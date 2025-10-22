La revolución de la IA potencia estas cinco profesiones: seguirán siendo esenciales e irremplazables

Según modelos como ChatGPT y Gemini, hay cinco profesiones que se fortalecen con la automatización en lugar de verse afectadas. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El avance de la inteligencia artificial ha provocado una transformación profunda en el mercado laboral global. Lejos de desplazar a los profesionales humanos, la tecnología ha puesto en foco aquellas ocupaciones en las que la creatividad, el criterio y la interacción personal resultan insustituibles. De acuerdo con el consenso de modelos como ChatGPT y Gemini, existen cinco profesiones que, en vez de verse amenazadas por la automatización, se potencian gracias a las nuevas herramientas digitales. Estas disciplinas incluyen la salud, la educación, los oficios manuales, el acompañamiento emocional y las profesiones tecnológicas, y se perfilan como esenciales en la era de la automatización.

Dentro del sector sanitario, profesiones como la medicina y la enfermería combinan conocimiento científico, empatía y capacidad de decisión bajo presión. La tecnología puede asistir en diagnósticos y tratamientos, pero la relación entre profesionales y pacientes sigue siendo un pilar fundamental del sistema de salud. Como resumió uno de los modelos de IA consultados por MDZ: “El cuidado de la salud seguirá siendo un trabajo humano: la confianza no se programa”. Los desafíos planteados durante la pandemia reafirmaron la importancia de la intervención humana en este campo.

El apoyo psicológico y el acompañamiento emocional constituyen otro pilar insustituible. El entendimiento profundo del comportamiento humano y la capacidad de brindar contención requieren sensibilidad y contexto; cualidades fuera del alcance de un algoritmo. Según explicó ChatGPT a MDZ: “La psicología, la terapia ocupacional y el counseling seguirán siendo pilares de un mundo cada vez más tecnológico, pero también más necesitado de conexión real”.

El sector educativo subraya la relevancia de la interacción humana. Transmitir conocimiento va mucho más allá de entregar contenidos. El vínculo entre docente y alumno, la motivación y la capacidad de adaptar estrategias a cada estudiante representan aspectos fundamentales que ninguna máquina puede emular. El modelo consultado por MDZ subrayó: “El futuro del aprendizaje dependerá de maestros que sepan enseñar a convivir con la tecnología”.

Los oficios manuales vinculados a la construcción, la logística y la industria alimentaria mantienen su vigencia por la dificultad de automatizar estas tareas físicas y no rutinarias. Especialmente en economías como la argentina, la inversión en infraestructura y la necesidad de adaptabilidad garantizan su permanencia. Gemini señaló a MDZ: “Los trabajos que requieren movimiento, precisión manual y adaptabilidad seguirán siendo fundamentales en la economía del futuro”. Estas profesiones destacan por su capacidad de adaptación y su vínculo directo con el entorno físico y laboral.

La revolución tecnológica también ha impulsado el crecimiento de profesionales digitales especializados. Áreas como la inteligencia artificial, el machine learning, el big data, el desarrollo de software y la ciberseguridad han ganado protagonismo. Empresas y gobiernos buscan perfiles capaces de diseñar, supervisar e integrar sistemas automatizados complejos. Según la inteligencia artificial de OpenAI: “La tecnología necesita mentes humanas detrás: programar, proteger y decidir sigue siendo un trabajo de personas”.

La innovación digital solo avanza con el pensamiento y la guía de las personas. Foto: difusión

Estas tendencias coinciden con los hallazgos del informe The Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, que pronostica un crecimiento sostenido en empleos relacionados con el cuidado de las personas, la educación, los oficios físicos y los perfiles tecnológicos. El informe, que recoge la opinión de más de 1.000 empleadores de 55 economías y 22 sectores, estima que entre 2025 y 2030 se crearán 170 millones de empleos y se desplazarán 92 millones, lo que arroja un saldo neto de 78 millones de nuevos puestos.

La adaptación a este panorama exige una actualización permanente. El Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos (BLS), en sus proyecciones 2024–2034, identifica las profesiones de mayor crecimiento: técnicos en turbinas eólicas (49,9 %), instaladores de paneles solares (42,1 %), enfermería avanzada (40,1 %), científicos de datos (33,5 %) y analistas de ciberseguridad (28,5 %). Estos datos reflejan la importancia de la transición energética, la digitalización y los cambios demográficos en la configuración del empleo futuro.

La inteligencia artificial no se limita a automatizar tareas repetitivas. Sectores como la atención al cliente, las finanzas y la manufactura han visto la aparición de chatbots, sistemas de respuesta automática y robots industriales. Aun así, la supervisión, el mantenimiento y la optimización de estos sistemas requieren especialistas capacitados en IA y robótica. Esta demanda ha estimulado la formación en áreas vinculadas.

Por otro lado, la creatividad y el pensamiento crítico siguen siendo atributos exclusivamente humanos. Profesiones como el diseño gráfico, la escritura creativa, la dirección cinematográfica y la ilustración aprovechan las herramientas digitales, pero la innovación y la sensibilidad artística no pueden replicarse con algoritmos. La formación en inteligencia artificial orientada al arte permite a los profesionales integrar la tecnología sin renunciar al sello personal.

El ámbito de la salud incluye, además de la medicina y la enfermería, el bienestar emocional y la salud mental, donde psicólogos, coaches y trabajadores sociales desempeñan un rol clave. Los diplomados virtuales en salud y psicología representan una vía accesible para mejorar competencias y ampliar oportunidades laborales en este sector.

La adaptabilidad constituye una de las competencias más valoradas. La actualización en análisis de datos, aprendizaje automático y programación de IA resulta esencial para mantenerse vigente. Un curso virtual especializado en inteligencia artificial permite adquirir conocimientos en redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural y automatización de procesos, elementos cada vez más demandados en el mundo corporativo.

La adaptabilidad es una habilidad clave, y actualizarse en datos, aprendizaje automático e IA resulta indispensable. Foto: Evaluar

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha identificado la programación, la biología y la energía como los campos donde la supervisión especializada y la innovación continuarán dependiendo de las personas. En su blog GatesNotes, Gates afirmó que, aunque la IA puede escribir código, “aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”. Según él, el rol de los programadores incluye crear herramientas digitales, supervisar, corregir y orientar algoritmos, además de integrar criterios éticos y detectar sesgos.

Sobre la biología, Gates sostuvo: “La biología se ha transformado en la ciencia de nuestro tiempo”, y remarcó la importancia de la experiencia humana en la gestión de crisis sanitarias y en el diseño de soluciones personalizadas en salud. En cuanto a la energía, subrayó la necesidad de profesionales que comprendan y rediseñen sistemas complejos, anticipando su impacto medioambiental. Gates advirtió que la innovación en energía es una fuente constante de oportunidades laborales y científicas, y que la creatividad humana es insustituible en la lucha contra el cambio climático.

Un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK) estima que uno de cada cuatro empleos en el mundo está potencialmente expuesto a la IA generativa. El estudio concluye que la transformación de tareas, más que su sustitución total, será el resultado dominante; las profesiones altamente cualificadas, como la programación, la biología y la energía, muestran mayor resiliencia frente a la automatización.

Ante este escenario, la formación continua y la adquisición de competencias digitales se consolidan como la mejor estrategia para afrontar los desafíos de la automatización. Si bien la inteligencia artificial redefine el panorama laboral, las profesiones que requieren juicio, creatividad y capacidad de adaptación seguirán siendo esenciales en el futuro.

Bill Gates señala que la programación, la biología y la energía seguirán requiriendo control e innovación humana. Foto: NY Times