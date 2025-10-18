Perú

Melania Urbina y el emotivo adiós a su hija que se va a estudiar al extranjero: “Sé libre, sé feliz”

La actriz peruana compartió en redes sociales el tierno momento en que se despidió de su hija, Lucía Pérez-Garland, quien se fue a estudiar fuera del país

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Melania Urbina y el emotivo adiós a su hija que se va a estudiar al extranjero: “Sé libre, sé feliz”. Video: Instagram

Entre lágrimas y abrazos en el aeropuerto Jorge Chávez, Melania Urbina vivió un momento de profunda emoción al despedirse de su hija Lucía Pérez-Garland, quien partió al extranjero para continuar su formación académica. La actriz peruana, reconocida por su trayectoria en cine, teatro y televisión, compartió la experiencia en sus redes sociales, donde expresó la dificultad de la despedida y la esperanza de que la distancia solo sea física.

“Decir adiós es muy difícil, pero como dice mi amado Cerati, poder decir adiós es crecer. Sé que las dos creceremos y nuestro vínculo también. Vive, disfruta, prueba, cuestiona, sé libre, sé feliz mi amor! Estoy tan agradecida de que seas mi hija! Somos afortunadas de poder vivir esta experiencia. La distancia es sólo física”, escribió Urbina en Instagram y TikTok.

La publicación de la actriz generó una ola de reacciones en el entorno artístico y entre sus seguidores. Figuras como Bruno Ascenzo, Magdyel Ugaz, Wendy Ramos, Almendra Gomelsky, Rossana Fernández Maldonado, Milett Figueroa y Gisela Ponce de León le enviaron mensajes de aliento y empatía, reconociendo el vínculo entre madre e hija. “Melañaaa, aquí los amigos intentaremos llenarte el nido... lo mejor para Luuu!! Alas y buenos vientos!”, comentó Ascenzo, mientras que Ugaz destacó: “Tu princesa alzó vuelo, en esas alas fuertes y valientes está todo el amor que tú sembraste en ella”. El video de la despedida, en el que ambas se abrazan antes de que Lucía cruce la sala de embarque, fue muy emotivo para los usuarios y seguidores de la actriz.

Figuras del espectáculo y seguidores
Figuras del espectáculo y seguidores envían mensajes de apoyo a Melania Urbina tras la partida de su hija.

Videoclip ‘Por la ciudad’: madre e hija comparten pantalla

A inicios de agosto, Melania Urbina y Lucía Pérez Garland compartieron una experiencia inédita al actuar juntas en el videoclip ‘Por la ciudad’, dirigido por Francis Heredia y protagonizado junto a Pau The Kid (nombre artístico de Paulo Gargurevich Urbina, sobrino de Melania). Este proyecto marcó el debut conjunto de madre e hija en la pantalla, reflejando en la ficción la fortaleza de su vínculo real. En el video, Melania y Lucía interpretan a una madre y una hija que buscan reconectar, una historia que, para la actriz, tuvo un significado especial.

“Ha sido lindo trabajar con un grupo de jóvenes talentosos, además de Paulo. Y además con Lucía, que siempre he sentido que podría estar delante de cámaras si quisiera. Está muy conectada. Fue muy bonito trabajar con ella, ha sido una experiencia linda”, relató Urbina.

La trama del videoclip sigue a una adolescente que intenta acercarse a su madre, una actriz absorbida por el trabajo, regalándole entradas para un concierto de Pau The Kid. El reencuentro final en el show simboliza la superación de la distancia emocional, un guiño a la relación entre Melania y Lucía fuera de la ficción.

La actriz peruana comparte en
La actriz peruana comparte en redes sociales la emotiva despedida y reflexiona sobre el crecimiento personal.

La República recogió el testimonio de la actriz sobre la naturalidad de su hija frente a las cámaras: “Me encanta ver a mi hija en pantalla, tiene esa naturalidad tan linda”. Para Pau The Kid, la colaboración familiar también resultó significativa. “Vi a mi tía Melania actuar desde hace muchos años. La admiraba en la tele, en el teatro, y lo que representa para mi familia, que venimos de artistas. Ha sido una experiencia linda”, declaró el músico a El Comercio.

El lanzamiento de ‘Por la ciudad’ coincidió con la publicación del álbum homónimo de Pau The Kid, disponible desde el 28 de julio, que explora historias urbanas y marca el cierre de una etapa creativa para el artista.

Melania Urbina y su hija protagonizan 'Por La Ciudad'. YouTube/ Pau The Kid

Lucía Pérez-Garland: vocación detrás de cámaras y nuevos horizontes

Aunque Lucía Pérez-Garland demostró soltura y talento en su primera aparición junto a su madre, su interés profesional se orienta hacia el trabajo detrás de cámaras. Tras culminar la carrera de cine, Lucía viajó al extranjero para especializarse en guion, motivada por el deseo de aportar al mundo audiovisual desde la escritura y la producción. Melania Urbina explicó que, si bien su hija tiene el potencial para la actuación, su vocación principal está en la creación y el desarrollo de historias.

“Siento que tiene el talento y que, si es que ella quiere, podría estudiarlo y explorarlo. Pero su interés está más detrás de cámaras. Ella estudió cine, terminó la carrera y va a especializarse en guión”, detalló la actriz.

Temas Relacionados

Melania UrbinaLucía Pérez Garlandperu-entretenimiento

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Millones de fieles celebran las procesiones del Señor de los Milagros: más de 2.000 hermanos cargarán al Cristo Moreno

Desde el siglo XVII, la devoción al Cristo Moreno une a generaciones de familias peruanas que participan activamente en las cuadrillas, sahumadoras y cantoras del mes morado

Millones de fieles celebran las

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

El streamer peruano tendrá su segunda pelea de box, pero esta vez lo hará en el extranjero, específicamente en Colombia. Conoce los horarios de esta velada

A qué hora comienza el

Usuarios critican duramente a Tatiana Astengo tras pronunciamiento de artistas por la marcha: “No me representas”

Cibernautas le recordaron el polémico video donde insultó a un policía durante la protesta del 15 de octubre.

Usuarios critican duramente a Tatiana

Resultados del Gana Diario de este 17 de octubre de 2025: números ganadores del último sorteo

Como cada viernes, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4372

Resultados del Gana Diario de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ intenta dilatar la

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

Exjefe de inteligencia de Hugo Chávez contaría a EE. UU. todo sobre Ollanta Humala y el dinero de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Usuarios critican duramente a Tatiana

Usuarios critican duramente a Tatiana Astengo tras pronunciamiento de artistas por la marcha: “No me representas”

Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público peruano

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Luciano Mazzetti causa furor en Chile y debuta como jurado internacional en reality show ‘El Internado’: “Estoy muy emocionado”

Pamela López denuncia acoso bancario por deudas de Christian Cueva: “Jamás firme nada”

DEPORTES

A qué hora comienza el

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?