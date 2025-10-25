Perú

Doble asesinato a plena luz del día en Los Olivos: Motorizados reciben ráfaga de balas durante el estado de emergencia

Sujetos armados ejecutan a dos personas frente al Mercado Productores en un nuevo crimen que desafía las restricciones de seguridad impuestas en Lima y Callao

Sicarios acaban con la vida
Sicarios acaban con la vida de dos motorizados en plena vía de Los Olivos.

Al promediar la 1 de la tarde de este sábado 25 de octubre, Los Olivos fue escenario de un nuevo episodio de violencia a pesar de la vigencia del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

Dos motorizados fueron interceptados por supuestos sicarios cerca al cruce de la avenida Universitaria con Los Alisos. Una de las víctimas, identificado como Christian Moises Mendes Arellanos, de 30 años, recibió una ráfaga de balas en el rostro.

Mientras que su compañero, quien también conducía una motocicleta, camino unos metros empujando su vehículo, pero terminó desplomándose en la pista, a la altura de la avenida Naranjal, según lo registrado en las cámaras de seguridad del distrito.

Según se observa en las imágenes, dos sujetos armados llegaron en una moto lineal y abrieron fuego directamente en contra de las víctimas antes de huir de la escena.

El ataque tuvo lugar en una intersección transitada, generando intimidación entre comerciantes y transeúntes que presenciaron el hecho.

Minutos después, arribaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para proteger los cuerpos y organizar el acordonamiento del área mientras se desarrollaban las diligencias.

Vecinos señalaron que desconocían al hombre y manifestaron su preocupación por la reiteración de homicidios en el distrito. Se trata del cuarto asesinato en el sector en pocos días, situación que ha generado creciente alarma vecinal.

Estado de emergencia en Lima
Estado de emergencia en Lima y Callao desde el 22 de octubre. | Andina

“Los Gallegos”

Las primeras indagaciones de la PNP apuntan a un posible ajuste de cuentas entre redes vinculadas a organizaciones criminales extranjeras.

Horas antes del ataque, el distrito registró el homicidio de otro ciudadano extranjero bajo circunstancias similares. La réplica de estos hechos en el mismo día profundiza el temor y la desconfianza de la población sobre la efectividad del estado de emergencia para frenar la ola de violencia.

Peritos de criminalística y representantes de la Fiscalía se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recolectar evidencia. Poco después, una mujer que dijo ser familiar de la víctima pudo identificar el cuerpo.

Fuentes policiales han señalado que entre los posibles móviles del crimen figura la actividad ilegal conocida como “gota a gota” —lo que derivó en un ajuste de cuentas—, un sistema de préstamos operado por mafias que exigen pagos y generan amenazas violentas. Estas prácticas, detectadas en zonas de Lima norte, han elevado el nivel de alerta en operaciones policiales recientes.

En redes sociales circula un video en el cual los presuntos autores afirman ser integrantes de Los Gallegos, banda que estaría directamente involucrada en negocios ilícitos y esquemas de extorsión.

Las autoridades analizan estos contenidos y las grabaciones de las cámaras urbanas para fortalecer la investigación, identificar a los responsables y definir la conexión con hechos previos en la capital.

El operativo policial forma parte del despliegue que, en el marco del estado de emergencia, pretende restablecer el principio de autoridad y frenar la expansión de células criminales dentro y fuera de los penales limeños.

