Perú

Alertan aumento de casos de “joroba tecnológica” en jóvenes por malas posturas frente a pantallas

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Rehabilitación han reportado un incremento sostenido de los trastornos de columna en menores, pasando de 8,9% en 2020 a 11,8% en 2022

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Especialistas advierten sobre el incremento
Especialistas advierten sobre el incremento de la “joroba tecnológica” en menores por uso prolongado de smartphones. (Foto: Agencia Andina)

El aumento de casos de “joroba tecnológica” entre jóvenes y adolescentes preocupa a los especialistas en salud, pues este trastorno, antes asociado a adultos mayores, ahora afecta a una población cada vez más joven. Según Ricardo Rodas, docente de Terapia Física en la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), esta condición está directamente vinculada a los malos hábitos posturales generados por el uso prolongado de dispositivos electrónicos como smartphones, tablets y computadoras.

La cifosis, o “joroba tecnológica”, se produce por una curvatura anormal de la columna vertebral que obliga a los músculos del cuello y la espalda a sostener la cabeza en una posición forzada durante largos periodos. Este sobreesfuerzo continuo provoca dolor, rigidez y fatiga muscular, transformando gradualmente la alineación natural del cuerpo. Rodas explica que la causa principal ya no es de origen degenerativo, sino postural, resultado de permanecer encorvado frente a pantallas durante horas.

Las cifras evidencian la magnitud del problema. En 2015, el Ministerio de Salud informó que el 90% de los menores presentaba algún trastorno postural. Esta situación se agravó con el incremento del uso de tecnología: el Instituto Nacional de Rehabilitación reportó que los casos de desórdenes en la columna pasaron de 8,9% en 2020 a 11,8% en 2022, confirmando el impacto directo de los hábitos tecnológicos en la salud postural de niños y adolescentes.

Crece entre adolescentes la “joroba
Crece entre adolescentes la “joroba tecnológica”, el nuevo mal postural causado por el uso excesivo del celular. (Foto: Agencia Andina)

Detección y síntomas

Detectar la llamada “joroba tecnológica” puede ser complicado, ya que no siempre presenta signos visibles en las primeras etapas. Aunque suele asociarse con una curvatura pronunciada en la parte superior de la espalda, en muchos casos el problema progresa de forma gradual y las molestias iniciales pasan inadvertidas. Según el especialista Ricardo Rodas, el diagnóstico adecuado requiere una evaluación clínica y, en algunos casos, estudios de imagen que permitan analizar la alineación corporal y la flexibilidad de la columna.

Principales síntomas y señales de alerta:

  • Dolor en el cuello, hombros y parte superior de la espalda.
  • Rigidez en la columna y dificultad para mantener una postura erguida tras estar sentado por largo tiempo.
  • Cefaleas causadas por tensión muscular.
  • Sensación de cansancio o pesadez en la zona cervical.
  • Desalineación de los hombros o posición adelantada de la cabeza.
Alertan aumento de casos de
Alertan aumento de casos de “joroba tecnológica” en jóvenes por malas posturas frente a pantallas. (Foto: Agencia Andina)

Las consecuencias de la cifosis van más allá del aspecto físico. La postura encorvada puede comprimir la caja torácica, reduciendo el espacio para la expansión pulmonar y limitando el movimiento del diafragma, lo que genera una respiración superficial y poco eficiente. Esta falta de oxigenación puede causar fatiga, disminución de energía y reducción progresiva de la capacidad pulmonar total.

Además, la compresión del torso y la mala postura prolongada pueden provocar:

  • Trastornos digestivos, como reflujo ácido.
  • Compresión nerviosa con dolor irradiado, hormigueo o debilidad en brazos.
  • Desgaste prematuro de las articulaciones.
  • Aparición de hernias discales.

Rodas advierte que la prevención y corrección temprana son esenciales, ya que los efectos acumulativos de la “joroba tecnológica” pueden derivar en daños crónicos si no se tratan adecuadamente.

(Freepik)
(Freepik)

Tratamiento, prevención y recomendaciones

A pesar de sus complicaciones, la “joroba tecnológica” es tratable. Según el especialista Ricardo Rodas, un programa regular de ejercicios y estiramientos —de tres a cinco veces por semana— puede mejorar la flexibilidad y reducir el dolor en pocas semanas, combinando fisioterapia, terapia manual y una mayor conciencia postural.

El especialista advierte que la prevención es clave para evitar la llamada joroba tecnológica, una alteración postural cada vez más común entre jóvenes y adultos. Para reducir el impacto del uso prolongado de pantallas, recomienda adoptar una serie de hábitos ergonómicos y de autocuidado que ayuden a relajar los músculos y mantener la columna en equilibrio.

Crédito: Freepik
Crédito: Freepik

Entre las principales medidas preventivas destacan:

  • Descansos posturales frecuentes: cada 20 minutos, apartar la vista de la pantalla y enfocarla a unos seis metros durante 20 segundos, lo que ayuda a relajar los ojos, el cuello y los músculos cervicales.
  • Pausas activas regulares: levantarse y moverse cada 60 minutos, cumpliendo con la norma de ergonomía peruana, que recomienda 10 minutos de relajación por cada 50 minutos de trabajo frente a una pantalla.
  • Corrección de la postura corporal: mantener los dispositivos a la altura de los ojos para evitar la flexión constante del cuello y la sobrecarga muscular en la espalda alta.
  • Fortalecimiento físico: incorporar una rutina de ejercicios orientada a fortalecer la espalda y los músculos abdominales, esenciales para la estabilidad postural y la prevención de deformaciones.

“Estas acciones sencillas, si se convierten en parte de la rutina diaria, pueden marcar una diferencia significativa en la salud de la columna y en la calidad de vida de las personas”, concluye el especialista.

Temas Relacionados

Joroba tecnológica Ministerio de Salud Instituto Nacional de Rehabilitación Saludperu-noticias

Más Noticias

De la quina a la ayahuasca: Perú honra su milenaria herencia curativa en el Día Internacional de la Medicina Natural

La quina, la uña de gato, la sangre de grado y otras especies forman parte de la vasta biodiversidad peruana que sustenta una de las tradiciones curativas más antiguas del mundo

De la quina a la

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

El entorno jurídico de la expresidenta sostiene que aún no define si buscará regresar a un puesto en Reniec o presentarse como candidata en los próximos comicios generales

Dina Boluarte contempla volver al

La Tinka: video de la jugada ganadora y resultados del sorteo del miércoles 22 de octubre del 2025

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka: video de la

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

La exmodelo celebró en Arequipa el cuarto cumpleaños de su pequeña con un matiné de ensueño valorizada en más de 80 mil soles. Asegura que vive una etapa plena junto a su esposo, el empresario minero Alberto Motta

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo que ambas se aferren a mí”

Con la voz entrecortada, la periodista relató el difícil momento que atraviesa y se aferra a la fe mientras los médicos evalúan una delicada intervención para proteger a sus bebés

Kathy Sheen teme por la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte contempla volver al

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Delia Espinoza no regresará como fiscal de la Nación: JNJ se niega a acatar medida del PJ por estos motivos

Captan a precandidato de APP entregando dinero a periodista durante transmisión en vivo

Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo que ambas se aferren a mí”

Karla Tarazona renunciaría a Panamericana Televisión tras la llegada de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena: “Ya se habrá ido”

Maju Mantilla hace publicidad en redes y cierra sus comentarios para evitar críticas tras escándalo con Gustavo Salcedo

Las indirectas entre Melissa Klug y Jesús Barco tras su ruptura: “Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda”

DEPORTES

Pedro Gallese entra a nominación

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley