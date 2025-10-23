Trámite de DNI electrónico gratis para este 26 de octubre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Pucusana anunció la realización de una campaña especial, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para tramitar gratis el DNI electrónico.

La jornada está programada para este domingo 26 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana, en el estadio del asentamiento humano Lomas de Marchán, y solo podrán acceder al servicio quienes residan en el distrito.

La iniciativa busca facilitar el acceso y la actualización del documento de identidad, así como agilizar procesos pendientes que afectan el reconocimiento formal de los ciudadanos en servicios públicos y privados.

Tanto el municipio como el Reniec pondrán a disposición personal capacitado para atender a los asistentes. Adicionalmente, se indicó que la convocatoria responde a la demanda que existe entre vecinos que aún no cuentan con el formato electrónico del documento o que necesitan realizar modificaciones en sus datos personales.

La campaña comenzará desde las 9:30 horas - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

De acuerdo con el anuncio oficial, durante esta campaña gratuita los trámites que se podrán realizar incluyen:

Renovación de DNI.

Rectificación de datos personales.

Actualización de fotografía.

Entrega del DNI electrónico gestionado previamente.

Las autoridades precisaron que los cupos serán limitados, razón por la cual recomendaron acercarse con anticipación y llevar la documentación requerida para agilizar el proceso. El objetivo es atender a la mayor cantidad de personas posible durante la jornada, bajo una modalidad de atención por orden de llegada.

Hay un trámite de campaña de DNI electrónico gratis para este 26 de octubre - Créditos: Andina.

DNI electrónico

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) comunicó que la ciudadanía puede seguir gestionando la actualización de datos del documento nacional electrónico en los canales habituales, tanto en oficinas como en agencias presentes en todo el territorio nacional.

No obstante, la entidad indicó que los cambios efectuados después del 14 de octubre no serán incluidos en el Padrón Electoral correspondiente a los comicios generales de 2026.

Según lo informado, se mantienen habilitados los servicios de renovación, duplicado y regularización del estado civil del DNI. Además, quienes cuentan con la versión electrónica del documento pueden hacer estos trámites en línea a través de la plataforma oficial.

El DNI electrónico permite ingresar a servicios digitales - Créditos: Andina.

Reniec señaló que las personas que modifiquen datos personales —como dirección, nombres o apellidos— tras la fecha de cierre del padrón no verán actualizada esa información en su centro de votación asignado para las elecciones próximas. De esta manera, quienes no realizaron actualizaciones previas verán que aspectos como el domicilio o la fotografía de menores seguirán igual en el documento que se usará en el proceso electoral.

La institución enfatizó la importancia de mantener los datos personales correctos, tanto para procesos electorales como para efectuar trámites en entidades públicas y privadas.

Ventajas de usar el DNI electrónico

Permite realizar trámites y consultas en línea con mayor seguridad.

Facilita el acceso rápido a servicios estatales y privados digitales.

Reduce riesgos de suplantación de identidad gracias a herramientas biométricas.

Agiliza la validación de datos personales en plataformas virtuales.

Ahorra tiempo al evitar desplazamientos para procedimientos presenciales.

Admite la firma digital para documentos electrónicos con pleno valor legal.

Mejora la protección de información confidencial y datos personales.

Ofrece validez nacional e internacional como documento oficial de identificación.

Contribuye a la modernización de procesos administrativos públicos.

Promueve la inclusión digital para más ciudadanos.