JNJ inicia trámite para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras una semana de la orden judicial

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició el procedimiento administrativo para restituir a Delia Espinoza Valenzuela al frente del Ministerio Público, en aplicación de la resolución judicial que declaró inválida su suspensión y ordenó su regreso inmediato al cargo. La medida, adoptada por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, se formalizó tras una serie de trámites y notificaciones pendientes, una semana después de anunciarse el fallo judicial.

El pasado 13 de octubre el Poder Judicial declaró fundada la medida cautelar innovativa solicitada por Delia Espinoza, dejando sin efecto la suspensión de seis meses dictada previamente en su contra por el pleno de la JNJ. El propio tribunal instruyó la reincorporación de la fiscal en un máximo de cinco días, luego de considerar que la sanción había vulnerado sus derechos constitucionales.

La doctora María Teresa Cabrera Vega, vicepresidenta de la JNJ y signataria de los recientes actos administrativos, dispuso mediante el Decreto N.° 03 iniciar la recopilación de información judicial y administrativa necesaria para ejecutar la reposición, según consta en el documento P.D. N.° 61-2025-1-JNJ. Este decreto responde al escrito formal entregado por Espinoza, quien solicitó expresamente el cumplimiento del mandato emitido por el órgano judicial limeño.

“Recábense los documentos (…) y ofíciese a la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia a fin de que precise la fecha, hora exacta y modo en que se produjo la notificación de la resolución judicial”, instruye el texto oficial. La JNJ deberá confirmar a través del área de Procuraduría el momento exacto y el canal de notificación, un requisito indispensable para calcular el plazo legal que rige la reposición.

La Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Constitucional establecen que, cuando la notificación se hace de manera electrónica, el inicio del plazo legal para cumplir la orden se computa a partir del segundo día tras la recepción del aviso. Este proceso amplía a siete días hábiles el tiempo para la ejecución material del mandato.

El proceso para apartar a Espinoza se remonta al 19 de septiembre, fecha en que la JNJ dictó una suspensión temporal de seis meses al considerar que era necesario para garantizar la correcta tramitación de un procedimiento disciplinario en curso. La sanción respondía a presuntas faltas graves relacionadas con el respeto del orden jurídico y el cumplimiento de resoluciones institucionales, de acuerdo con varios comunicados difundidos por la organización.

Espinoza interpuso una acción de amparo cuestionando la competencia de la JNJ para apartarla del puesto. En los documentos presentados ante el Poder Judicial, la magistrada argumentó que la atribución para designar o cesar al fiscal de la Nación corresponde únicamente a la Junta de Fiscales Supremos, conforme al artículo 158 de la Constitución. El tribunal aceptó dichos fundamentos, atribuyéndole provisionalmente la razón y ordenando la suspensión de los efectos de la resolución sancionadora.

La administración de la Fiscalía Nacional sigue de momento bajo la titularidad de Tomás Gálvez, quien señaló ante los medios que “a la Fiscalía de la Nación aún no se notifica nada. En cuanto me notifiquen le daremos la bienvenida a la doctora Delia Espinoza”. La situación permanece expectante mientras la JNJ completa las verificaciones administrativas previas.

Tomás Gálvez afirma que aún no le notifican sobre reincorporación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Crédito: Canal N

Con el procedimiento formal abierto, se prevé que la restitución de Delia Espinoza pueda concretarse una vez que se cierre el trámite administrativo, ya que seguiría vigente hasta que exista una decisión final sobre la demanda de amparo. El presidente de la JNJ, Gino Ríos, adelantó que apelarán la orden judicial.