Perú

José Jerí niega imitar a Nayib Bukele y llama desadaptados a sus detractores: “Les tuiteo de vez en cuando”

El presidente de transición también respondió, en tono divertido, cuántas camisas blancas tiene en su armario: “Las necesarias”

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
José Jerí responde a críticas y niega imitar a Bukele: “Me considero José Jerí”

El presidente de transición, José Jerí, respondió a las críticas que lo señalan por imitar al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, debido a sus constantes apariciones en operativos de seguridad y su característico uso de camisas blancas. Durante una entrevista en plena madrugada, mientras participaba en acciones de patrullaje, negó que busque copiar a su homólogo de El Salvador.

“¿Se considera usted el Bukele peruano? No, me considero José Jerí, pero estamos aprendiendo sobre la base de otras experiencias que es importante destacar. Cada uno tiene una personalidad, un estilo distinto y nosotros estamos aprendiendo para aplicar acá en nuestro país que tiene una particularidad”, señaló.

Al ser consultado sobre cuál es su estilo de gobierno, Jerí aseguró que su trabajo se centra en acciones coordinadas con autoridades locales.

José Jerí responde a críticas
José Jerí responde a críticas y niega imitar a Bukele: “Me considero José Jerí”
“La proactividad, estar de aquí para allá acompañando las autoridades locales que están haciendo sus actividades, como por ejemplo hoy actividades de patrullaje con las fuerzas combinadas, que hoy día ha sido un día interesante, bueno, una noche interesante porque hemos visto a las fuerzas combinadas destinadas a patrullar, hacer patrullaje disuasivo”, explicó.

Frente a las críticas por sus apariciones mediáticas y las acusaciones de populismo, el mandatario calificó a sus detractores como desadaptados y minimizó los cuestionamientos que recibe.

“Bueno, perfecto que me sigan criticando, pero tal vez algunos de ellos que tuvieron la oportunidad no hicieron nada y ahora solamente tuitean y dicen, ‘Eso está mal, que esto debe ser así’, son genios después que tuvieron, tal vez, la oportunidad de haber hecho algo y hay otros, pues, que son desadaptados y que no tienen nada más que hacer, pero aún así los escucho, les tuiteo de vez en cuando, hay que entretenerse con sus comentarios.”

José Jerí
José Jerí

Finalmente, cuando fue consultado sobre cuántas camisas blancas tiene —una prenda que se ha vuelto parte de su imagen pública— respondió: “Las necesarias para poder salir de un lugar a otro.”

José Jerí cuestiona ausencia de comisario

En el tercer día del estado de emergencia en Lima y Callao, el presidente José Jerí protagonizó un tenso momento durante una inspección inopinada en la comisaría Alfonso Ugarte. Eran las primeras horas de la madrugada cuando el mandatario llegó al puesto policial para supervisar la labor de los agentes, pero no encontró al comisario a cargo. Su reacción fue inmediata.

“Me extraña mucho el comportamiento de esta comisaría. Debería estar en una posición de alerta, pero aparentemente acá no pasa nada”, declaró visiblemente incómodo, mientras consultaba reiteradamente por el paradero del jefe policial. Minutos después, añadió: “Aparentemente está en alguna labor, porque acá no está”.

La visita formaba parte de una serie de recorridos nocturnos que Jerí realiza desde que se decretaron las medidas excepcionales. Acompañado de autoridades locales, el presidente había supervisado retenes vehiculares, operativos de identificación y patrullajes en zonas como Puente Piedra, Los Olivos y el tramo de la Panamericana Norte, antes de dirigirse a la sede de Radio Patrulla y, posteriormente, a la comisaría Alfonso Ugarte.

Tras el incidente, fuentes policiales informaron que el comisario se encontraba fuera de la dependencia dirigiendo operativos en el distrito, donde se habría intervenido al menos a diez personas. La explicación llegó después del malestar presidencial y motivó la presencia del general Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima.

“He estado hoy hablando con el comisario y los oficiales; han estado cumpliendo sus operativos normales”, indicó Vidarte. No obstante, recordó que cualquier salida del comisario debe quedar registrada y comunicada a la cadena de mando, especialmente en un contexto de emergencia.

Temas Relacionados

José JeríNayib BukeleEl SalvadorEstado de emergenciaperu-politica

Más Noticias

Trump, el proteccionismo para la tecnología, y el rol de Perú

El impacto se sentirá más fuerte al largo plazo en la creación de startups o medianas empresas que buscan ofrecer un producto o servicio sostenido en la tecnología

Trump, el proteccionismo para la

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

La actriz mexicana, conocida mundialmente como La Chilindrina, reveló en una entrevista difundida por Ponte en la Cola que sufrió maltratos y una grave desatención médica durante su reciente visita al Perú.

María Antonieta de las Nieves

¿Truco o tragedia? Alertan sustancias presentes en caramelos y máscaras de Halloween que pueden ser perjudiciales para tu salud

Productos sin registro sanitario o con colorantes adulterados pueden contener plomo y cadmio, advirtió Digesa

¿Truco o tragedia? Alertan sustancias

Estos pasajeros deberán pagar un cargo extra en el aeropuerto Jorge Chávez desde el 27 de octubre

TUUA de transferencia. Los peruanos consultan al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en qué casos se deberá pagar este extra y cómo lo harán

Estos pasajeros deberán pagar un

Pareja de policía asesinado en Carabayllo revela que está embarazada y pide garantías para su vida

La noche del 22 de octubre, Escobedo Mori y su pareja se habían reunido para informar a sus familias sobre el embarazo, pero fueron sorprendidos por dos sicarios

Pareja de policía asesinado en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo llama “basura” a

Pedro Castillo llama “basura” a Fernando Rospigliosi en plena sesión de la Subcomisión

Fallo del TC que benefició a Keiko Fujimori no se aplicará automáticamente a Ollanta Humala y Susana Villarán

Abogado de Luis Magallanes revela que muchos policías no confían en la Defensoría de la PNP y deben pagar un seguro privado

Confirmado: Dina Boluarte se llevará más de 200 mil soles del Reniec tras fallo final del PJ

“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’ que aleja a los jefes de Estado de las cárceles, según exjefe del INPE

ENTRETENIMIENTO

María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Maju Mantilla confiesa que desea regresar a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

Cristian Castro en Perú: horarios, accesos y todo lo que debes saber para su concierto en Costa 21

‘El Valor de la Verdad’ de Nadeska Widausky promete fuertes confesiones: “Todo lo que pedía me lo daba”

Magaly Medina se burla del discurso de Gisela Valcárcel en la CCL: “Le regalo una chela a quien la traduzca”

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El plan de Universitario para celebrar el tricampeonato en la Liga 1 2025: ¿cómo será la premiación?

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos