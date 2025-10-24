Perú

Caminata solidaria busca visibilizar crisis de violencia contra mujeres en Lima

La crisis de agresiones y desapariciones motiva una jornada de cinco kilómetros que reunirá este 9 de noviembre a familias, empresas y colectivos para fortalecer la prevención y el empoderamiento femenino en distintas regiones

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
La caminata solidaria "Dame esos
La caminata solidaria "Dame esos 5K" busca visibilizar la crisis y recaudar fondos para acciones de prevención de la violencia contra la mujer. - Crédito: Infobae Perú / CARE Perú

En Perú, la violencia de género continúa siendo una de las problemáticas sociales más graves y extendidas. Las cifras recientes muestran una realidad alarmante: en 2024, se han registrado al menos 162 feminicidios y más de 138.000 casos de violencia atendidos en los Centros de Emergencia Mujer. Además, el 65% de las peruanas afirma haber sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida. Ante esta situación, la caminata solidaria ‘Dame esos 5K’ se constituye como una respuesta colectiva para visibilizar la crisis y recaudar fondos destinados a la prevención y el empoderamiento femenino.

El impacto de la violencia de género en el país se refleja en múltiples dimensiones. Entre 2015 y 2023, se contabilizaron 1.191 feminicidios. El 53,8% de mujeres en edad reproductiva ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, mientras que el 34,5% sufrió algún tipo de agresión en los últimos 12 meses. La situación se agrava en contextos de crisis humanitaria, donde mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad enfrentan riesgos aún mayores.

La violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres en Perú es una crisis urgente, con más del 50% de mujeres afectadas, según la ENDES 2023.

Las desapariciones de mujeres y niñas constituyen otro aspecto crítico. Solo entre enero y octubre de este año, se reportaron 8.627 mujeres desaparecidas, de las cuales el 66% son niñas y adolescentes. Se estima que únicamente la mitad logra ser ubicada. En muchos casos, la desaparición precede a un feminicidio: aproximadamente el 22% de las víctimas de feminicidio habían sido reportadas previamente como desaparecidas. En 2023, se emitieron 7.097 alertas por desaparición, la mayoría correspondientes a menores de edad.

Además, la violencia sexual deja secuelas profundas: desde 2019, las atenciones por violencia sexual en niñas y adolescentes de 10 a 19 años se han duplicado, y solo entre enero y octubre de este año, 836 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, incluyendo una menor de 11 años.

Niñas obligadas a ser madres:
Niñas obligadas a ser madres: más de 170 casos en lo que va del año| Pixabay/Andina

Caminata solidaria ‘Dame esos 5K’

En este escenario, CARE Perú convoca a participar en la caminata solidaria “Dame esos 5K”, programada para el domingo 9 de noviembre, entre las 8:00 y las 12:30, en la avenida Arequipa, a la altura del Parque Washington, en Lima.

CARE Perú organiza 'Dame esos
CARE Perú organiza 'Dame esos 5K' para promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino. - Crédito: CARE Perú

El trayecto de cinco kilómetros ofrecerá actividades de sensibilización y dinámicas organizadas por artistas, líderes sociales y aliados corporativos. Entre las personalidades que acompañarán la jornada se encuentra Gisela Valcárcel, embajadora de CARE Perú, junto al respaldo de APOYO Comunicación y otras figuras públicas comprometidas. Estas iniciativas buscan movilizar a la sociedad e incrementar la conciencia colectiva en torno a la erradicación de la violencia de género.

La partida y llegada será
La partida y llegada será en el Parque Washington (Av. Arequipa cdra. 5). - Crédito: CARE Perú

¿Cómo participar?

El evento tiene como finalidad recaudar fondos destinados a programas de prevención de la violencia, promoción de la igualdad de género y empoderamiento económico de mujeres en distintas regiones del país. La inscripción se realizará a través de la página de Joinuss (LINK AQUÍ) y el costo de participación es de S/ 50, e incluye un kit de participación; la convocatoria está dirigida a familias, corredores, empresas y colectivos ciudadanos.

Marilú Martens, directora nacional de CARE Perú, remarcó la urgencia de sostener la lucha contra la violencia hacia las mujeres: “Ninguna mujer debe vivir con miedo en ningún país y mucho menos en el Perú. Luchar contra la violencia hacia la mujer es una tarea permanente y cada vez más desafiante y no podemos bajar la guardia. Por el contrario, hay que convocar a más personas para superar por completo y desterrar esta dura realidad”, señaló.

De este modo, la caminata ‘Dame esos 5K’ representa un espacio de encuentro y compromiso donde ciudadanía, sector privado y organizaciones pueden sumar esfuerzos para impulsar un cambio real en la vida de mujeres y niñas peruanas.

La directora de CARE Perú,
La directora de CARE Perú, Marilú Martens, destaca la urgencia de erradicar la violencia de género en el país. - Crédito: CARE Perú

Temas Relacionados

Violencia de géneroFeminicidios en PerúDame esos 5KCARE Perúperu-noticias

Más Noticias

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

El director deportivo de Universitario declaró que el técnico argentino no debería justificar su mala campaña en la Liga 1

Álvaro Barco le respondió a

Halloween y Día de la Canción Criolla: Parque de las Leyendas prepara estas celebraciones y actividades especiales el 30 y 31 de octubre

El reconocido zoológico limeño ofrece una programación interactiva que une tradición peruana y diversión temática para grandes y chicos, en el marco de las festividades de fin de mes

Halloween y Día de la

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

El guardameta boliviano se encontraba con su pareja cuando el fanático ‘blanquiazul’ impactó su vehículo. El video de los hechos se volvió viral

Guillermo Viscarra sufrió choque de

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

Golpista afirma tener en su poder pruebas que involucrarían a parlamentarios. Lo dijo en la sesión donde se evaluó la denuncia constitucional con la que se busca inhabilitarlo por 10 años

Pedro Castillo amenaza a congresistas

Tragedia en la Panamericana Sur: Dos conductores mueren calcinados tras choque entre cisterna y camión en Arequipa

Las autoridades de Arequipa indicaron que los cuerpos de los choferes quedaron irreconocibles, por lo que se realizarán pruebas de ADN para confirmar su identidad

Tragedia en la Panamericana Sur:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Cavero y abogado de

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

Ministro del Interior respalda marcha del 25 de octubre, pero pide a los manifestantes no causar destrozos: “No hagan daño”

Guillermo Bermejo conocerá hoy la sentencia del PJ por filiación terrorista: Congresista confía que será absuelto

Surco presentará denuncia contra congresista María Acuña tras agresiones a trabajadores municipales

Pedro Castillo llama “basura” a Fernando Rospigliosi en plena sesión de la Subcomisión

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasará con los conciertos

¿Qué pasará con los conciertos de Cristian Castro, Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Maju Mantilla confiesa que desea regresar a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

DEPORTES

Álvaro Barco le respondió a

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El plan de Universitario para celebrar el tricampeonato en la Liga 1 2025: ¿cómo será la premiación?

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley