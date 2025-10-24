Magaly Medina se burla del discurso de Gisela Valcárcel en la CCL: “Le regalo una chela a quien la traduzca”

Magaly Medina estalla contra Gisela Valcárcel por su discurso en la CCL: “No entendí nada, que alguien me lo traduzca”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante su última emisión, Magaly Medina volvió a poner en la mira a Gisela Valcárcel, luego de que la expresentadora de “El Gran Show” participara en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde ofreció una charla sobre emprendimiento y liderazgo.

En su intervención, Gisela intentó dejar un mensaje inspirador a los jóvenes, pero sus palabras generaron desconcierto y hasta burlas por parte de Magaly, quien no dudó en calificar su discurso como “incomprensible”.

El momento que encendió la crítica se produjo cuando una de las asistentes le preguntó: “¿Qué nos aconsejarías a nosotros los jóvenes que tal vez ahorita tenemos la mentalidad de querer emprender?”. La respuesta de Gisela Valcárcel fue tan confusa que desató risas en el set de Magaly TV La Firme:

“Huye de las redes. No te creas nada de lo que dicen. Un poquitito. De todo lo que escuchas, toma el ocho por ciento. Porque las redes sociales venden humo. Pero ¿qué significa? Que le dicen a una veterinaria: ‘Ay, por favor, empieza a promocionar a los perros, a los caballos... Hazle esto, que te vean alimentando una ballena’. ¿Sabes qué? Estoy alimentando la ballena, no tengo cómo hacerlo. Entiende que estoy trabajando”, expresó la popular ‘Señito’.

Ante esto, Magaly no pudo contener su sarcasmo. Desde su set, lanzó una de las frases más comentadas de la noche:

“¿Qué dijo? Por favor, ¿qué dijo? Le regalo una chela al que me lo traduzca. Caja de chela, ya. Six pack, a quien traduzca lo que quiso decir”, dijo entre risas.

La periodista de espectáculos añadió que no comprendía cómo, después de tantos años en televisión, Gisela seguía utilizando discursos “tan incoherentes” en eventos públicos.

“De verdad, es que esta mujer… yo no sé cómo mantuvo tantos años una sintonía con el público. Cuando la ponen a hablar de otros temas, no sé qué conversará con sus amigos. Seguramente no se pondrá filósofa, porque cuando la mandan a contar su historia, no se entiende nada”, comentó.

Medina también cuestionó duramente el consejo de Gisela sobre las redes sociales, al considerar que se trataba de una contradicción respecto a su propia vida pública.

“Ella no puede venir y decir de forma absolutista: ‘Las redes sociales venden humo’. No, porque así está desmereciendo su propia red. Ella vive de las redes, tiene streaming, sube historias todos los días, y además maneja un pódcast. ¿Cómo puede decir que no se crea nada de eso? Es contradictorio”, remarcó.

Se burló de su look

La periodista no se detuvo ahí. Fiel a su estilo, aprovechó para lanzar una crítica adicional sobre la apariencia de la conductora durante el evento, señalando que no lucía su habitual elegancia.

“Hoy día creo que no tenía espejo en su casa. Miren el pantaloncito que se puso, ese atuendo de sastre realmente calamitoso. Está bien que se use oversize, pero no dos tallas más. Y ese pantalón que tiene pliegues, encima se le ve panzoncita, parece que ha estado comiendo bastante pizza, bastante chicharrón”, dijo entre risas.

Además, ironizó sobre el cabello de la presentadora: “Ella que se jacta de tener peluquería, pero parece que salió de la ducha, se dejó orear el pelo al viento, se hizo un moño mal hecho y así se fue. ¿Qué le pasó? Si siempre se llena de elogios por su elegancia”, continuó.

Medina también se comparó con la conductora de América TV, subrayando que ambas tienen públicos muy distintos y estilos opuestos, aunque los fans suelen enfrentarlas.

“Sus fans siempre le celebran todo, que si su look, que si su glamour. A mí me dicen que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y yo bacán, porque me siento una monita bien bonita. No le pido permiso a nadie para vestirme como quiero. Pero esta señora… hoy sí se pasó”, comentó la periodista, entre carcajadas.

Finalmente, Magaly cerró el segmento entre ironías, dejando en claro que, para ella, Gisela Valcárcel no logra conectar con su audiencia cuando intenta ofrecer reflexiones profundas. “Dejemos a la Cantinflas en lo suyo”, dijo para concluir,

