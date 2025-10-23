Kathy Sheen pide ayuda económica para costear intervención de emergencia que podría salvar la vida de sus gemelas

Kathy Sheen pide ayuda económica para intervención de emergencia para salvar a sus gemelas

La periodista y creadora de contenido Kathy Sheen atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la exreportera de espectáculos reveló con la voz entrecortada la delicada situación médica que enfrenta durante su embarazo gemelar y pidió ayuda económica para cubrir los gastos de una operación de emergencia que no está cubierta por su seguro.

En un video previo, con la voz entrecortada y visiblemente afectada, Kathy explicó que fue diagnosticada con síndrome de transfusión feto-fetal (TTTS), una rara y grave condición que se presenta cuando los bebés comparten la misma placenta y uno de ellos recibe más sangre y nutrientes que el otro. Este desequilibrio pone en riesgo la salud y la vida de ambos fetos, así como la de la madre.

“Quiero iniciar este video pidiéndoles a todos que oren mucho y que manden las mejores vibras para mí y para mis dos bebés. El día viernes me dieron la noticia de que tengo el síndrome de transfusión feto-fetal”, relató Sheen en un video que conmovió profundamente a sus seguidores.

La comunicadora explicó lo que los médicos le informaron. “Una de ellas le transfiere más alimento, más líquido y hace que una tenga más peso que la otra. Esto provoca que mi placenta se llene de líquido al punto de que pueda explotar en cualquier momento y, a su vez, ocasionar un parto prematuro”, detalló.

Kathy Sheen pide ayuda económica tras enfrentar complicada situación.

Gastos exorbitantes inesperados

En su reciente video publicado el 23 de octubre, Kathy Sheen señaló que esta noticia la tomó completamente desprevenida. “Estoy en la Clínica Delgado haciéndome mis exámenes preoperatorios. Me han sacado análisis de sangre, he pasado por cardiología, por el anestesiólogo, porque el día de mañana (viernes) me operan. Este tipo de operaciones no los cubre el seguro”, explicó.

Con total sinceridad, reveló que el costo del procedimiento es muy elevado y no lo puede costear. “No sabía que la cuenta iba a ser tan exorbitante. Esta noticia nos agarró de sorpresa. No teníamos presupuestado este monto, que es bastante alto, más aún de un día para otro, fuera de todos los exámenes previos a la operación.”, contó bastante preocupada a los usuarios.

Ante la urgencia, Kathy pidió el apoyo de sus seguidores y personas solidarias que deseen ayudarla económicamente para cubrir los gastos de la intervención y tratamiento posterior. “A todas las personas que nos quieran ayudar, a mis hijas, a mí, a mi familia, estoy dejando en la descripción el número para lo que puedan ayudarnos. Desde ya, muy agradecidos por las muestras de cariño, la buena onda, la empatía y por toda la buena vibra que nos están brindando en estos momentos tan complicados”, expresó consternada.

“Moradito: 919447489 - Katherine Del Carpio Sheen. Azulito: 924O58769 - Carlos Yáñez Gracias por su apoyo”, se puede leer en la descripción de la periodista.

Kathy Sheen se quiebra al revelar que podría perder a una de sus bebés: “Estoy rezando para que ambas se aferren a la vida”. Infobae Perú / Captura: IG

La intervención es de riego

La periodista explicó que el tratamiento quirúrgico consiste en introducir una cánula en el vientre hasta la placenta para filtrar el exceso de líquido y cauterizar vasos sanguíneos, con el fin de equilibrar el flujo entre las gemelas. Sin embargo, es una operación altamente especializada y riesgosa, que solo se realiza en pocos centros del país.

“Es una operación delicada, bastante costosa. Los doctores me han dicho que esté tranquila, pero es muy difícil”, reconoció Kathy, quien se encuentra en su séptimo mes de embarazo.

Los médicos le advirtieron que, de no realizarse la intervención, una de las bebés podría dejar de desarrollarse o perder la vida dentro del útero, mientras que si se realiza, existe el riesgo de que una de ellas no resista el procedimiento.

“Si esto no se monitorea, si es que no se hace una intervención en ambos sentidos, hay una posibilidad de que, sin que yo me dé cuenta, una de ellas pierda la vida dentro de mí. También hay una pequeña posibilidad de que una de las dos no aguante la operación, pero es algo que no quiero ni pensar”, comentó con el corazón en la mano.

A pesar del miedo y la incertidumbre, Kathy Sheen no pierde la fe. A lo largo del video, la periodista se muestra fuerte y esperanzada, confiando en que sus hijas saldrán adelante.

Video de Kathy Sheen conmueve las redes: periodista pide oraciones por la salud de sus gemelas. Infobae Perú / Captura: IG

“Estoy rezando mucho por mis hijas, pidiéndole a las dos que se aferren a mí, que las dos se aferren a la vida. Siempre pensando positivo, que todo va a salir bien y que voy a tener a las dos conmigo en diciembre, como ya se había programado”, manifestó conmovida.