Perú

El “ladrón de Delicatessen”: el hombre de modales finos que robaba cafés y quesos gourmet en Miraflores

Detrás de su apariencia refinada, Omar Santa Cruz Maza ocultaba una rutina de robos planificados. Prefería productos caris y actuaba con absoluta calma frente a las cámaras

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Detrás de su apariencia refinada,
Detrás de su apariencia refinada, Omar Santa Cruz Maza ocultaba una rutina de robos planificados. Prefería productos gourmet y actuaba con absoluta calma frente a las cámaras. (Composición: Infobae)

Durante años, los comerciantes de Miraflores creyeron convivir con un vecino más: un hombre de modales suaves, vestimenta cuidada y rostro amable. Caminaba entre las calles El Ejército, Mendiburu y San Fernando con la calma de quien pertenece a la zona. Saludaba, sonreía y, a simple vista, no levantaba sospechas. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un personaje conocido por muchos y atrapado por pocos: Omar Antonio Santa Cruz Maza, el llamado “ladrón de Delicatessen”, segpun el informe de Panorama.

Su nombre comenzó a circular entre los comerciantes luego de una serie de hurtos insólitos. No se trataba de asaltos violentos ni de objetos comunes, sino de robos selectivos, donde el autor parecía tener un gusto muy definido. Café premium, quesos importados, aceites de oliva extra virgen y atunes de gama alta eran parte de su objetivo. Mientras otros delincuentes escapaban con cualquier producto a la mano, él solo elegía lo más caro de los estantes.

“Ese señor viene robando una de las sedes y luego se va a otra a seguir robando”, contó uno de los comerciantes afectados. Con los años, el rostro del hombre de tez blanca y cabello cano se volvió familiar para los dueños de tiendas y trabajadores. Pese a las cámaras, las denuncias y los intentos de atraparlo, Santa Cruz Maza seguía moviéndose entre los locales con una habilidad que desconcertaba a todos.

El último episodio que destapó su historial ocurrió la mañana del 8 de octubre, cuando las cámaras de seguridad de un minimarket registraron su rutina criminal con precisión. A las ocho y veintiocho, el hombre ingresó con naturalidad, observó algunos productos y se dirigió directamente al estante de cafés importados. Sin mostrar nerviosismo, tomó un frasco, miró a ambos lados y lo guardó. Repitió el gesto tres veces más, alternando bostezos y gestos tranquilos, mientras la trabajadora atendía a otros clientes.

Un ladrón con gustos definidos

Omar Antonio Santa Cruz Maza
Omar Antonio Santa Cruz Maza se presentaba como un vecino más: educado, tranquilo, bien vestido. (Captura de pantalla)

Las grabaciones muestran el nivel de cálculo detrás de cada movimiento. “Aprovecha que solo hay un trabajador atendiendo y que este esté ocupado con clientes”, explicó una colaboradora del local. No utilizaba violencia ni amenazas; su estrategia consistía en actuar con absoluta calma, confiando en su apariencia y en la distracción ajena.

Una de las personas que logró enfrentarlo fue Patricia Laimé, administradora de un minimarket cercano, quien ya lo tenía identificado desde meses atrás. “Aprovechando que hay otros clientes, empieza a llenar su bolsa con los cafés más caros, los de tapa dorada”, relató. En setiembre, las cámaras de su tienda lo habían registrado robando de la misma manera. Aquella vez, cuando Laimé lo reconoció caminando por la vereda, decidió seguirlo.

“Le dije: voy a correr atrás tuyo, entonces, le digo. Voltea y empieza a correr”, recordó. El intento de fuga se convirtió en una persecución por la cuadra siete de la avenida El Ejército. El hombre lanzó la bolsa con los productos para distraer a sus perseguidores, pero no logró escapar por completo. Un colaborador del minimarket logró interceptarlo cuando subía a un bus y lo sujetó de la camisa hasta que llegaron el serenazgo y la policía.

El rostro de Omar Santa Cruz no era nuevo para las autoridades. Las tiendas de la zona lo habían registrado varias veces robando con el mismo método. “Acá por lo menos ha golpeado tres, cuatro tiendas de la cuadra”, afirmó otro comerciante. Su modo de actuar era tan similar que los serenos del distrito comenzaron a reconocerlo de inmediato.

El jefe de serenazgo de Miraflores detalló que el sujeto había sido intervenido en distintas oportunidades, pero su caso solía complicarse al llegar al Ministerio Público. “Lamentablemente, ahí se vuelve una situación compleja, porque al final terminan nuevamente en nuestras calles”, dijo.

Según las autoridades, el ladrón solía elegir objetos de bajo valor unitario, pero de alta calidad, lo que hacía que sus delitos fueran tipificados como faltas menores. “Siempre robaba cosas pequeñas, que no llegaban a la cuantía”, explicó un agente policial. Sin embargo, el último robo superó ese límite y permitió una intervención formal.

La doble vida del ladrón elegante

Robos selectivos en tiendas de
Robos selectivos en tiendas de Miraflores: productos de alta gama (café, aceites, quesos, atunes). (Captura de pantalla)

En redes sociales, Santa Cruz Maza se mostraba como un hombre distinto al que aparecía en las cámaras de seguridad. Fotografías suyas en el barrio de La Boca, en Argentina, y en restaurantes de comida italiana daban cuenta de una vida dedicada a los viajes y al buen gusto. En algunas imágenes aparecía sonriente, acompañado de gatos y platos gourmet, muy lejos del personaje que los comerciantes de Miraflores conocían.

Uno de los vecinos de Pueblo Libre, donde también fue visto, recordó sus constantes visitas: “Siempre venía y compraba conmigo. Me decía que tenía problemas, que su hijo no lo perdonaba”. Esa mezcla de cortesía y excusas personales parecía parte de una estrategia para inspirar confianza antes de robar.

El municipio de Miraflores incorporó sistemas de reconocimiento facial que ahora impiden su ingreso a los comercios del distrito. A pesar de su apariencia distinguida y sus gestos amables, Omar Santa Cruz Maza se convirtió en el símbolo de una nueva modalidad de hurto: el ladrón que robaba con modales, pero con un gusto por los productos más caros de la ciudad.

Temas Relacionados

Mirafloresrobosperu-noticias

Más Noticias

La minería ilegal de oro ha talado un área equivalente a 280.000 canchas de fútbol en la Amazonía peruana

Un informe del medio británico The Guardian advierte de ríos contaminados, suelos erosionados, comunidades indígenas contaminadas por metales pesados, y ataques de grupos armados extranjeros en las regiones de Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Huánuco, Pasco y Ucayali

La minería ilegal de oro

K-pop en Perú: “Golden” de HUNTR/X sigue a la cabeza de las 10 canciones que dominan en iTunes

Grupos como H.O.T, Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d integraron la primera generación del K-pop

K-pop en Perú: “Golden” de

Anahí de Cárdenas quiere un segundo hijo y habla de su nueva vida después del cáncer: “Sería hermoso”

La actriz superó el cáncer, volvió al teatro y ahora anhela convertirse nuevamente en madre, acompañada del apoyo de su esposo

Anahí de Cárdenas quiere un

Cajamarca FC vs CD Moquegua: fecha, hora y dónde ver primera final de la Liga 2 2025

El cuadro cajamarquino buscará hacer valer su localía para establecer diferencias en el inicio de la serie. El perdedor de la llave tiene la posibilidad de disputar un ‘play-off’

Cajamarca FC vs CD Moquegua:

‘Neka’ Vílchez cuestionó con dureza al arbitraje de Liga 1 2025: “¿Cómo pueden ser tan malos o alguien los manda?”

El exjugador de Alianza Lima criticó la actuación del colegiado Jordi Espinoza en el juego entre Cusco FC y Cienciano por el Torneo Clausura

‘Neka’ Vílchez cuestionó con dureza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorismo arremete contra Rafael López

Fujimorismo arremete contra Rafael López Aliaga: “Olvida que fue tramitador de Boluarte, entregando CV para los ministerios”

Harvey Colchado: “Óscar Arriola está denunciado en el Eficcop como brazo de protección de ‘Los Waykis en la sombra’”

Gabinete de Ernesto Álvarez pide al Congreso el voto de confianza: solicita presentarse el miércoles 22 de octubre

¿Vacancia exprés de Dina Boluarte podría acarrear sanciones políticas y penales contra el Congreso?

Dina Boluarte evalúa amparo, ¿busca regresar a la Presidencia? Esto dijo su abogado

ENTRETENIMIENTO

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille anuncian el regreso de ‘La Gran Sangre’: “que se cuiden los malditos”

K-pop en Perú: las 10 canciones que dominan en iTunes

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público peruano

Melissa Klug sorprende al anunciar su ruptura con Jesús Barco y luego borra el mensaje: el futbolista respondió

Natalia Salas revela que el cáncer regresó en una sus vértebras: “sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”

DEPORTES

‘Neka’ Vílchez cuestionó con dureza

‘Neka’ Vílchez cuestionó con dureza al arbitraje de Liga 1 2025: “¿Cómo pueden ser tan malos o alguien los manda?”

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso 1-0: gol y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Deportivo Moquegua clasificó a la final de la Liga 2 pese a nuevas amenazas a su plantel: quedó a un paso del ascenso

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada