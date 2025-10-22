Campaña veterinaria gratis para este 25 de octubre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Martín de Porres invita a la comunidad a acudir este sábado 25 de octubre a la campaña veterinaria gratuita una jornada diseñada para ofrecer atención integral y sin costo.

La perros y gatos del distrito. La actividad se desarrollará de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía en la losa deportiva Cabo Azul, ubicada junto al Centro de Salud en Cerro Candela.

El evento busca fomentar el cuidado y la prevención de enfermedades comunes en animales domésticos a través de servicios gratuitos para los vecinos y sus mascotas. La municipalidad estima una alta concurrencia, ya que este tipo de campañas responde a una necesidad recurrente de acceso a atención en salud animal.

Se recomienda a las personas llegar temprano al evento - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Los asistentes podrán acceder a los siguientes servicios, que contarán con equipos profesionales y materiales especializados proporcionados por la administración local:

Desparasitación: Tratamiento dirigido a eliminar parásitos internos y externos, fundamental para prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a mascotas como a seres humanos.

Corte de uñas: Procedimiento para mantener el bienestar físico y la movilidad de los animales, además de prevenir lesiones en las patas y daños en el hogar.

Limpieza de oído: Servicio orientado a reducir el riesgo de infecciones auditivas y mejorar la calidad de vida de los animales, mediante una revisión y aseo profesional del canal auditivo.

Vacunas antirrábicas: Aplicación de la vacuna que protege contra la rabia, una enfermedad mortal que puede transmitirse a las personas. La inmunización periódica resulta imprescindible en el control de la rabia en zonas urbanas.

Tratamiento antipulgas: Intervención preventiva para eliminar infestaciones y evitar molestias, picaduras y transmisión de enfermedades a otros animales y personas.

Cada uno de estos servicios estará disponible de forma totalmente gratuita para los asistentes, quienes deberán acercarse con sus mascotas a la sede señalada.

Se recomienda a los propietarios llevar correa o transportadora para facilitar la revisión de los animales y garantizar un ambiente seguro durante la jornada.

Esta campaña facilita la firma digital, el acceso a servicios virtuales y la validación de identidad ante entidades públicas y privadas - Créditos: Freepik.

¿Por qué es importante la desparasitación?

Previene enfermedades: La desparasitación elimina parásitos internos y externos que pueden causar afecciones digestivas, anemia, debilidad y problemas dermatológicos en las mascotas.

Protege la salud humana: Algunos parásitos son transmisibles a las personas, especialmente a niños, ancianos o personas inmunocomprometidas. Mantener a los animales libres de parásitos reduce el riesgo de enfermedades zoonóticas.

Mejora la calidad de vida: Sin la presencia de parásitos, los animales tienen mejor apetito, mayor vitalidad y un pelaje más saludable.

Facilita el control epidemiológico: La desparasitación periódica ayuda a impedir la propagación de parásitos en la comunidad animal, evitando brotes y contagios entre mascotas.

Complementa otras medidas de salud: Este procedimiento es parte de la medicina preventiva y potencia el efecto de las vacunas y otros tratamientos veterinarios, favoreciendo el desarrollo y bienestar general del animal.