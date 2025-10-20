Perú

Decomisan más de 20 kilos de cocaína y miles de pastillas de éxtasis en vehículo peruano en la frontera con Chile

El operativo, liderado por la SACFI Arica y ejecutado por Carabineros y Aduanas, permitió incautar droga valorizada en más de S/ 6 mil. Las autoridades destacaron la coordinación binacional para frenar el avance del crimen organizado

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Un vehículo de matrícula peruana
Un vehículo de matrícula peruana fue intervenido en el complejo fronterizo de Chacalluta. (SoyArica)

El tránsito vehicular en el complejo fronterizo de Chacalluta suele fluir con normalidad entre quienes cruzan a diario desde Tacna hacia Arica. Sin embargo, un vehículo de matrícula peruana interrumpió esa rutina. Lo que parecía un control más derivó en un hallazgo inesperado: más de 20 kilos de cocaína y miles de pastillas de éxtasis escondidas en compartimientos del automóvil. Detrás del volante, un joven peruano de 21 años, sin antecedentes ni órdenes pendientes, quedó detenido tras un operativo conjunto de Carabineros y el Servicio Nacional de Aduanas.

El procedimiento, resultado de una investigación dirigida por la SACFI Arica, permitió descubrir un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal bordea los 172 millones de pesos chilenos. La intervención se realizó luego de semanas de trabajo de inteligencia, que apuntaba a la entrada de droga desde Perú mediante vehículos particulares. Lo que comenzó como una revisión preventiva se transformó en un decomiso de alto impacto para la seguridad fronteriza.

Funcionarios de Aduanas, alertados por ciertas irregularidades en el vehículo, revisaron el parachoques delantero. En su interior, ocultos con precisión, hallaron paquetes con clorhidrato de cocaína. La inspección se amplió con apoyo del OS7 de Carabineros y el resultado fue aún mayor: tras retirar los asientos traseros, detectaron un segundo compartimiento con miles de comprimidos de éxtasis. “La coordinación entre ambas instituciones fue fundamental para este resultado”, afirmó el director regional subrogante de Aduanas, James Alarcón Contreras.

El general Álvaro Martínez Vega, jefe de Zona de Carabineros Arica y Parinacota, valoró el trabajo conjunto y destacó que “este esfuerzo permitió retirar de circulación más de 34 mil dosis de droga”. La investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público, mientras el detenido enfrenta cargos por tráfico de estupefacientes.

Un trabajo coordinado en la frontera

Se hallaron más de 20
Se hallaron más de 20 kilos de cocaína y miles de pastillas de éxtasis ocultas en compartimientos del auto. (SoyArica)

El procedimiento ejecutado en Chacalluta formó parte de una orden de investigar de la SACFI Arica, que venía desarrollando labores de inteligencia sobre posibles intentos de ingreso de sustancias ilícitas desde Perú. De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el vehículo fue identificado como objeto de interés y sometido a un control selectivo por parte de los fiscalizadores de Aduanas.

Durante el registro, se encontraron 20 kilos 380 gramos de clorhidrato de cocaína y 14.518 comprimidos de éxtasis (MDMA). Además, se incautaron $30.000 pesos chilenos, 380 soles peruanos y un automóvil Hyundai con placa peruana. Todo fue puesto a disposición de la fiscalía para los peritajes correspondientes.

El ciudadano peruano detenido fue identificado como E.J.G.P., quien ingresó regularmente a Chile y no presentaba registros policiales previos. Tras su captura, fue trasladado hasta dependencias policiales para el control de detención y posterior formalización por tráfico de drogas.

Un punto crítico en el mapa del narcotráfico

El complejo fronterizo de Chacalluta, ubicado al norte de Arica, se ha convertido en uno de los puntos más vigilados por las autoridades chilenas. Su cercanía con Tacna, ciudad fronteriza peruana, la vuelve un paso estratégico para el ingreso de mercancías y personas, pero también una vía utilizada por redes de narcotráfico.

Desde Carabineros destacaron que los controles conjuntos buscan reforzar la vigilancia ante el aumento de intentos de internación de droga en el norte del país. “El trabajo coordinado con Aduanas es parte del esfuerzo permanente para frenar el crimen organizado que opera en las fronteras”, subrayó el general Martínez Vega.

El caso de Chacalluta se suma a una serie de operativos recientes que reflejan la magnitud del tráfico ilícito en el norte chileno. En agosto, cinco policías bolivianos fueron capturados en Tarapacá con 500 kilos de marihuana, 70 kilos de pasta básica de cocaína, armamento y municiones en el sector de Hito Cajón. Días después, otro grupo de funcionarios del vecino país fue detenido en San Pedro de Atacama con 600 kilos de droga y armas de guerra.

La frontera que comparten Chile, Perú y Bolivia es considerada una de las más complejas de Sudamérica por su extensión y difícil control. Son más de mil kilómetros de terreno que abarcan desiertos y pasos cordilleranos, lo que representa un desafío constante para las fuerzas de seguridad. Según cifras del Ministerio de Seguridad Pública, en 2024 se incautaron más de 37 toneladas de estupefacientes en el país, lo que significó un aumento de 15 toneladas respecto al año anterior.

Temas Relacionados

Frontera de Perú y Chiledrogaperuanos en el mundoperuanos en el extranjeroperu-noticias

Más Noticias

Nuevo ministro del Interior anuncia compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas en medio de nueva ola de protestas

Vicente Tiburcio, titular del Mininter, confirmó ante el Congreso que el Ejecutivo está preparando un paquete legislativo que permitiría la intervención del Ejército en futuras movilizaciones

Nuevo ministro del Interior anuncia

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La fórmula del vigente campeón para imponerse de local no cambia a pesar de no jugar en el Monumental: presión intensa desde el primer minuto y un ritmo vertiginoso por las bandas. Sigue las incidencias en vivo

Universitario vs Ayacucho FC EN

¿Por qué ocurren las metástasis del cáncer de mama?

Las células cancerosas pueden permanecer “dormidas” durante un tiempo y luego reactivarse por diversos factores

¿Por qué ocurren las metástasis

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal tv online del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Jorge Fossati no piensa ceder puntos más allá de su favoritismo ante los ‘zorros’, que seguro querrán dar pelea, pues luchan por no perder la categoría. Conoce cómo seguir el cotejo

Dónde ver Universitario vs Ayacucho

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC HOY: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Toca el turno de los ‘cremas’, que seguro buscarán mantener su buena racha de triunfos para seguir en lo más alto del campeonato. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nuevo ministro del Interior anuncia

Nuevo ministro del Interior anuncia compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas en medio de nueva ola de protestas

Keiko Fujimori señala que “en pocos días” informará si va por una cuarta candidatura presidencial: “Tomaré la decisión con mis hijas”

Anulación del caso Cócteles, a favor de Keiko Fujimori, ¿puede favorecer a Ollanta Humala y Susana Villarán?

Keiko Fujimori anuncia que Fuerza Popular evalúa denunciar al fiscal José Domingo Pérez tras fallo del TC

Keiko Fujimori será candidata a la presidencia en 2026 e irá por cuarta vez a las urnas, señala Martha Moyano

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revelará imágenes de

Magaly Medina revelará imágenes de Jesús Barco en un día de piscina con amigas: ¿la causa del comunicado borrado de Melissa Klug?

Xiomy Kanashiro evita confirmar compromiso con Jefferson Farfán: “Mientras menos cuentes, mejor te va”

Gustavo Salcedo le pide perdón a Maju Mantilla y Christian Rodríguez tras semanas de controversia: “Les pido disculpas a ambos”

Gian Marco anuncia las nuevas fechas de su gira nacional tras posponerla por la violencia: “Espero volver a abrazarlos con música”

Ibai Llanos anuncia su llegada a Perú en noviembre: “Por fin probaré el pan con chicharrón”

DEPORTES

Universitario vs Ayacucho FC EN

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal tv online del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC HOY: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Stefano Peschiera participará en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: “Vamos a dar todo por el Perú”

El alarmante presente de Oliver Sonne en el Burnley: postergado por el DT Scott Parker en Premier League y con posibilidades de salir