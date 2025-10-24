Cuando la tecnología se convierte en el nuevo notario

muestra, comisiones, VTV, kilometraje, kilometros, caballos de fuerza, motor, engranaje, mecánica, mecatrónica, vendedor, vendedora, combustible, nafta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Perú, comprar o vender un vehículo por Internet se ha convertido en un acto de fe. Lo que parece una transacción sencilla —un clic, una foto y un mensaje— puede abrir la puerta a una red de riesgos que va desde fraudes económicos hasta extorsiones digitales.

Durante los primeros nueve meses de 2024, más de 20 000 denuncias por robo de vehículos fueron registradas solo en Lima (INEI), muchas de ellas vinculadas a operaciones iniciadas en Facebook Marketplace o grupos de WhatsApp, donde la informalidad se disfraza de conveniencia.

Las redes sociales han transformado la compraventa de autos en un escenario de aparente facilidad. Pero detrás de cada publicación atractiva se esconde un vacío: sin verificación de identidad, sin trazabilidad y sin protección contractual. Los delincuentes usan imágenes de concesionarios reales, atraen al comprador con precios irresistibles y, tras obtener documentos o adelantos, ejecutan esquemas de extorsión.

La Sunarp advierte que muchos casos comienzan con algo tan simple como enviar una copia del DNI o del SOAT por mensaje directo.

En un entorno sin garantías tecnológicas, cada dato compartido se convierte en una puerta abierta. En esta misma línea, el Decreto Supremo N.º 002-2021-JUS fortaleció el marco legal de las transferencias vehiculares para prevenir el uso de documentos falsos. La ley marca el camino y la tecnología amplía su alcance.

La revolución Web 3.0 redefine la relación entre usuarios y plataformas. Emergen identidades digitales verificables, contratos automáticos y trazabilidad en cadena de bloques. En este nuevo entorno, la confianza deja de depender de promesas y se programa en código. El comprador nativo digital busca autonomía y respaldo técnico: desea conocer la historia del vehículo, las condiciones de venta y la reputación del vendedor antes de avanzar. Prefiere la certeza respaldada por evidencia.

El mercado peruano de seminuevos superó las 495 000 unidades vendidas en 2024, y un 67 % de los peruanos planea adquirir su vehículo por canales digitales (Asociación Automotriz del Perú, AAP). Ese volumen exige una infraestructura de confianza.

En este contexto, surgen las plataformas digitales de subastas en tiempo real, donde cada publicación se convierte en una oportunidad de compra mediante un contrato inteligente que documenta el estado del vehículo, las condiciones pactadas y el historial de ejecución. Las oportunidades se subastan dentro de un entorno seguro, en el que los interesados compiten por ganar el derecho de compra mientras el sistema certifica cada acción.

El resultado es un modelo peer-to-peer en el que la transparencia reemplaza la incertidumbre y la trazabilidad se convierte en la nueva confianza. Este tipo de tecnología redefine la seguridad: más que evitar fraudes, crea entornos preparados para verificar cada paso con una huella digital clara. Los canales informales carecen de esas capas; allí opera la intuición, sin respaldo técnico ni evidencia jurídica.

Y en un país donde el 95 % de las ventas de autos usados aún se realiza por vías informales, la informalidad se convierte en el mayor obstáculo para el usuario moderno. La seguridad digital se erige como el nuevo eje del progreso económico.

Así como el cinturón transformó la conducción, la trazabilidad transforma la confianza en línea. Cada vehículo representa una oportunidad de compra programada; cada transacción segura, un paso hacia la formalización del país.