Susana Umbert se pronuncia tras comprar Panamericana TV: "La hemos adquirido para recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo"

La flamante accionista Susana Umbert expresó su compromiso de revitalizar el canal para acercarla nuevamente a la audiencia peruana y reposicionarla en el mercado de la televisión abierta

Susana Umbert toma control total de Panamericana Televisión.

La productora Susana Umbert, nueva accionista de Panamericana Televisión, dio a conocer el enfoque que tendrá la histórica señal peruana tras su reciente adquisición. La mujer de televisión indicó que será una nueva era para la televisora, donde se buscara nuevamente el liderazgo.

“Hemos adquirido Panamericana con una visión clara: recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo, modernizar su propuesta y acercar la televisión a la gente”, fueron las palabras de Umbert, según la página Produ.

La empresaria explicó que el objetivo inmediato consiste en revitalizar la relación entre el canal y la audiencia peruana, apelando al peso histórico y la impronta cultural de la emisora. “Panamericana fue durante décadas parte de la vida de los peruanos, y ese lazo emocional es el que queremos recuperar”, señaló Umbert, destacando el valor simbólico que la televisora representa para el país.

Las palabras de Susana Umbert marcan el inicio de este proceso de transformación para uno de los canales más emblemáticos de la televisión en Perú. La nueva gestión anunció además el refuerzo de su equipo directivo, que contará con Leonardo Bigott en el cargo de gerente general y CEO.

Susana Umbert pertenece a una familia con larga tradición en la industria televisiva peruana. Su padre, Antonio Umbert Fellez, fue fundador de América TV y pionero en la consolidación de la televisión local. Con una trayectoria que incluye posiciones directivas en América TVLatina y también en GV Producciones, la empresaria posee un profundo conocimiento del negocio televisivo nacional.

¿Quién es Susana Umbert, la productora y amiga de Gislea Valcárcel que está al mando de Panamericana Televisión?

Desde su rol al frente de Infiinito, Umbert ha desarrollado contenido original para TV abierta y plataformas digitales. Este año produjo El valor de la verdad y La Noche Habla, considerados por la flamante accionista como un punto de partida para las estrategias de transformación que implementará en Panamericana Televisión.

La adquisición del canal ocurre en un contexto de intensos cambios en el sector mediático de Perú, donde la competencia entre medios tradicionales y digitales se ha intensificado. El objetivo de Umbert y el Grupo Paltarumi es dotar a la señal de una identidad renovada, garantizando la continuidad de su programación de referencia y promoviendo nuevos formatos que respondan a las demandas actuales de los televidentes.

(Panamericana TV)
(Panamericana TV)

Panamericana TV dio la bienvenida a los nuevos dueños

A través de su señal, Panamericana TV confirmó la venta el jueves 16 de octubre. La conductora Marisol García lo anunció en su espacio 24 Horas Central.

“Con ustedes, amigos televidentes, una gran noticia. Hoy es un día importante para Panamericana Televisión. En nuestro 66 aniversario de transmisión ininterrumpida, la famosa Esquina de la Televisión tiene a partir de hoy nuevos propietarios. La reconocida productora de televisión Susana Humbert Bentín, junto al grupo Paltarumi, de Jimmy Flucker y Enrique Franco, han adquirido la totalidad de acciones del canal", fueron las primeras palabras de la conductora.

“La compra se hizo realidad este mediodía, en presencia del representante legal del canal, nuestro gerente general Leonardo Bigott. Susana Humbert cuenta con una vasta experiencia de producción de programas y su familia forma parte también de la historia de la televisión en nuestro país", agregó.

Susana Umbert es una de las dueñas de Panamericana TV.

La conductora también se refirió a las primeras declaraciones de Susana Umbert, además de darle la bienvenida a ella y a los demás copropiertarios, empresarios mineros. “En sus primeras declaraciones dijo haber adquirido Panamericana con una visión clara: recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo nuestra empresa, modernizar su propuesta y volver a acercar la televisión a la gente. Así asume el compromiso, llevando su propuesta más allá de la pantalla tradicional hacia un modelo multiplataforma y digital", señaló.

De parte de los trabajadores de esta casa, pues le damos la más cordial bienvenida y le auguramos grandes éxitos. Aprovechamos también la oportunidad para agradecer a quienes hasta ayer fueron los dueños de Panamericana, representados por Ernesto Schutz Freund, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Y desde aquí, felicidades a la gran familia de Panamericana Televisión”, concluyó Marisol García.

Panamericana Televisión en una nueva etapa.

