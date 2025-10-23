Perú

Trámite de DNI electrónico gratis para este 26 de octubre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

El DNI electrónico permite ingresar a servicios digitales, hace más sencillo realizar gestiones y brinda protección reforzada para la información personal

Por Alejandro Aguilar

Guardar
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Pucusana anunció la realización de una campaña especial, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para tramitar gratis el DNI electrónico.

La jornada está programada para este domingo 26 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana, en el estadio del asentamiento humano Lomas de Marchán, y solo podrán acceder al servicio quienes residan en el distrito.

La iniciativa busca facilitar el acceso y la actualización del documento de identidad, así como agilizar procesos pendientes que afectan el reconocimiento formal de los ciudadanos en servicios públicos y privados.

Tanto el municipio como el Reniec pondrán a disposición personal capacitado para atender a los asistentes. Adicionalmente, se indicó que la convocatoria responde a la demanda que existe entre vecinos que aún no cuentan con el formato electrónico del documento o que necesitan realizar modificaciones en sus datos personales.

La campaña comenzará desde las
La campaña comenzará desde las 9:30 horas - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

De acuerdo con el anuncio oficial, durante esta campaña gratuita los trámites que se podrán realizar incluyen:

  • Renovación de DNI.
  • Rectificación de datos personales.
  • Actualización de fotografía.
  • Entrega del DNI electrónico gestionado previamente.

Las autoridades precisaron que los cupos serán limitados, razón por la cual recomendaron acercarse con anticipación y llevar la documentación requerida para agilizar el proceso. El objetivo es atender a la mayor cantidad de personas posible durante la jornada, bajo una modalidad de atención por orden de llegada.

Hay un trámite de campaña
Hay un trámite de campaña de DNI electrónico gratis para este 26 de octubre - Créditos: Andina.

DNI electrónico

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) comunicó que la ciudadanía puede seguir gestionando la actualización de datos del documento nacional electrónico en los canales habituales, tanto en oficinas como en agencias presentes en todo el territorio nacional.

No obstante, la entidad indicó que los cambios efectuados después del 14 de octubre no serán incluidos en el Padrón Electoral correspondiente a los comicios generales de 2026.

Según lo informado, se mantienen habilitados los servicios de renovación, duplicado y regularización del estado civil del DNI. Además, quienes cuentan con la versión electrónica del documento pueden hacer estos trámites en línea a través de la plataforma oficial.

El DNI electrónico permite ingresar
El DNI electrónico permite ingresar a servicios digitales - Créditos: Andina.

Reniec señaló que las personas que modifiquen datos personales —como dirección, nombres o apellidos— tras la fecha de cierre del padrón no verán actualizada esa información en su centro de votación asignado para las elecciones próximas. De esta manera, quienes no realizaron actualizaciones previas verán que aspectos como el domicilio o la fotografía de menores seguirán igual en el documento que se usará en el proceso electoral.

La institución enfatizó la importancia de mantener los datos personales correctos, tanto para procesos electorales como para efectuar trámites en entidades públicas y privadas.

Ventajas de usar el DNI electrónico

  • Permite realizar trámites y consultas en línea con mayor seguridad.
  • Facilita el acceso rápido a servicios estatales y privados digitales.
  • Reduce riesgos de suplantación de identidad gracias a herramientas biométricas.
  • Agiliza la validación de datos personales en plataformas virtuales.
  • Ahorra tiempo al evitar desplazamientos para procedimientos presenciales.
  • Admite la firma digital para documentos electrónicos con pleno valor legal.
  • Mejora la protección de información confidencial y datos personales.
  • Ofrece validez nacional e internacional como documento oficial de identificación.
  • Contribuye a la modernización de procesos administrativos públicos.
  • Promueve la inclusión digital para más ciudadanos.

Temas Relacionados

DNI electrónicoDNIPucusanaMunicipalidad de Pucusanaperu-noticias

Más Noticias

La Victoria: PNP detiene a 23 personas en quinta e incautan celulares robados y motos lineales

Durante el operativo de la Policía Nacional del Perú, ni siquiera los dueños de los predios lograban acceder por el dominio que ejercían los grupos criminales

La Victoria: PNP detiene a

Christian Cueva vivió accidentada noche con Emelec: se peleó con árbitro, falló penal, pero clasificó a semis de Copa Ecuador 2025

‘Aladino’ fue salvado por su compatriota Alfonso Barco y sus compañeros en la definición desde los doce pasos ante Guayaquil City

Christian Cueva vivió accidentada noche

Aprueban dictamen que amplía período para jubilarse a trabajadores del DL 728

Los trabajadores públicos del régimen de la actividad privada en el Estado podrán trabajar todo el año en que cumplan 70 años si se valida en el Pleno la norma

Aprueban dictamen que amplía período

Gresca entre barristas en La Molina deja 9 detenidos

Nueve personas, entre ellas menores de edad, fueron capturadas tras un enfrentamiento entre grupos rivales que utilizaron objetos contundentes y pirotécnicos en una zona residencial del límite con Ate

Gresca entre barristas en La

Programación de Latina Televisión: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El campeonato peruano iniciará este sábado 25 de octubre con los debuts de Unviersitario y San Martín. Alianza Lima sí se presentará a su partido y Regatas Lima hará lo suyo el domingo 26 de octubre. Conoce dónde sintonizar los duelos

Programación de Latina Televisión: partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza sigue suspendida: Las

Delia Espinoza sigue suspendida: Las razones de la JNJ para no reponerla como Fiscal de la Nación

Abogada de Susana Villarán pide que se aplique la sentencia de Keiko Fujimori y se anule el proceso por lavado de activos

Gobierno solicitará facultades legislativas por 90 días para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado

Gobierno de José Jerí promete una unidad especializada, botón de pánico anti extorsión y ‘banco de voces’ contra la delincuencia

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y Gisela Valcárcel

Magaly Medina y Gisela Valcárcel aceptaron encuentro en TV: Paty Lorena revela por qué se frustró y periodista lo confirma

Jesús Barco señalado por salidas con joven huanuqueña en medio de su separación con Melissa Klug

Tiktoker Lemon Pay es repudiado por humillar a ancianos lanzándoles dinero al suelo: “Estoy regalando a gente pobre”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

DEPORTES

Christian Cueva vivió accidentada noche

Christian Cueva vivió accidentada noche con Emelec: se peleó con árbitro, falló penal, pero clasificó a semis de Copa Ecuador 2025

Programación de Latina Televisión: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

ADT presentará dos bajas sustanciales en juego ante Universitario de Deportes por Torneo Clausura de la Liga 1 2025