Presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros durante la visita del ‘Cristo Moreno’ en Palacio de Gobierno

El presidente José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros durante la procesión de hoy, sábado 18 de octubre, que llegó a Palacio de Gobierno. Si bien el mandatario no brindó un discurso o palabras hacia el ‘Cristo Moreno’ lideró el cambio de flores y velas de la estructura. Esta no es la primera vez que Jerí hace este acto, puesto que en el 2023 publicó fotos con el atuendo morado, habiendo cargado el anda minutos antes.

El jefe de Estado se encontraba con un hábito morado cuando apareció en un balcón del ala oeste de la ‘Casa de Pizarro’. Cuando se acercó a la imagen, donde se encontraban los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, también estaban presentes el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, el canciller, Hugo de Zela, entre otros ministros de Estado.

El ‘Cristo de Pachacamilla’ fue homenajado por la Municipalidad de Lima. Luego, recibió los honores por el guardia de honor de la caballería Mariscal José Domingo Nieto. Previamente.

La visita especial del ‘Cristo Moreno’

La imagen del Señor de los Milagros realizará un recorrido extraordinario por el Callao el domingo 26 de octubre de 2025, marcando su regreso al Primer Puerto después de más de veinte años. La salida está programada para las 6:00 de la mañana desde el Santuario de Las Nazarenas en el centro de Lima.

La procesión unirá a miles de fieles en una caminata de devoción y fe, recorriendo avenidas principales como Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides (Colonial), Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria, La Marina, Guardia Chalaca y Sáenz Peña, antes de culminar en la avenida Pacífico, donde se realizará un acto litúrgico.

El trayecto contempla la participación de hermanos cargadores, cuadrillas, sahumadoras y coros, bajo estrictas medidas de seguridad dispuestas por el Arzobispado del Callao y la Municipalidad Provincial. Se han habilitado zonas de hidratación y primeros auxilios en puntos críticos del recorrido como Guardia Chalaca y Sáenz Peña para atender a los asistentes, cuya afluencia se estima masiva dada la magnitud y la tradición que representa esta procesión. El acceso de los devotos se facilitará mediante un avance pausado del anda, previendo paradas breves en hospitales e iglesias a lo largo del trayecto.

Jerí ordena sesión permanente

El presidente del Consejo de Ministros, José Jerí, ordenó la instalación de una sesión permanente del gabinete ministerial en respuesta a la coyuntura política y social que atraviesa el país. La medida fue anunciada el sábado 18 de octubre de 2025, con el objetivo de dar seguimiento continuo a los acontecimientos y garantizar la toma de decisiones oportunas. Jerí enfatizó la importancia de la coordinación entre todos los sectores del Ejecutivo para abordar de manera ágil las demandas de la ciudadanía.

El acuerdo implica que los ministros permanezcan en comunicación constante y actualicen los reportes sobre sus respectivas carteras, permitiendo actuar con eficacia frente a emergencias o situaciones que requieran atención inmediata. En el marco de la sesión permanente, José Jerí subrayó que el Consejo de Ministros evaluará periódicamente los avances de cada sector y adoptará medidas para mantener la estabilidad y el orden en todo el territorio nacional.