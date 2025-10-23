Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

El lujoso cumpleaños de la hija de Lesly Castillo en Arequipa que costó casi 90 mil soles. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La exmodelo y conductora Lesly Castillo volvió a captar la atención del público tras celebrar el cuarto cumpleaños de su hija menor, Chiara, con una fastuosa fiesta en Arequipa que no tuvo nada que envidiarle a un gran evento social. Según se reveló, el matiné habría costado entre ochenta mil y noventa mil soles, una cifra que sorprendió incluso a quienes están acostumbrados a las celebraciones más ostentosas de la farándula.

La exfigura de televisión, que hace varios años decidió alejarse del ruido mediático y establecerse en la Ciudad Blanca, organizó la celebración en el hotel BTH de Sabandía, un lugar conocido por su entorno natural y su lago, que sirvió como escenario para una temática inspirada en el ballet clásico. Con un elegante toldo, una decoración de ensueño y una atmósfera digna de cuento de hadas, Leslie transformó el cumpleaños de su pequeña en un evento inolvidable.

Fiel a su estilo detallista, Lesly Castillo explicó que ella misma se encargó de coordinar cada aspecto de la celebración. “La encargada de todo, de todo lo que puedas ver, soy yo. Los gastos los paga mi esposo, y él siempre, aparte de que me engríe, yo solo digo: ‘Mira, se va a hacer esto, esto, esto’”, comentó entre risas para Magaly TV La Firme.

“No hubo canje, mi esposo pagó todo”

Su esposo, Alberto Motta, un empresario dedicado al sector minero con quien está casada desde hace siete años, fue quien se encargó de financiar el evento. Leslie no ocultó su gratitud hacia él, destacando que su vida cambió por completo desde que se alejaron de Lima.

“Yo ya no soy la Leslie de antes. De verdad sí he cambiado totalmente de vida. Le doy gracias a Dios porque me ha tocado un buen esposo y no me es infiel. Está siempre conmigo. Estoy superbendecida. Yo creo que los hombres, cuando te aman, lo demuestran”, afirmó emocionada para las cámaras de Magaly Medina.

La celebración no solo destacó por su elegancia, sino también por los detalles personalizados. Desde la entrada adornada con flores y pasadizos decorados, hasta las estaciones de selfies, carritos de snacks, cuarteto de cuerdas y bailarinas de ballet, cada rincón estuvo diseñado con esmero. La temática de ballet, inspirada en el clásico “Lago de los Cisnes”, fue elegida por Leslie tras ver un evento similar en Rusia.

“Decidí hacer la temática de ballet. Este cumpleaños me lo copié exactamente de un país lejano, lejano, muy lejano de Rusia. Vi todo y me encantó, y traté de hacerlo lo más parecido posible”, confesó con orgullo.

Lesly Castillo recrea “El Lago de los Cisnes” en el lujoso cumpleaños de su hija Chiara

El evento tuvo todo lo necesario para que tanto niños como adultos disfrutaran. Los pequeños pudieron participar en actividades interactivas, como una mesa para hacer pulseritas, inflables, y un área de juegos, mientras los adultos se deleitaron con un bufé de anticuchos, parrillas y bocadillos personalizados. El toque musical estuvo a cargo de un grupo de cuerdas que acompañó las presentaciones de ballet, reforzando la atmósfera mágica del evento.

Según los cálculos de los proveedores consultados, el toldo costó alrededor de 18 mil soles, la decoración unos 22 mil, y el alquiler del hotel otro 7 mil soles. Solo los carritos de comida y snacks habrían sumado cerca de 5 mil soles. En total, los gastos habrían superado los 80 mil soles, una cifra que Leslie asumió sin necesidad de recurrir al tan popular “canje”.

“No ha escatimado gastos. Yo le dije: ‘Leslie, yo no trabajo con canje’, y ella respondió: ‘Yo tampoco’”, comentó una de las organizadoras del evento, dejando claro que la exchica reality quiso hacerlo todo con recursos propios.

La exconductora aseguró que su intención fue darle a su hija una experiencia única. “Esta fiesta la hemos hecho con todo el amor del mundo”, expresó. Además, señaló que su esposo prefiere mantenerse alejado de las cámaras. “A él no le gustan las cámaras, él prefiere evitar. Es todo lo contrario a mí. Así él me quiere, él me acepta”, agregó sonriente.

Los invitados, en su mayoría familiares y amigos cercanos, siguieron un dress code rosa, lo que aportó un toque de armonía y dulzura al ambiente. Las niñas invitadas se llevaron sorpresas personalizadas con mochilas, tomatodos y hasta cajitas musicales, un detalle que encantó a todos.

