La “neutralidad activa” del Perú navega entre la República Popular China y Occidente

La presidenta de Perú, Dina Boluarte (d), recibe al presidente de China, Xi Jinping, este jueves en el Palacio de Gobierno en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Introducción

Perú, ubicado en la costa del Pacífico de Sudamérica, ha estado vinculado desde hace tiempo a Asia, con una importante diáspora de chinos (“tusanos”) y otras etnias asiáticas, un comercio significativo con la región y una red de tratados de libre comercio (TLC) con la región, incluyendo su TLC de 2009 con la República Popular China, cuya actualización se formalizó en la cumbre de líderes de la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) de noviembre de 2024.

Comercio y sectores extractivos

La mina Las Bambas de MMG . REUTERS/Angela Ponce/

La relación comercial de Perú con la República Popular China ha dependido durante mucho tiempo de la exportación de productos básicos de bajo valor agregado y productos agrícolas. En 2024, el 34% de las exportaciones peruanas se destinó a China. Muchas de estas exportaciones provienen de su sector minero, donde siete empresas con sede en la República Popular China representan el 21% de la inversión total y captan gran parte del valor agregado. Entre ellas se encuentran Minmetals, que opera la mina Las Bambas (con importantes problemas con las comunidades locales), China Aluminum Corporation, con Toromocho (donde, en agosto de 2025, la compañía utilizó explosivos de forma controvertida para expulsar a los residentes de la zona que se negaron a abandonar sus tierras), y Shougang, que opera una mina cerca de Marcona con un largo historial de problemas laborales, incluyendo una investigación en curso por impago de salarios a sus trabajadores. Zinhou, con sede en la República Popular China, planea invertir 1.800 millones de dólares en la mina Pampa de Pongo, en el sur. En noviembre de 2024, la china Zijin adquirió la mina La Arena y La Arena II, cerca de Trujillo, de Pan American Silver por 245 millones de dólares más acciones.

Además de la minería, la República Popular China compra una gama cada vez mayor de productos agrícolas de Perú, como arándanos, aguacates y uvas, además de espárragos. Perú espera exportar nueces pecanas (aceptadas por la República Popular China en marzo de 2025), así como frambuesas, cerezas, granadas y plátanos. En cuanto a las importaciones de la República Popular China, los productos chinos se han vuelto omnipresentes en el país. Casi uno de cada cuatro automóviles vendidos en Perú es chino, siendo las marcas chinas Changan, DFSK y JAC, y en segundo lugar, Jetour, Geeley, Chery y Dongfeng las más comunes.

Logística e Infraestructura

El megapuerto de Chancay fue abierto a finales de 2024. Foto: difusión

A pesar de la larga presencia de la República Popular China en la minería y otros sectores del Perú, el símbolo más visible y controvertido de las actividades chinas en el país es el nuevo puerto de Chancay, operado exclusivamente por COSCO, el gigante logístico con sede en la República Popular China.

Se prevé que el puerto de aguas profundas de Chancay llegue a mover 3 millones de TEU de carga al año, lo que teóricamente impulsaría el PIB de Perú hasta en un 2%. Se prevé que la combinación de su ubicación geográfica, la mayor eficiencia gracias a su manejo automatizado de carga y su capacidad para recibir buques de mayor tamaño (hasta 18.000 TEU) reduzca los costos de envío en un 20% o más en comparación con otros puertos de la costa del Pacífico latinoamericano. La historia de Chancay, como en otros lugares, ha puesto de relieve cómo la República Popular China utiliza el atractivo de su mercado, así como los préstamos e inversiones de sus empresas, para obtener contratos y condiciones que acaparan desproporcionadamente los beneficios y el valor añadido de los proyectos. Con la inversión prevista de 3.500 millones de dólares en el puerto (de los cuales COSCO solo ha invertido 1.400 millones de dólares sin compromisos concretos aún para más), el regulador portuario peruano, la APN, otorgó al gigante logístico chino la operación exclusiva, una concesión que excedía su autoridad. Cuando el error de la APN se hizo público a principios de 2024, mientras la presidenta Boluarte se preparaba para un importante viaje a la República Popular China con otros proyectos chinos en discusión, el Congreso peruano optó por modificar las leyes peruanas para legitimar la actuación de la APN y evitar una disputa que pudiera poner en peligro los demás proyectos y la exitosa celebración de la APEC en noviembre de 2024 en Lima, con Xi Jinping como invitado de honor.

Desde entonces, China ha seguido utilizando los beneficios esperados del puerto para obtener más concesiones. En nombre de los empleos para los peruanos que muchos presumen que generaría el puerto, COSCO presiona para obtener una exención de impuestos y una zona económica especial que le otorgaría aún mayor autonomía. También se opone a otros intentos de supervisión del gobierno peruano, amenazando con emprender acciones legales contra los modestos intentos de las autoridades peruanas por regular las tarifas que cobra.

La República Popular China y sus empresas también han mostrado interés en un corredor ferroviario bioceánico desde Chancay hasta la costa atlántica de Brasil, con el costo de la parte peruana, de 10.000 millones de dólares o más, a cargo del gobierno peruano. Los escépticos del proyecto, que actualmente no avanza, argumentan que los beneficios recaerían principalmente en COSCO, como operador portuario, y en las empresas chinas que lo utilizan para acceder al mercado brasileño, con escaso valor para Perú. En el sector del transporte, los proyectos chinos incluyen obras en un tramo de carretera de 269 kilómetros en el sur del país, cerca de Tacna, a cargo del Grupo de Ingeniería China Rail No. 10, así como múltiples proyectos ferroviarios en consideración, como una conexión ferroviaria de San Juan de Marcona a Andahuaylas. Los proyectos ferroviarios chinos contemplados también incluyen la posible construcción de una conexión ferroviaria rápida de pasajeros de Lima a Ica y otro tren de Barranca a Trujillo.

Más preocupante aún, estas obras, que podrían costar hasta 15.000 millones de dólares, podrían realizarse mediante acuerdos intergubernamentales, facilitados por el mecanismo de coordinación intergubernamental ya mencionado, en lugar de licitaciones públicas transparentes en igualdad de condiciones.

Infraestructura eléctrica

Hidroelectrica Chaglla - CTG

Las empresas de la República Popular China desempeñan un papel importante en la generación y distribución de energía en Perú. Empresas chinas han construido y operado la central hidroeléctrica San Gabán III y han adquirido y son propietarias de la central de Chaglla. Gracias a las adquisiciones de Luz del Sur por parte de Yangtze Power, filial de China Three Gorges, en 2020, y de Boluz Energy por parte de China Southern Power Grid en 2024, las empresas de la República Popular China controlan ahora el 100% de la distribución eléctrica en el área metropolitana de Lima. Power China es el socio local en numerosos proyectos solares y eólicos en todo el país.

Digital

En el ámbito digital, las empresas chinas de telecomunicaciones, sistemas de seguridad y otras desempeñan un papel dominante en la economía y la infraestructura de información del Perú. Esto es especialmente preocupante, dado que la ley de seguridad nacional china de 2017 y otras leyes obligan a las empresas con sede en la República Popular China a entregar datos en su posesión que puedan ser de interés para la seguridad del gobierno chino. En el sector de las telecomunicaciones, Huawei y ZTE han operado en el país durante más de 20 años. Sus teléfonos inteligentes y otros dispositivos de telecomunicaciones, así como los de las nuevas empresas chinas Xiaomi, Oppo y Honor, son omnipresentes en el mercado peruano, ofrecidos por las principales compañías de telecomunicaciones del país: Claro, Movistar y Entel. La empresa china Yangtze Fiber Optical Company (YOFC), menos conocida, ha desempeñado un papel importante en la infraestructura digital del campo peruano.

En sistemas de vigilancia, al igual que en otras partes de la región, la empresa Hikvision, con sede en la República Popular China, desempeña un papel dominante y en expansión en el mercado, tanto en sistemas de seguridad comerciales como residenciales, lo que genera dudas sobre el acceso de China a los datos de cámaras, biométricos y de otro tipo de salas de juntas, dormitorios y otras ubicaciones, cargados desde su hardware.

La empresa Nuctech, con sede en la República Popular China, ocupa una posición importante en el sector de escáneres en puertos, aeropuertos y otros lugares. De igual manera, el puerto de Chancay, operado por COSCO, y otros puertos utilizan grúas ZPMC chinas, cuyos escáneres tienen acceso a cantidades significativas de metadatos sobre cada contenedor de carga que entra o sale del puerto, lo que genera inquietud sobre el acceso de la República Popular China a los metadatos de la carga que entra y sale de Perú.

Relaciones de influencia

Con la expansión de las actividades de las empresas con sede en la República Popular China en Perú, el gobierno chino también ha ampliado sus relaciones de influencia en el país. Estas incluyen vínculos interpersonales, fomentados a través de numerosas becas de estudio en la República Popular China otorgadas por el gobierno chino. Los estudiantes prometedores suelen identificarse a través de su contacto inicial con uno de los cuatro Institutos Confucio que el gobierno chino mantiene en Perú para la enseñanza del idioma y la cultura. La República Popular China proporciona instructores para estos institutos, quienes posteriormente se alojan en instituciones peruanas. Estas incluyen los Institutos Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Ricardo Palma, la Universidad de Piura y la Universidad Católica de Santa María, así como un Aula Confucio en Cusco y una segunda que se está estableciendo cerca del puerto de Chancay, operado por COSCO. La empresa china Huawei ha otorgado otras becas para estudios de larga duración en China, que recluta activamente en Perú, incluyendo a través de su programa de becas “Semillas del Futuro”. Además de estos programas a largo plazo para reclutas peruanos en China, la República Popular China (RPC) lleva regularmente a cientos de periodistas, académicos, políticos y otros funcionarios gubernamentales peruanos a China para viajes cortos. Esto incluye la persecución de congresistas peruanos, en particular aquellos afiliados a puestos de liderazgo, y la conferencia de amistad de la RPC en la legislatura peruana. Huawei llevó recientemente a un grupo de congresistas peruanos a España para una conferencia sobre telecomunicaciones. En agosto de 2025, un grupo de 12 policías nacionales peruanos fue llevado a China para recibir capacitación.

Dentro del propio Perú, grupos empresariales orientados a la RPC, como la Cámara de Comercio Perú-RPC (CAPECHI), mantienen estrechas relaciones con la embajada de la RPC y sus homólogos chinos.

En el ámbito de los medios de comunicación, numerosos periodistas peruanos, como Félix Paz Quiroz, viajan regularmente a China; se cree que al menos algunos de esos viajes son financiados por el gobierno comunista chino. Además de los viajes pagados de periodistas a la República Popular China, varios medios peruanos han firmado acuerdos de intercambio de contenido con la República Popular China, entre ellos Editora Perú (que incluye El Peruano y Andina), el grupo El Comercio (que incluye Canal N, América Televisión, Gestión y varios tabloides) y La República, que firmó un compromiso con Xinhua durante la cumbre de líderes de la APEC de noviembre de 2024.

Compromiso de seguridad entre la República Popular China y Perú

Perú y la República Popular China mantienen una cooperación sustancial en el sector de la seguridad, en particular en el ámbito del intercambio de personal.

Perú ha adquirido varios lotes de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Tipo 90B montados en camiones de la empresa NORINCO, con sede en la República Popular China, el más reciente en abril de 2024, así como camiones y otros materiales. En 2017, la adquisición del Tipo 90B fue objeto de una investigación por corrupción por parte de las autoridades peruanas. Por otra parte, los camiones donados por China presentaban graves problemas de estabilidad a velocidades de autopista, lo que ponía en riesgo a sus conductores. Además, durante los preparativos para la cumbre de la APEC de noviembre de 2024, Perú recibió donaciones de 8 millones de dólares en motocicletas y equipo para su Policía Nacional (PNP). En junio de 2025, la PNP envió oficiales a Pekín y Tianjin para recibir capacitación. Al mes siguiente, la Escuela Nacional de Guerra del Perú (CAEN) recibió una delegación de alto nivel del EPL encabezada por el general Zang Baoqun, jefe de la oficina de Cooperación Internacional del EPL.

En el ámbito espacial, la Agencia Espacial Peruana (CONIDA) ha enviado periódicamente personal a la República Popular China para realizar cursos.

Conclusiones/Recomendaciones

A largo plazo, la capacidad del Perú para lograr un equilibrio exitoso entre Estados Unidos y la República Popular China dependerá de que priorice sus propios intereses y de que interactúe con la República Popular China, al igual que otras naciones, mediante un marco de transparencia, instituciones sólidas, igualdad de condiciones y la aplicación equitativa de sus propias leyes, para garantizar que los beneficios de dichas interacciones beneficien al Perú y no principalmente a sus pretendientes chinos. Se podría decir que Estados Unidos, a través de sus programas, tiene un papel productivo que desempeñar para ayudar a Perú a transitar ese rumbo.