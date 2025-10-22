Perú

Campaña veterinaria gratis para este 25 de octubre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

La iniciativa es importante porque contribuye a prevenir enfermedades en las mascotas, fomenta la responsabilidad en su cuidado, facilita el acceso a servicios esenciales y beneficia el bienestar de los animales y de sus familias en la comunidad

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La campaña veterinaria fomenta la
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Martín de Porres invita a la comunidad a acudir este sábado 25 de octubre a la campaña veterinaria gratuita una jornada diseñada para ofrecer atención integral y sin costo.

La perros y gatos del distrito. La actividad se desarrollará de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía en la losa deportiva Cabo Azul, ubicada junto al Centro de Salud en Cerro Candela.

El evento busca fomentar el cuidado y la prevención de enfermedades comunes en animales domésticos a través de servicios gratuitos para los vecinos y sus mascotas. La municipalidad estima una alta concurrencia, ya que este tipo de campañas responde a una necesidad recurrente de acceso a atención en salud animal.

Se recomienda a las personas
Se recomienda a las personas llegar temprano al evento - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Los asistentes podrán acceder a los siguientes servicios, que contarán con equipos profesionales y materiales especializados proporcionados por la administración local:

  • Desparasitación: Tratamiento dirigido a eliminar parásitos internos y externos, fundamental para prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a mascotas como a seres humanos.
  • Corte de uñas: Procedimiento para mantener el bienestar físico y la movilidad de los animales, además de prevenir lesiones en las patas y daños en el hogar.
  • Limpieza de oído: Servicio orientado a reducir el riesgo de infecciones auditivas y mejorar la calidad de vida de los animales, mediante una revisión y aseo profesional del canal auditivo.
  • Vacunas antirrábicas: Aplicación de la vacuna que protege contra la rabia, una enfermedad mortal que puede transmitirse a las personas. La inmunización periódica resulta imprescindible en el control de la rabia en zonas urbanas.
  • Tratamiento antipulgas: Intervención preventiva para eliminar infestaciones y evitar molestias, picaduras y transmisión de enfermedades a otros animales y personas.

Cada uno de estos servicios estará disponible de forma totalmente gratuita para los asistentes, quienes deberán acercarse con sus mascotas a la sede señalada.

Se recomienda a los propietarios llevar correa o transportadora para facilitar la revisión de los animales y garantizar un ambiente seguro durante la jornada.

Esta campaña facilita la firma
Esta campaña facilita la firma digital, el acceso a servicios virtuales y la validación de identidad ante entidades públicas y privadas - Créditos: Freepik.

¿Por qué es importante la desparasitación?

  • Previene enfermedades: La desparasitación elimina parásitos internos y externos que pueden causar afecciones digestivas, anemia, debilidad y problemas dermatológicos en las mascotas.
  • Protege la salud humana: Algunos parásitos son transmisibles a las personas, especialmente a niños, ancianos o personas inmunocomprometidas. Mantener a los animales libres de parásitos reduce el riesgo de enfermedades zoonóticas.
  • Mejora la calidad de vida: Sin la presencia de parásitos, los animales tienen mejor apetito, mayor vitalidad y un pelaje más saludable.
  • Facilita el control epidemiológico: La desparasitación periódica ayuda a impedir la propagación de parásitos en la comunidad animal, evitando brotes y contagios entre mascotas.
  • Complementa otras medidas de salud: Este procedimiento es parte de la medicina preventiva y potencia el efecto de las vacunas y otros tratamientos veterinarios, favoreciendo el desarrollo y bienestar general del animal.

Temas Relacionados

campaña veterinariaMunicipalidad del RímacRímacperu-noticias

Más Noticias

Menor de 13 años perdería un ojo tras explotarle bombarda en el rostro durante pelea entre barras bravas en el Rímac

El escolar ya fue sometido a una intervención quirúrgica. La familia pide ayuda para costear los gastos de recuperación.

Menor de 13 años perdería

Alcaldes de Lima cuestionan el estado de emergencia decretado por José Jerí en Lima y Callao: “Es ineficaz y populista”

El Poder Ejecutivo ha determinado 30 días de estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana en la capital y el primer puerto

Alcaldes de Lima cuestionan el

Crimen en Breña: mujer confiesa que mató a su esposo e involucra a un familiar

Keillys Aguilera habló ante las autoridades y señaló ser autora del crimen que había planeado desde hace varios días. La mujer brindó detalles de lo ocurrido aquel 21 de septiembre

Crimen en Breña: mujer confiesa

Conciertos, fiestas y reuniones masivas por Halloween con restricciones por el Estado de Emergencia

El gobierno de José Jerí declaró esta medida por 30 días en Lima Metropolitana con el objetivo de enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa el país

Conciertos, fiestas y reuniones masivas

¿Flotas asiáticas depredan nuevamente la pota en Perú? Ministerio de la Producción responde a las denuncias

El viceministro Jesús Barrientos se pronunció tras la alerta pública de ingresos de embarcaciones extranjeras y pedido de medidas más rigurosas ante la preocupación por la pesca ilegal

¿Flotas asiáticas depredan nuevamente la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Universidad San Marcos: denuncian campaña

Universidad San Marcos: denuncian campaña de desprestigio contra la Decana de América

Ollanta Humala presentará hábeas corpus para archivar caso: defensa apelará al precedente fijado por el TC con Keiko Fujimori

Embajadores de Dina Boluarte, Gustavo Adrianzén y Alfredo Ferrero y José Luis Sardón, quedan fuera de la ONU, EEUU y OEA

Francisco Sagasti rechazó pedido de su propio partido: militancia del Partido Morado lo instó a ser candidato presidencial

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

ENTRETENIMIENTO

Myriam Hernández en Lima: Horarios,

Myriam Hernández en Lima: Horarios, accesos, recomendaciones y más para sus dos conciertos

Melissa Klug se somete a abdominoplastia, reducción de mamas, y más tras ruptura con Jesús Barco: “Me duele hasta el ojo”

La historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco: “Estamos 2025, no se han casado y terminaron dos veces”

Jesús Barco rompe el silencio tras su ruptura con Melissa Klug: “Reset, restart y refocus”

Hija de Melissa Klug celebra el cumpleaños de su madrastra junto a su padre durante un viaje en Jamaica

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 22

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati

Programación de Latina Televisión: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Perú y Bolivia ultiman detalles para partido amistoso en diciembre con mayoría de futbolistas del medio local