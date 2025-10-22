Perú

La IA y el futuro del reclutamiento: eficiencia con rostro humano

La IA aporta velocidad, consistencia e insights, pero son la empatía, la intuición y la capacidad de interpretar contextos los que aseguran un verdadero encaje cultural

Por Paolo Távara

Un profesional trabaja en una
Un profesional trabaja en una oficina rodeado de pantallas con gráficos y datos, mientras la mitad de su cuerpo se representa como una figura digital futurista, simbolizando la fusión entre inteligencia humana y artificial. La imagen ilustra el avance de la tecnología y la colaboración entre personas y sistemas de inteligencia artificial en el entorno laboral actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) ya dejó de ser un tema de prospectiva para convertirse en una realidad cotidiana en la gestión de personas. Su impacto en el reclutamiento y selección laboral es cada vez más visible: procesos que antes podían tomar semanas hoy se reducen hasta en un 40% gracias a la automatización y trazabilidad. Esto cobra especial relevancia en procesos masivos, donde la eficiencia operativa libera al reclutador para enfocarse en lo que realmente marca la diferencia: entrevistar mejor, diseñar estrategias de atracción de talento y cuidar la experiencia del candidato.

Sin embargo, conviene subrayar que la automatización no reemplaza la dimensión humana. La IA aporta velocidad, consistencia e insights, pero son la empatía, la intuición y la capacidad de interpretar contextos los que aseguran un verdadero encaje cultural. De hecho, el 85% de los candidatos asocia la calidad de la interacción con el reclutador a la cultura de la empresa. En otras palabras, un proceso técnicamente impecable pierde fuerza si carece de humanidad.

El desafío inmediato para los equipos de Recursos Humanos está en desarrollar nuevas competencias. Hoy no basta con gestionar procesos; se requiere mentalidad disruptiva, curiosidad digital y capacidad analítica para interpretar indicadores y traducirlos en propuestas estratégicas que impacten en la retención del talento. Todo esto en paralelo a un debate ético y legal que no puede postergarse: la IA debe operar bajo reglas claras que garanticen equidad, confidencialidad y transparencia. Automatizar filtros o evaluaciones es útil, pero siempre bajo la supervisión de un especialista que preserve valores humanos esenciales como la empatía, la inclusión y la objetividad.

El futuro del reclutamiento no será de máquinas ni de personas por separado, sino de una alianza entre ambos. La tecnología puede acelerar el camino, pero el factor humano seguirá siendo la brújula que oriente cada decisión hacia organizaciones más justas, diversas y sostenibles.

