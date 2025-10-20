Perú

Grifos ofrecían gasolina a precio hundido hasta que Osinergmin los descubrió: vendían por debajo de lo que manda el surtidor, ¿en dónde?

¿Y a usted, está seguro de que le venden lo que marca el surtidor? Más de 100 fiscalizadores inspeccionaron las estaciones de servicio para garantizar estándares de calidad y seguridad

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
Osinergmin detecta irregularidades en grifos
Osinergmin detecta irregularidades en grifos con precios bajos y cierra nueve estaciones en Perú.

Un total de 28 mangueras que no despachaban la cantidad de combustible dentro de los rangos permitidos, el cierre de 9 grifos por incumplimientos en materia de seguridad y la identificación de 7 establecimientos que no superaron los controles de calidad conformaron los principales hallazgos de un megaoperativo nacional ejecutado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en grifos con precios bajos en todo el país.

La intervención, que tuvo lugar en las últimas semanas, se llevó a cabo en establecimientos señalados como los más económicos por el aplicativo digital Facilito, herramienta de consulta que permite a los usuarios comparar precios y registrar incidencias en el servicio.

Osinergmin cierra 9 grifos tras detectar irregularidades en combustibles

La entidad movilizó a más de 100 fiscalizadores, provenientes de sus 25 oficinas regionales, con el propósito de asegurar que los combustibles ofrecidos mantuvieran condiciones óptimas de volumen, calidad y seguridad, según informó la propia Osinergmin. En la ciudad de Lima, todos los grifos inspeccionados cumplían la normativa vigente sobre hidrocarburos. No obstante, en diversas regiones, los controles arrojaron irregularidades que condujeron al cierre temporal de 9 estaciones donde se detectaron riesgos para la seguridad.

Entre los resultados, los inspectores constataron la existencia de 7 grifos que no pasaron las pruebas de calidad iniciales, gracias al uso de equipos de prueba rápida y medidores volumétricos patrón certificados. En estos casos, se tomaron muestras de los combustibles para realizar exámenes en laboratorios acreditados. Además, se verificaron 290 mangueras, de las cuales 28 presentaron diferencias que excedían los límites legales en el despacho de combustible, lo que motivó la aplicación inmediata de medidas correctivas.

Megaoperativo nacional revela fallas en
Megaoperativo nacional revela fallas en calidad y seguridad de combustibles en varias regiones.

Megaoperativo de Osinergmin revela fallas en grifos económicos del país: surtidores despachaban menos

Juan De Tomás, gerente de Supervisión Regional de Osinergmin, explicó que, si bien la entidad realiza inspecciones periódicas y aleatorias en grifos en todo el país, el megaoperativo se enfocó especialmente en aquellos ubicados en el listado de precios más bajos del aplicativo Facilito, por tratarse de los más concurridos por la ciudadanía. “Queremos ofrecer confianza a los conductores de que, aunque obtengan combustibles a precios atractivos, estos productos cumplen con todas las exigencias legales y de seguridad”, sostuvo De Tomás.

El funcionario también subrayó que la fiscalización no responde a denuncias concretas contra los grifos seleccionados, sino al interés en reforzar la transparencia y confianza del mercado formal. Osinergmin recordó que las sanciones incluyen el cierre inmediato ante riesgos severos y la obligación de corregir inclusive deficiencias menores en la medición o calidad del producto expendido.

Osinergmin intensificará los controles en grifos con precios bajos

El aplicativo Facilito, desarrollado por Osinergmin, permite a los usuarios consultar en tiempo real los precios de combustibles en estaciones de servicio formales, encontrar grifos supervisados y registrar denuncias sobre cualquier irregularidad detectada, promoviendo así una mayor transparencia para los consumidores.

La entidad reiteró su llamado a la ciudadanía para utilizar los canales habilitados ante cualquier sospecha sobre la seguridad de las instalaciones o la calidad y cantidad del combustible entregado. Las comunicaciones pueden realizarse al correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe, la línea gratuita 1840 o en las oficinas locales de la organización a nivel nacional.

Temas Relacionados

Osinergmingrifosgasolinacombustibleperu-economia

Más Noticias

Giancarlo Granda confesó el problema que tendría Alianza Lima para fichar a Luis Advíncula y no es el millonario monto: “La cosa puede cambiar”

El periodista informó que hay interés del club ‘blanquiazul’ por el lateral peruano y de la estrategia que podría darse, aunque su salida de Boca Juniors se antoja complicada

Giancarlo Granda confesó el problema

Qué se celebra el 20 de octubre en el Perú: una fecha marcada por tragedias, pactos y memoria colectiva

Diversos acontecimientos históricos, desde tragedias hasta pactos políticos, han marcado el 20 de octubre en el Perú, convirtiendo este día en un símbolo de memoria colectiva y reflexión nacional

Qué se celebra el 20

Beto Ortiz sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sanz: “Es una desgracia que enluta al país y no debe usarse como bandera política”

El comunicador fue contundente al pedir que la tragedia del joven artista no se convierta en un tema político, subrayando la necesidad de empatía y unión

Beto Ortiz sobre la muerte

Futuro esposo de Natalia Salas le promete apoyo total tras recaída: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

La actriz anunció que tiene metástasis en una vértebra y su pareja, Sergio Coloma, destacó su fortaleza y prometió acompañarla en esta nueva batalla

Futuro esposo de Natalia Salas

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille anuncian el regreso de ‘La Gran Sangre’: “que se cuiden los malditos”

El trío protagonista reveló que la exitosa producción regresa con renovadas historias y mucha acción, despertando la nostalgia y la emoción de quienes crecieron viendo sus hazañas

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí presentó las tres

José Jerí presentó las tres prioridades de su gobierno durante sesión del Acuerdo Nacional

Tribunal Constitucional anula el Caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular

Keiko Fujimori: ¿Qué significa el fallo del TC que anula el caso Cócteles contra ella y Fuerza Popular?

Caso Cócteles: estos fueron los argumentos del TC para anular la investigación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular

Tomás Gálvez sostiene que “no han notificado nada” sobre el retorno de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz sobre la muerte

Beto Ortiz sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sanz: “Es una desgracia que enluta al país y no debe usarse como bandera política”

Futuro esposo de Natalia Salas le promete apoyo total tras recaída: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille anuncian el regreso de ‘La Gran Sangre’: “que se cuiden los malditos”

Gianella Marquina comparte fuerte mensaje en medio de la ruptura de su madre con Jesús Barco: “Por culpa de la conducta del tuyo”

Jesús Barco tomó drástica decisión antes de que Melissa Klug anuncie su separación: “Para Dios no hay nada imposible”

DEPORTES

Giancarlo Granda confesó el problema

Giancarlo Granda confesó el problema que tendría Alianza Lima para fichar a Luis Advíncula y no es el millonario monto: “La cosa puede cambiar”

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC HOY: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025