Municipalidad del Callao desmiente supuesto derrumbe en el Mercado Central: ¿qué sucedió?

Municipalidad del Callao aclara que no hubo derrumbe en el Mercado Central y pide evitar la difusión de rumores. (Foto composicion: Infobae Perú/Captura video: FB/@ElCallaoTv)

La Municipalidad Provincial del Callao desmintió los rumores sobre un presunto derrumbe ocurrido en el Mercado Central del Callao, luego de que en las últimas horas circularan fotografías y videos en redes sociales que mostraban escombros dentro del centro de abastos. El contenido viral generó preocupación entre los vecinos del Primer Puerto y usuarios que expresaron solidaridad con los comerciantes afectados.

Sin embargo, las autoridades municipales confirmaron que no se trató de un derrumbe, sino de trabajos de refacción ejecutados por los propios vendedores de la zona de jugos y chicharronerías. “No hubo ningún derrumbe. Los hechos corresponden a trabajos de refacción que realizan los propios comerciantes en la zona de jugos y chicharronerías, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar mayor seguridad a los usuarios y visitantes”, precisó la comuna en un comunicado oficial.

El municipio añadió que las imágenes difundidas fueron malinterpretadas y que los escombros observados corresponden al desmontaje de estructuras internas que estaban siendo renovadas. Los representantes del mercado, Salomón Cassani Ramírez y Abelardo Carranza Domínguez, confirmaron esta versión, indicando que las labores forman parte de un esfuerzo conjunto para mantener el orden y la seguridad en las instalaciones.

Municipalidad del Callao. (Foto: Agencia Andina)

Supervisión y medidas preventivas

La Municipalidad del Callao, a través de la Subgerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, informó que se encuentra supervisando permanentemente las obras para garantizar que se realicen sin ningún tipo de riesgo para comerciantes y visitantes. “La Municipalidad, a través de la Subgerencia de Defensa Civil, supervisa las labores, brindando asistencia técnica y recomendaciones para asegurar que se desarrollen sin riesgos”, detalló el pronunciamiento.

Asimismo, como medida preventiva, la comuna dispuso la clausura temporal de la zona de jugos y chicharronerías hasta que concluyan los trabajos de refacción y se verifiquen las condiciones de seguridad. Esta acción busca evitar incidentes y asegurar que el mercado mantenga las condiciones adecuadas para su funcionamiento habitual.

El municipio también indicó que se mantendrá una presencia técnica constante en el área intervenida, a fin de evaluar los avances y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones estructurales y sanitarias.

Municipalidad del Callao cierra temporalmente zona de jugos y chicharronerías por obras de mejora. (Foto: Municipalidad del Callao)

Llamado a la ciudadanía y compromiso institucional

Frente a la desinformación generada en redes sociales, la Municipalidad Provincial del Callao exhortó a la población a informar con responsabilidad y veracidad, evitando difundir versiones inexactas que puedan generar alarma. “Exhortamos a la ciudadanía a informar con responsabilidad y veracidad, evitando difundir versiones inexactas que puedan generar alarma en la población”, señala el comunicado.

Además, la comuna reafirmó su compromiso de proteger la seguridad de los comerciantes y vecinos del Primer Puerto, así como de mantener una comunicación “constante y transparente” sobre las acciones realizadas en los distintos centros de abasto. Estas labores buscan prevenir emergencias y fortalecer la confianza entre autoridades y ciudadanía.

Comuna provincial supervisa obras en el Mercado Central tras rumores de derrumbe difundidos en redes. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: FB)

Contexto del rumor y aclaración final

Las imágenes que dieron origen al rumor mostraban escombros cerca del puesto de la chicharronería Jano Loo, uno de los locales más emblemáticos del mercado chalaco. La publicación se viralizó rápidamente, generando una ola de comentarios de solidaridad hacia los propietarios por el supuesto colapso de su negocio.

Horas después, la versión fue desmentida oficialmente por la Municipalidad del Callao, que aclaró que no existió ningún derrumbe ni daño estructural en el recinto. Con ello, la autoridad edil busca frenar la propagación de noticias falsas y reafirmar la importancia de verificar la información antes de compartirla.

“Reafirmamos nuestro compromiso de proteger la seguridad de los comerciantes y vecinos, manteniendo una comunicación constante y transparente sobre las acciones que se realizan en los distintos centros de abasto del Primer Puerto”, concluyó el pronunciamiento de la Municipalidadl del Callao.