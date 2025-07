MML acusada de pagar más de S/ 5 millones por sangre de pollo en mal estado para ollas comunes: “Apesta”

Sangrecita en aparente mal estado fue distribuida en comedores populares por la Municipalidad de Lima. ATV

El reparto de sangre de pollo refrigerada en ollas comunes de Lima derivó en una nueva polémica que involucra a la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. Dirigentes de ollas comunes en distritos como San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores alertaron que las bolsas entregadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima tenían un olor nauseabundo.

“Me acaban de traer la sangre a mi olla y la verdad es que apesta”; “No sé si así huele la sangre, pero huele horrible. Ese olor me ha dado náuseas y me he quedado con ganas hasta de vomitar”; “Las ollas de aquí se están quejando. Es horrible el olor de esa sangre”; “Está bien que seamos de baja economía, pero no se pasen. Esto apesta”, fueron algunos de los testimonios.

Detallaron que, ante las quejas, funcionarios municipales difundieron un video por WhatsApp en el que afirmaron que el olor “fuerte” es propio de la sangre de pollo y que “al cocinarse, el sabor es rico”. No obstante, las dudas continuaron. “Yo tengo una amiga que tiene una agrícola de pollos y siempre me da sangrecita en baldes, pero el olor no es como este que nos está dando la municipalidad”, dijo una de las mujeres consultadas.

Sangre de pollo repartida por el municipio.| Salud con lupa

A la gravedad de la presunción sobre la entrega de alimentos en mal estado se suman cuestionamientos relacionados con el proceso de adjudicación. Salud con lupa reveló que el Consorcio San JoseMaria, encargado de distribuir 673 mil kilos de sangre de pollo refrigerada envasada, fue creado el 15 de mayo de 2025 y firmó el contrato con la Municipalidad de Lima tan solo 12 días después, el 27 de mayo. Su integración está compuesta por Negociaciones Valentina Kar y Corporación JoseMaria. Esta última fue fundada en 2015, pero solo empezó a declarar actividad en 2024 y no registra antecedentes de participación en licitaciones públicas.

El contrato alcanzó los S/ 5,760,477 a un precio por kilo (S/8.55) incluso superior al valor del pollo eviscerado en los mercados minoristas de la ciudad de Lima, según los reportes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para julio de 2025 (S/8.52). La adjudicación estableció este monto con solo S/ 33 mil de diferencia respecto al precio de referencia y el consorcio fue el único postor del proceso.

A este contexto se suman los antecedentes de la actual gerenta de Desarrollo Humano, Isabel Ayala Melgarejo. Según datos verificados, Ayala sostuvo al menos cinco reuniones con el gerente de Corporación JoseMaria, Rodrigo Ramos Rojas, entre 2023 y enero de 2025.

Registro de visitas entre la gerenta de Desarrollo Humano y Rodrigo Ramos Rojas. | Salud con lupa

Cabe mencionar que la gerenta registra investigaciones por cohecho y peculado, y no es la primera vez que es vinculada a presuntas irregularidades. En 2020, cuando fue funcionaria de la Municipalidad de Independencia, la Contraloría detectó graves irregularidades en la entrega de canastas durante la pandemia. En 2023, se difundió un audio donde aceptó recibir 18 toneladas de alimentos para ollas comunes, a cambio de gestionar una reunión entre comerciantes y el alcalde Rafael López Aliaga.

¿Qué dijo la Municipalidad de Lima?

Ante la polémica, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que asegura que “todos los procesos de adquisición se realizan conforme a la normativa vigente”, y que las compras pueden ser consultadas por cualquier ciudadano a través del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Asimismo, defendieron que las acciones emprendidas permitieron reducir la anemia en niños menores de tres años en Lima Metropolitana durante 2024 en 12,9%, y que, hasta el momento, “no se ha recibido ninguna denuncia relacionada con la calidad del producto”. No obstante, la comuna puso a disposición el correo denunciasollas@munlima.gob.pe para recibir observaciones y consultas sobre la distribución y el uso de este alimento en los programas sociales municipales.