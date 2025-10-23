Karla Tarazona renunciaría a Panamericana Televisión tras la llegada de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena: “Ya se habrá ido”

Panamericana Televisión se sacude: Karla Tarazona dejaría el canal por el regreso de Gisela Valcárcel. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Los movimientos en la televisión peruana no cesan, y esta vez el epicentro del revuelo mediático está en Panamericana Televisión, donde la compra del canal por parte de Susana Umbert ha encendido las alarmas sobre cambios inminentes en su programación y en su plantel de figuras.

En medio de este panorama, Pati Lorena, recordada exproductora de Gisela Valcárcel, sorprendió con declaraciones en el programa “Magaly TV La Firme”, donde reveló que Karla Tarazona estaría lista para abandonar la televisora apenas se confirme el ingreso de la popular “señito”.

Durante la conversación con Magaly Medina, la influencer fue directa al asegurar que el desembarco de Gisela provocaría una ola de renuncias y reestructuraciones. Con su característico tono irónico, comentó que el programa matutino “Préndete” y el espacio de espectáculos “Todo se Filtra” serían los primeros en salir del aire.

Primero se iría Karla Tarazona y luego Christian Domínguez

“Primero Karla, se va sola porque Karla no la soporta a la Gise (...) Ya se habrá ido”, aseguró sin titubeos, dejando claro que la animadora preferiría dar un paso al costado antes que coincidir nuevamente con Valcárcel.

Según explicó la exproductora, la tensión entre ambas se remonta a los tiempos en que Gisela Valcárcel habría sido indulgente con el comportamiento de Christian Domínguez durante su relación con Isabel Acevedo. “Desde que alcahueteó al Domínguez con la Chabelita, claro, ya ahí se rompió todo”, comentó Magaly en tono cómplice, a lo que Lorena asintió con una carcajada.

En la conversación, también se deslizó que Christian Domínguez, actual compañero de Karla en “Préndete”, podría quedarse en la televisora por su buena relación con la familia Valcárcel. “Domínguez siempre ha sido sobón de Ethel, sobón de Gisela”, ironizó Magaly, mientras Lorena añadió que “no entendía cómo, si antes lo odiaban, ahora lo tienen en pantalla”.

Ethel Pozo se sumaría a las filas de Panamericana Televisión

La charla se convirtió en una radiografía del actual panorama televisivo, donde Pati Lorena no solo apuntó a Karla Tarazona, sino también a otros programas y figuras de otros canales. “Ese programa se va del aire”, dijo sobre el espacio de Michelle Soifer y Carlos Rondón.

Sobre el futuro de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, la productora comentó que la “señito” buscaría llevarla consigo a Panamericana, aunque no lo consideró una buena idea. “Hijita, si en América te ven cuatro, en Panamericana te va a ver uno. Quédate”, expresó entre risas, aconsejándole mantenerse en América Televisión, donde aún goza de visibilidad y contrato vigente.

El comentario provocó la risa de Magaly, quien acotó que Ethel “solo es la hija de...” en alusión a que su reconocimiento mediático proviene principalmente de su vínculo familiar. Lorena reforzó la idea señalando que incluso Janet Barboza, tampoco tendría motivos para dejar América Televisión y unirse a un canal que, en su opinión, atraviesa un momento de baja sintonía.

En tono mordaz, ambas también comentaron el estado actual de la programación del canal 5, señalando que varias producciones “están haciendo agua” y que “la novela de Mónica Sánchez ha sido un fracaso”, pese a contar con un elenco de exintegrantes de Al fondo hay sitio. Pati Lorena, con experiencia en producción, comentó que una telenovela en Perú “es cara de hacer”, pero insinuó que “Michelle Alexander no invierte tanto” y que sus escenografías “son bien sencillas”.

Finalmente, cuando Magaly Medina le preguntó si estaría dispuesta a trabajar nuevamente con Gisela Valcárcel en esta nueva etapa televisiva, Lorena no dudó en rechazarlo tajantemente: “Uy, más alto, el lugar es al infierno. ¿Tú eres loca?”, respondió entre risas, agregando que actualmente prefiere vivir lejos del medio: “Lavo, limpio casas, niñera, lo que sea hago acá, pero no regreso a la tele”.

Gisela Valcárcel y Susana Umbert en Panamericana Televisión

El impacto de estas declaraciones ha sido inmediato. Aunque ni Susana Umbert ni Gisela Valcárcel han confirmado los rumores sobre su desembarco en Panamericana Televisión, el movimiento parece estar en marcha. La empresaria televisiva, recordada por ser la mente detrás de los mayores éxitos de América TV, como “Esto es guerra” y “El artista del año”, fue designada para dirigir la estrategia de contenidos tras la reciente compra del canal por el empresario Jimmy Pflücker, quien adquirió la señal a la familia Schütz en octubre de 2025, cerrando más de seis décadas de gestión familiar.

Ahora, con Umbert al mando y Gisela Valcárcel cerca de volver a la pantalla, Panamericana Televisión se prepara para una transformación total. Y en medio de ese proceso, las figuras actuales, como Karla Tarazona, evalúan si quedarse o dar un paso al costado. Por lo pronto, las palabras de Pati Lorena en el set de Magaly Medina han encendido una polémica que promete seguir dando que hablar en los próximos días.

