Caen ‘Los Malditos de Centenario’ en operativo del Callao: cuatro implicados en balacera que dejó seis heridos

Los Malditos de Centenario implicados en balacera que dejó 6 heridos | Video: Buenos Días Perú

La madrugada del jueves 23 de octubre, un operativo policial desarrollado en el asentamiento humano Centenario, una de las zonas más peligrosas del Callao, permitió la intervención de 12 personas, entre ellas cuatro sujetos que habrían participado en una reciente balacera registrada en la urbanización Constanzo, donde seis ciudadanos resultaron heridos de bala.

De acuerdo con información policial, la acción fue producto de un trabajo de inteligencia realizado durante varias semanas. A través del análisis de cámaras de seguridad, los agentes identificaron a presuntos miembros de la banda criminal denominada ‘Los Malditos de Centenario’, quienes se reunían constantemente en la zona portando armas de fuego y trasladándose en distintos vehículos.

Entre los capturados figuran Cristian Arón Rosario Guerrero (25), alias “Arón”; Leonardo Martín Ramírez Guevara (27), alias ‘Raz’; Terry Renato Vidal Romero (26), alias ‘Terry’; Yersino Aldair Rodríguez Calle (25), alias ‘Aldair’; y Nicolás Albuquerque Gálvez, alias ‘Chocho’, considerados piezas clave dentro de la organización criminal. Además, dos menores de edad también fueron intervenidos.

PNP interviene a integrantes de la banda 'Los Malditos del Centenario', cuatro de ellos serían responsables de la balacera registrada en el Callao | Foto captura: PNP

Durante la operación policial se incautaron una pistola sin marca, un revólver, municiones sin percutir, dos tipos de droga, una mototaxi y una camioneta. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes como parte de las evidencias recabadas.

Las imágenes recopiladas, según la Policía Nacional del Perú, también los vincularían con al menos dos asesinatos cometidos en el Callao. En uno de los casos se observa a una víctima que caminaba junto a su pareja antes de ser acribillada por desconocidos. Las autoridades consideran que los investigados estarían involucrados en delitos de extorsión, sicariato y uso ilegal de armas.

Balacera en el Callao sería por disputa de bandas criminales

Respecto al tiroteo que terminó con seis personas heridas, se informó que los responsables escaparon a bordo de una camioneta plateada, la cual fue localizada en el mismo sector del Callao. Este vehículo tenía denuncia por robo desde el 23 de noviembre de 2024.

El general PNP José Zapata precisó que la hipótesis principal es que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales, aunque los agentes continúan evaluando la información recabada durante la intervención para determinar las motivaciones exactas del ataque.

Agentes policiales acordonan la zona donde ocurrió la balacera en la urbanización Constanzo, Callao. | Foto difusión

Los detenidos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Dirincri), donde se ampliarán las diligencias y se profundizará en su presunta vinculación con otros casos de sicariato registrados en la provincia.

Estas intervenciones se realizaron en el marco del estado de emergencia que rige en la provincia constitucional del Callao desde el 22 de octubre, una medida dispuesta por el presidente encargado José Jerí para enfrentar la creciente inseguridad en la zona. Esta disposición, que también alcanza a toda Lima Metropolitana, tendrá una vigencia inicial de 30 días.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.