Perú

Inadmisible protesta del régimen chino contra Perú: presiona por un viaje oficial a Taiwán

El régimen de Xi Jinping endureció sus presiones sobre la Defensoría del Pueblo por el acercamiento a Taiwán y la recepción de sus autoridades en Lima, mientras exige disculpas públicas y busca incidir en decisiones internas del país

Por Luis Paucar

Guardar
El régimen chino envió una
El régimen chino envió una nota de protesta a la Defensoría del Pueblo de Perú por la visita oficial de Josué Gutiérrez a Taiwán y la recepción de funcionarios taiwaneses en Lima

El régimen chino envió este miércoles una nota al despacho de la Defensoría del Pueblo, dirigido por Josué Gutiérrez, para transmitir “su enérgica protesta y grave disconformidad” tras la visita oficial que realizó a Taiwán semanas atrás y el recibimiento a representantes de la isla en Lima.

El documento diplomático, difundido por el periodista Carlos Viguria, critica la participación de Gutiérrez en actividades junto a autoridades taiwanesas, señaladas por el régimen de Xi Jinping como “acciones irregulares”.

Según la Resolución Administrativa N.º 087-2025/DP, el defensor estuvo en Taiwán del 31 de agosto al 7 de septiembre para asistir a la 37ª Conferencia del Ombudsman de la región de Australasia y el Pacífico (APOR).

En esa visita oficial, de acuerdo con la versión china, “se reunió con el responsable de la llamada ‘contraloría’ de la región, extendiendo una invitación para que visitara el Perú”, por lo cual “presentó rechazo ante la Cancillería peruana, exigiendo que el defensor del Pueblo se disculpara y retirara la invitación”, se lee en el documento.

China intenta interferir en asuntos
China intenta interferir en asuntos internos y advierte sobre el impacto en la relación con Perú si persisten contactos con Taiwán.

A mediados de este mes, Perú fue sede del XXIX Congreso y XXX Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) 2025, que reunió a defensores del pueblo de Iberoamérica y expertos en derechos humanos. En ese contexto, varias autoridades taiwanesas viajaron a Perú y participaron en la conferencia, inaugurada por Gutiérrez.

“Lejos de corregir su conducta errónea, el defensor fue al aeropuerto a recibir a las mencionadas personas, permitió la exhibición de bandera falsa y saludó públicamente a la delegación con nombre oficial equivocado”, detalla la nota.

El régimen también intentó interferir en asuntos internos peruanos. “La Defensoría (…) debería salvaguardar los intereses de su pueblo y no dañar la imagen y el prestigio de su nación en la comunidad internacional, socavando la confianza política mutua entre China y el Perú”, añadió.

La protesta ocurre en medio
La protesta ocurre en medio de tensiones internacionales, con advertencias chinas a Estados Unidos por su apoyo a Taiwán

Seguidamente, solicitó a Gutiérrez una rectificación pública “por sus acciones incorrectas y se comprometa a no repetir incidentes similares”.

Contexto

La protesta se produce en un contexto internacional en el que China advirtió la semana pasada que el apoyo de Estados Unidos a Taiwán representa un “juego de azar muy peligroso” que podría llevar a Washington a “pagar un precio muy alto”.

La posición estadounidense sobre Taiwán muestra matices: aunque no reconoce formalmente a la isla como país, proporciona equipamiento militar para su defensa y rechaza que China utilice la fuerza militar para resolver la disputa.

La Defensoría no ha emitido comentarios por ahora. El abogado César Ponce recordó que, en años previos, el régimen de Xi Jinping ya intentó “entrometerse tratando de mangonear” al Ministerio de Cultura y a la Cancillería.

De acuerdo con datos oficiales, el intercambio comercial entre Perú y Taiwán alcanzó 772 millones de dólares en 2024, cifra que representa un crecimiento del 18% respecto a 2023 y un balance favorable para el país sudamericano.

El presidente interino José Jerí nombró la semana pasada al embajador Hugo de Zela como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde esa dependencia tampoco se ha emitido postura sobre el tema.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloJosué Gutiérrezperu-politicaChinaTaiwánXi Jinping

Más Noticias

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas recibieron la ‘wild card’ del Lima Challenger 2: tres peruanos disputarán el cuadro principal

La segunda y tercera edición anual del torneo capitalino contará con dos de los tres mejores tenistas nacionales en el ranking ATP

Ignacio Buse y Juan Pablo

Descubren ductos subterráneos prehispánicos en el sitio arqueológico Ollape que revelan el manejo hidráulico de la cultura Chachapoya

Durante la temporada 2025 del Proyecto de Investigación Arqueológico Xalca Grande se identificaron ductos de piedra y mortero integrados a recintos habitacionales, evidencia del manejo técnico y simbólico del agua en la sierra amazónica

Descubren ductos subterráneos prehispánicos en

Arcángel visitará Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo

El artista puertorriqueño iniciará un viaje de 18 días para visitar las siete maravillas del mundo. Entre ellas figura el santuario cusqueño, destino que eligió por su conexión espiritual, cultural y natural con la historia de América

Infobae

Carlos Orozco critica el polémico video de Lemon Pay y denuncia su actitud con los adultos mayores: “Me pareció perverso”

El creador de contenido generó indignación al grabar a personas mayores recogiendo billetes del suelo, provocando un fuerte rechazo de figuras como Orozco y miles de usuarios en plataformas digitales

Carlos Orozco critica el polémico

¿Qué pasará con los conciertos de Myriam Hernández, Cristian Castro y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Conciertos bajo revisión: el estado de emergencia en Lima obliga a los organizadores de estos eventos musicales a pedir nuevos permisos.

¿Qué pasará con los conciertos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No iba hace tiempo [a

“No iba hace tiempo [a discotecas por Plaza Norte]”: los inusuales tuits de José Jerí en medio del estado de emergencia

Delia Espinoza denuncia que buscan inhabilitarla y le tendieron una trampa: “La JNJ viene cometiendo un ramillete de ilegalidades”

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Gobierno de José Jerí no va a “evitar protestas” con el estado de emergencia en Lima y Callao, según premier

ENTRETENIMIENTO

Arcángel visitará Machu Picchu como

Arcángel visitará Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo

Carlos Orozco critica el polémico video de Lemon Pay y denuncia su actitud con los adultos mayores: “Me pareció perverso”

¿Qué pasará con los conciertos de Myriam Hernández, Cristian Castro y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Soda Stereo agota primera fecha de su concierto en Lima y anuncia segundo show en Arena 1

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

DEPORTES

Ignacio Buse y Juan Pablo

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas recibieron la ‘wild card’ del Lima Challenger 2: tres peruanos disputarán el cuadro principal

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para choque pendiente del Torneo Clausura 2025

Grace Kelly, prometedora voleibolista estadounidense que buscaba brillar en Perú, se rompió los ligamentos: “Una desgracia”

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo pendiente del Torneo Clausura de Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido pendiente por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025