Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

Señor de los Milagros

Ruta del Metropolitano por la procesión del Señor de los Milagros

Miles de fieles acompañarán hoy, sábado 18 de octubre, a la imagen del Señor de los Milagros durante su segunda procesión, considerada una de las manifestaciones religiosas más significativas del Perú.

Desde tempranas horas, el anda con el Cristo Moreno avanza por el Centro de Lima, seguida por devotos vestidos de morado y cuadrillas de cargadores. Esta jornada, el recorrido incluye una visita oficial a Palacio de Gobierno, lo que ha incrementado las expectativas en la ciudadanía.