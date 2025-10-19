Indecopi enfrenta a MTC y desactiva 16 exigencias para la inspección técnica vehicular: estos son los cambios que encontrarán los chóferes

Revisión técnica. La eliminación por parte del Indecopi de 16 disposiciones del MTC sobre CITV en Perú busca mayor competencia y menores costos para operadores privados.

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi declaró ilegales 16 disposiciones impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) en Perú.

Mediante la Resolución n° 0335-2025/SEL-INDECOPI, rectificada por la Resolución n° 0357-2025/SEL-INDECOPI del 22 de agosto de 2025, este organismo determinó que las medidas analizadas carecen de razonabilidad, ya que no demostraron ser idóneas ni estar debidamente justificadas.

Entre las normas afectadas figuran diversos numerales del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por DS 025-2008-MTC, así como varios puntos de la Resolución Directoral 11581-2008-MTC/15 y la Resolución Directoral 2303-2009-MTC/1512. Estos dispositivos establecían requisitos de infraestructura, equipamiento, personal profesional-técnico y procedimientos para la autorización y operación de los CITV.

El pronunciamiento anuló, entre otras, la exigencia de que el área de circulación y estacionamiento de los CITV tenga el piso pavimentado o asfaltado, la obligación de un frente de acceso de entre 10 y 25 metros, y una extensión mínima del terreno de entre 500 y 2.000 metros cuadrados, según el tipo de línea de inspección.

Además, se eliminó la necesidad de sumar áreas adicionales por cada nueva línea incorporada, la obligación de contar con un número específico de profesionales por línea, y el requerimiento de que los certificados de inspección sean emitidos únicamente por empresas asociadas a la International Federation of Inspection Agencies (IFIA).

En relación a la disposición sobre estacionamientos, la resolución retiró la obligación de que los centros cuenten con 18 estacionamientos de 3 por 6 metros para las líneas livianas, 9 estacionamientos de 3,5 por 12 metros para las líneas pesadas, y diferentes configuraciones para líneas mixtas y menores.

La eliminación de barreras podría facilitar la apertura de nuevos CITV y fomentar la competencia en beneficio de los usuarios, según los detractores del MTC.

MTC obligado a revisar regulaciones tras fallo de Indecopi

Indecopi argumentó que, si bien la Ley 29237 faculta al MTC a regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, todas las condiciones impuestas deben responder al principio de razonabilidad y estar alineadas con la garantía de la seguridad en el transporte. El análisis técnico evidenció que el MTC no sustentó cómo los requisitos establecidos resuelven un problema específico o contribuyen a los objetivos de seguridad y eficiencia en el sector.

La Sala también enfatizó que, aunque el MTC puede exigir infraestructura adecuada, equipamiento y personal competente, solo puede mantener condiciones que obedezcan a parámetros objetivos y comprobados. El fallo sostiene que la ausencia de justificación técnica convierte estas barreras en medidas arbitrarias. La autoridad también hizo referencia a precedentes donde el MTC modificó reglas para los CITV en respuesta a pronunciamientos semejantes.

Finalmente, la decisión del Indecopi invita al MTC a establecer alternativas normativas que cumplan los mismos fines públicos, pero se basen en criterios técnicos rigurosos y estén respaldadas por evidencia suficiente. Los operadores privados manifestaron que la eliminación de estas disposiciones podría facilitar la apertura de nuevos CITV y generar competencia en el sector, favoreciendo al usuario final y reduciendo los costos de operación.

¿Cómo encontrar un Centro de Inspección Técnica Vehicular en Perú?

Puedes encontrar Centros de Inspección Técnica Vehicular autorizados en Perú ingresando al portal oficial del MTC y buscando por región, provincia y distrito. El enlace para la consulta está disponible en la página de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

La disponibilidad de centros puede variar por región.

Es recomendable verificar el listado más reciente para evitar inconvenientes.