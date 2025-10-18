Perú

Vendedora arequipeña criticada por maltratar a Giacomo Bocchio le pide disculpas: “Me equivoqué”

Vilma Cahuina Mamani, comerciante del mercado San Camilo en Arequipa, se pronunció tras la polémica por su actitud hacia el chef. Reconoció su error y pidió perdón públicamente al cocinero y a sus compañeras del mercado.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Vendedora criticada por maltratar a Giacomo Bocchio pidió disculpas.

El reciente incidente ocurrido en el mercado San Camilo, en Arequipa, ha generado una intensa conversación en redes sociales. Todo comenzó cuando el reconocido chef Giacomo Bocchio, exjurado del programa El Gran Chef Famosos, relató públicamente que fue víctima de un trato poco amable por parte de una comerciante mientras recorría el emblemático centro de abasto junto a su esposa.

El video, difundido a través de plataformas digitales, no tardó en volverse viral, provocando una ola de críticas hacia la vendedora, identificada como Vilma Cahuina Mamani, quien fue señalada por su comportamiento. Sin embargo, días después de la controversia, la comerciante decidió romper su silencio, reconoció su error y ofreció disculpas públicas al cocinero y a toda la comunidad que se sintió afectada por su actitud.

A través de un video, Vilma Cahuina se mostró afectada por la magnitud del incidente y lamentó que su accionar haya sido interpretado como una falta de respeto hacia el reconocido chef. “Pido disculpa públicamente al señor chef, no sé qué me pasó en ese momento. Soy humana y me equivoqué”, declaró.

La mujer, conocida entre los vecinos del mercado San Camilo por vender frutas y productos frescos, aseguró que lo sucedido no representa su verdadera forma de ser. “Yo tengo mi clientela de todos los días y siempre los atiendo con respeto y cariño. No sé qué me pasó, me ganó el momento, tal vez la confusión o el nerviosismo. Pero jamás tuve intención de maltratar a nadie”, explicó.

Vendedora pide disculpas a Giacomo Bocchio por maltratarlo.

Giacomo Bocchio expone maltrato

La controversia se originó luego de que Giacomo Bocchio publicara un video en sus redes donde se puede ver el incómodo episodio. Mientras recorría los pasillos del mercado junto a su esposo Brenda Dávila y observaba los productos locales, tomó uno de los puestos para revisarlo, momento en que la vendedora reaccionó de manera alterada y poco cordial.

“Me ha apretado el brazo, no ha sido cualquier cosa”, afirmó Bocchio en sus redes. Aunque ambos chefs intentaron mantener la calma y se retiraron del puesto, la incomodidad fue evidente. “Nos acaban de maltratar. (...) La señora perdió una venta, pero sobre todo generó un ambiente incómodo, porque me ha agredido. Me ha dado unos golpes fuertes en el brazo. No tiene derecho a hacer eso”, indicó.

La escena fue compartida en TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios mostraron su rechazo por la actitud de la vendedora. “Maestro Giacomo como arequipeña te pido disculpa por el mal trato de la señora del mercado. Me siento indignada por el maltrato al turista. A nosotros también algunas de las señoras nos maltratan como si le estuviéramos haciendo un favor”, escribió una seguidora.

Giacomo Bocchio vive tenso momento con vendedora en mercado de Arequipa: “Nos acaban de maltratar”. Video: YouTube

El rostro de Vilma Cahuina se volvió viral, lo que derivó en un aluvión de mensajes ofensivos y juicios hacia su persona. Ante esa situación, la mujer decidió salir al frente y aclarar su posición.

“No soy así, me siento muy apenada”

Durante su declaración, la comerciante pidió disculpas no solo al chef Bocchio, sino también al administrador del mercado y a sus compañeras de trabajo. “Le pido mil disculpas al señor Giacomo, al administrador y a todas mis compañeras del mercado San Camilo. No es la forma en que yo trato. Me señalan y yo no soy así”, expresó.

Asimismo, reconoció que la viralización del video la afectó emocionalmente y tuvo consecuencias en su entorno. “Me siento muy apenada, porque la gente me juzga sin conocerme. Jamás he tratado mal a nadie, solo quiero seguir trabajando tranquila”, añadió.

Sus palabras buscaron transmitir un mensaje de reflexión en medio de la avalancha de críticas. La vendedora recalcó que todos los seres humanos pueden cometer errores y que, en su caso, la reacción fue un impulso desafortunado que no refleja su habitual trato con los clientes.

Giacomo Bocchio vive tenso momento con vendedora en mercado de Arequipa: “Nos acaban de maltratar”.

