Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

Miles de fieles acompañarán hoy, sábado 18 de octubre, a la imagen del Señor de los Milagros durante su segunda procesión, considerada una de las manifestaciones religiosas más significativas del Perú.
Desde tempranas horas, el anda con el Cristo Moreno avanza por el Centro de Lima, seguida por devotos vestidos de morado y cuadrillas de cargadores. Esta jornada, el recorrido incluye una visita oficial a Palacio de Gobierno, lo que ha incrementado las expectativas en la ciudadanía.
La operación del Metropolitano en Lima se modificará de manera significativa durante los días 18 y 19, con varios ajustes en sus rutas y paradas, de acuerdo con lo informado oficialmente por la administración del sistema de transporte. El servicio regular A circulará por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, incluyendo una nueva parada en la estación El Peruano–Quilca. Al mismo tiempo, el servicio regular C solo llegará hasta la estación Central, lo que implica la suspensión de su recorrido habitual más allá de ese punto.
Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de forma temporal, en función del avance de la procesión prevista para esas fechas, según comunicó la entidad responsable del Metropolitano. Mientras tanto, se confirmó que los servicios expresos y el regular B continuarán operando con normalidad, sin modificar rutas ni paradas.
El recorrido del 18 de octubre partirá de la Iglesia de las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, y sigue por jirón Huancavelica, jirón Cañete, la avenida Emancipación, continuando por jirón Lampa y llegar a la Plaza Mayor. Desde allí, el anda se dirige hacia Palacio de Gobierno para el acto protocolar programado en horas de la mañana. Tras la ceremonia frente a la sede del Ejecutivo, la imagen retorna a la Plaza de Armas y continúa por jirón Junín, avenida Abancay y jirón Huánuco, antes de regresar al Santuario.
La ubicación exacta del anda se actualiza a medida que avanza la procesión, lo que permite a los fieles y a quienes siguen la transmisión EN VIVO acercarse a diferentes puntos del recorrido y esperar el paso de la imagen. Se prevé la presencia de equipos de seguridad, brigadistas y personal de auxilio a lo largo de toda la ruta para garantizar la organización y el tránsito peatonal.
El Señor de los Milagros visita de manera oficial Palacio de Gobierno. El acto está programado para la mañana del sábado 18 de octubre, cuando el anda llegará a la sede presidencial en medio de actos litúrgicos y la presencia de autoridades políticas como el presidente José Jerí. Esta visita se considera un momento central de la jornada procesional, y se espera la participación de personalidades del ámbito público y eclesiástico.
Según el cronograma, tras el paso por Palacio de Gobierno, la procesión continuará en dirección a la Plaza Mayor, extendiéndose por varias horas durante la tarde. A lo largo de la jornada, se espera una importante afluencia de público tanto local como extranjero, así como la participación de distintas agrupaciones religiosas y cuadrillas que integran la Hermandad del Señor de los Milagros.
La historia del Señor de los Milagros se remonta al siglo XVII, cuando un grupo de esclavos de origen angoleño elaboró el mural original en un muro de adobe del barrio de Pachacamilla. La imagen sobrevivió el terremoto de Lima en 1655 y otras calamidades que asolaron la ciudad, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y fe colectiva. Desde entonces, cada octubre se organiza un extenso calendario de procesiones, en el que el anda recorre las principales calles del centro histórico, reuniendo a feligreses de diversas generaciones.
La devoción desafió restricciones virreinales, prohibiciones y epidemias. Hoy es una expresión popular que trasciende diferencias sociales y se replica en distintas ciudades del mundo, consolidando al Señor de los Milagros como uno de los íconos religiosos más representativos del Perú.
La celebración del Señor de los Milagros no se limita a territorio peruano. Este año, más de 4.000 devotos participaron en una procesión especial en Roma, recorriendo el Vaticano y las calles adyacentes con réplicas del anda. El evento reunió a comunidades peruanas residentes en Europa, así como a fieles de otros países latinoamericanos, y contó con el respaldo de autoridades eclesiásticas locales.
La internacionalización de la devoción se refleja en celebraciones similares organizadas en ciudades como Nueva York, Madrid y Buenos Aires, donde la comunidad peruana se congrega durante octubre para rendir homenaje a su principal símbolo de fe.