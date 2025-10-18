Mundo

China amenazó a Estados Unidos: apoyar militarmente a Taiwán es “un juego de azar muy peligroso”

Beijing acusó a Washington de poner en peligro la estabilidad global y de desafiar su soberanía con el fortalecimiento de lazos con Taipéi

Guardar
Los vínculos entre China y
Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80 (Foto: EP/Archivo)

Las tensiones entre China, Estados Unidos y Taiwán se intensificaron tras la aprobación por parte del Senado estadounidense de una ley que refuerza la cooperación militar con la isla. El Ministerio de Defensa de China advirtió este viernes que el respaldo de Washington a Taiwán constituye un “juego de azar muy peligroso” por el que Estados Unidos podría terminar “pagando un precio muy alto”, además de advertir que estas acciones amenazan la soberanía, la seguridad y el desarrollo del gigante asiático, así como la estabilidad global.

Durante una rueda de prensa, Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa de China, instó a la administración estadounidense a abandonar el uso de la “carta de Taiwán” en su política exterior, subrayando que este asunto forma parte de la política interna de China.

Zhang remarcó que la cuestión de Taiwán es una “línea roja” en las relaciones bilaterales que “no debe ser cruzada”, en respuesta directa al visto bueno dado por el Senado de Estados Unidos a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la cual contempla una iniciativa de “cooperación en materia de seguridad” con Taiwán.

La situación cobra relevancia en un contexto de creciente presión militar sobre la isla. La semana pasada, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció la aceleración del plan denominado “Taiwan Shield” o “T-Dome”, un sistema de defensa aérea diseñado para enfrentar la amenaza militar planteada por China. Lai se comprometió a elevar el gasto en defensa a más del 3% del producto interno bruto (PIB), con el objetivo de alcanzar el 5% en 2030, enfatizando que “el aumento en el gasto de defensa es una clara necesidad para contrarrestar las amenazas enemigas y un motor para el desarrollo de nuestra industria de defensa”, según su intervención durante el Día Nacional de Taiwán.

El mandatario taiwanés, que describió a la isla como un “faro de la democracia” en Asia, subrayó su intención de mantener el statu quo y preservar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. En su discurso, también mencionó los desafíos económicos derivados de los altos aranceles impuestos por Donald Trump a las exportaciones taiwanesas hacia Estados Unidos y expuso un plan de 93.000 millones de nuevos dólares taiwaneses (alrededor de USD 3.000 millones) destinado a apoyar a empresas, empleados y sectores como la agricultura y la pesca afectados por las políticas arancelarias. Lai afirmó que su administración buscará negociar tarifas recíprocas con el gobierno estadounidense para asegurar condiciones comerciales más favorables.

El presidente de Taiwán, Lai
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, visita la base aérea de Songshan en Taipéi el 21 de marzo de 2025 (REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo)

Por su parte, representantes del gobierno de China rechazaron la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán y la profundización de los lazos militares entre Washington y Taipéi. El portavoz Guo Jiakun, del Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtió que los intentos de Taiwán de buscar la independencia por medios militares y resistir la reunificación conducirán a la isla a “una situación peligrosa de conflicto militar”.

La postura estadounidense respecto a Taiwán mantiene matices. Si bien Estados Unidos no reconoce formalmente a la isla como país, provee equipamiento militar para su defensa y se opone al uso de la fuerza militar por parte de China para resolver la disputa. Esto ocurre en un contexto en el que el ejército chino incrementa la actividad de aviones y buques militares en torno a Taiwán y realiza regularmente ejercicios de gran escala en la región.

En cuanto a los sistemas de defensa, el gobierno taiwanés explicó que prepara un dispositivo avanzado de detección e interceptación, además de entrenar tropas en técnicas para abatir drones y buscar la adquisición de sistemas de armas antidrones, en respuesta a la creciente expansión militar de China en el ámbito de vehículos aéreos no tripulados.

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump

En el plano diplomático y comercial, el presidente Donald Trump confirmó este viernes su intención de reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur dentro de dos semanas, con el propósito de suavizar los roces derivados de la guerra económica que enfrenta a ambos países.

Este complejo entramado diplomático, militar y económico se produce en el marco de una histórica rivalidad. China y Taiwán llevan gobernándose por separado desde 1949, cuando el Kuomintang se refugió en la isla tras el triunfo del Partido Comunista liderado por Mao Zedong en la China continental. Pese a funcionar con gobierno propio, Taiwán no ha proclamado la independencia formal, una decisión que Beijing ha advertido que podría derivar en una respuesta militar.

En lo político, la conmemoración del Día Nacional de Taiwán, que marca la revuelta republicana de 1911, acentuó el contraste con las celebraciones oficiales de la República Popular China, recordando la persistencia de la disputa sobre el futuro estatus de la isla y su papel en la geopolítica asiática y global.

(Con información de AP y EP)

Temas Relacionados

ChinaEstados Unidosúltimas noticias américaTaiwánDonald Trump

Últimas Noticias

Irlanda aprueba un ingreso básico para artistas, músicos y creativos: cómo funciona

A partir de 2026, el programa garantiza un pago mensual a miles de trabajadores culturales. Las claves de la iniciativa que busca combatir la inestabilidad laboral en el arte

Irlanda aprueba un ingreso básico

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 21 mil hectáreas a mineras chinas en Nicaragua

El sandinismo concedió nuevas licencias de explotación que abarcan zonas fronterizas y áreas protegidas. Ambientalistas denuncian un “ecocidio” y advierten sobre violaciones a los derechos de comunidades indígenas

El régimen de Daniel Ortega

Pakistán rompió el alto el fuego y eleva la tensión con Afganistán: al menos 10 muertos tras otro ataque

El pacto de paz temporal colapsó en apenas 48 horas, con nuevas ofensivas de Islamabad que incrementan el clima de tensión

Pakistán rompió el alto el

Hamas quiere mantener el control de la seguridad en Gaza y se niega a desarmarse durante la transición acordada

El grupo terrorista condiciona su participación en el alto el fuego a garantías políticas y humanitarias, mientras Israel exige la entrega de todos los cuerpos de los rehenes asesinados

Hamas quiere mantener el control

Terror en Melbourne tras un apuñalamiento aleatorio a plena luz del día: qué se sabe

Australia permanece conmocionada luego del ataque a una chef, identificada como Wan-Ting Lai, sin razón aparente y en una transitada calle de la segunda ciudad más grande del país. La palabra de la víctima. IMÁGENES SENSIBLES

Terror en Melbourne tras un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comprar en vez de alquilar:

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

Muere mujer de 70 años tras ser atacada a pedradas por su hija en Nuevo León

La última pareja de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali, reveló la última carta que le escribió el capo

Desarticularon una banda que robó millones de dólares en repuestos de las fábricas de Ford y Volkswagen

INFOBAE AMÉRICA
Decretan libertad para el hijo

Decretan libertad para el hijo del presidente de Bolivia tras ser detenido por violencia de género

Irlanda aprueba un ingreso básico para artistas, músicos y creativos: cómo funciona

Al menos ocho jugadores de críquet afganos mueren tras un ataque paquistaní

El Consejo de Seguridad aplaude los "esfuerzos" del Gobierno libanés para ejercer su soberanía en todo el país

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 21 mil hectáreas a mineras chinas en Nicaragua

ENTRETENIMIENTO

“No sabes cómo defenderte. Cómo

“No sabes cómo defenderte. Cómo pedir un respiro”: la confesión de Finn Wolfhard sobre el impacto de la fama tras Stranger Things

Carlos Santana desmiente campaña contra Bad Bunny y celebra su llegada al Super Bowl

De Game of Thrones a El Señor de los Anillos: Sean Bean y la búsqueda de autenticidad en la pantalla que trasciende a su vida diaria

Ace Frehley y la verdadera razón de su salida de KISS: “Perdí millones de dólares, pero gané mi salud mental”

El exesposo de Britney Spears destapó íntimos detalles de su primer encuentro sexual