Gisela Valcárcel estaría detrás de la compra de Panamericana: “Es una empresaria televisiva”, afirma Pati Lorena

La exproductora lanzó algunas teorías sobre el cambio de dueño de Panamericana TV que puso al frente a Susana Umbert, amiga de la ‘Señito’

Hace pocos días se confirmó que Panamericana Televisión cambió de propietarios, tras la decisión de la familia Schütz de vender la totalidad del canal. El motivo principal de la transacción fue el saldo de deudas acumuladas. La noticia de la adquisición por parte de los empresarios mineros Jimmy Pflicker y Enrique Franco marcó un nuevo rumbo para el emblemático medio peruano. Lo que agregó un giro inesperado fue la designación de Susana Umbert como una de las figuras clave en la nueva administración del canal.

La aparición de Umbert al frente de canal 5 desató especulaciones y opiniones públicas. La exproductora Pati Lorena utilizó su cuenta de TikTok para compartir una particular teoría sobre las razones detrás de esta elección. Lorena sugirió que la cercanía de Umbert con Gisela Valcárcel podría haber jugado un papel determinante en el nombramiento.

“Como ya te enteraste, la familia Schütz vendió Panamericana Televisión y quien lo compró fue un minero llamado Jimmy Pflicker y Enrique Franco. Yo creo dos cosas. ¿Quién es la socia? Susana Umbert. Señor, ¿qué pasó?”, ironizó Lorena en su mensaje.

Durante su intervención, Lorena puso en duda la decisión del nuevo propietario de confiar en el liderazgo de Umbert. “Yo no creo que un hombre tan inteligente que haya hecho un imperio siendo minero, un minero reconocido, no haya investigado, leído por qué le dicen la mata programas”, señaló, aludiendo a críticas previas sobre la gestión de Umbert en otros proyectos televisivos.
La exproductora relacionó directamente a Umbert con Valcárcel, conocida como “la Señito”, quien ya no forma parte de América TV y ha descartado vinculaciones recientes con Latina. Según Lorena, “¿Quién estaría detrás de todo esto? ¿Quién es su pinky, con quién anda para arriba y para abajo, que se van a comprar programas, que se van a Europa, a todos lados, a los conciertos, a los eventos en Lima? Con la Gise. La Gise tiene que estar detrás de todo eso, el señor minero cómo va a confiar en Susana, solo en ella. Yo estoy casi segura que la Gise está atrás de eso también”.

El comentario concluyó con una referencia a la reputación de Valcárcel como empresaria televisiva y su posible implicancia en la operación. “El minero ha comprado, con esa confianza, porque Gisela sí es una empresaria televisiva, dijo pongo la plata”, aseguró Lorena.

Las declaraciones de la productora abren la puerta a nuevas especulaciones sobre el futuro de Valcárcel en la televisión peruana, sugiriendo posibles movimientos de la conductora, actualmente fuera de las pantallas principales, tras la inesperada venta de uno de los canales más antiguos del país.

Susana Umbert se pronuncia tras compra de Panamericana TV

Susana Umbert, reconocida productora y nueva accionista de Panamericana Televisión, anunció el comienzo de una etapa enfocada en reposicionar al canal como referente en la televisión peruana. Umbert subrayó que la adquisición responde a una estrategia clara: “Hemos adquirido Panamericana con una visión clara: recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo, modernizar su propuesta y acercar la televisión a la gente”, afirmó, según Produ.

La empresaria precisó que la prioridad será reconectar con el público nacional consolidando los lazos emocionales que la emisora forjó a lo largo de las décadas. “Panamericana fue durante décadas parte de la vida de los peruanos, y ese lazo emocional es el que queremos recuperar”, detalló Umbert.

La nueva gestión dispuso también el fortalecimiento del equipo directivo. El nombramiento de Leonardo Bigott como gerente general y CEO de la televisora apunta a consolidar esta visión renovadora e impulsar la transformación anunciada. Con estos cambios estructurales, Panamericana Televisión inicia una etapa centrada en la reinvención y el regreso a la competencia por los primeros lugares de sintonía en el Perú.

