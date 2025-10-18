Perú

Apavit exige aplazar cobro del nuevo TUUA en el Aeropuerto Jorge Chávez

El gremio de agencias de viajes advirtió que el nuevo cobro afectará a los pasajeros en tránsito y pidió abrir un diálogo con el Estado y Lima Airport Partners para evitar un mayor impacto en el turismo

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
De momento, dos rutas con
De momento, dos rutas con escala en Lima han sido canceladas tras el cobro del nuevo TUUA. Foto: Info Viajera

La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit Perú) manifestó su preocupación frente a la próxima aplicación del nuevo cobro del TUUA de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fijado en USD 12,67. Esta tarifa —que corresponde a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto— será implementada por Lima Airport Partners (LAP) a partir del 27 de octubre de 2025, y afectará a los pasajeros en tránsito internacional.

En la actualidad, quienes realizan escalas en Lima no pagan ningún cargo adicional por transferencia, ya que el TUUA solo se aplica al embarque inicial y está incluido en el precio del pasaje, variando según se trate de vuelos nacionales o internacionales. La introducción de esta nueva tarifa representa, por tanto, un cambio en el esquema vigente de cobros aeroportuarios.

Gremio advierte impacto en pasajeros y agencias

Apavit, que agrupa a las agencias de viajes del país y representa a miles de viajeros nacionales e internacionales, reconoció la importancia de la modernización del Jorge Chávez y el derecho de LAP a recuperar su inversión. Sin embargo, remarcó que “este no es el momento adecuado” para aplicar un nuevo cargo a los usuarios.

El gremio señaló que la medida podría afectar directamente a los pasajeros en tránsito, así como a las agencias de viajes emisoras y receptivas, que aún enfrentan las consecuencias económicas de la lenta recuperación del turismo tras la pandemia y del actual contexto de desaceleración del sector.

La ruta Lima-Cancún es una
La ruta Lima-Cancún es una de las afectadas por el cobro del nuevo TUUA. Foto: Interactive Aquarium Cancun

Solicitan postergar el cobro y abrir diálogo con el Estado

Ante este panorama, Apavit solicitó de forma oficial a Lima Airport Partners que postergue la entrada en vigencia del TUUA de transferencia y que mantenga su aplicación “en stand-by” hasta establecer una mesa de diálogo con el Estado, los gremios y los actores de la industria turística. La finalidad, indicó, es alcanzar acuerdos que beneficien tanto al operador como a los usuarios.

La asociación también advirtió que la falta de comunicación oportuna sobre este cobro podría provocar confusión y malestar entre los viajeros, quienes podrían verse sorprendidos por un pago adicional no informado desde su punto de origen.

Distribución del nuevo TUUA y destino de los fondos

De acuerdo con información de Lima Airport Partners, el monto recaudado por el nuevo TUUA de transferencia se distribuirá entre la empresa concesionaria y el Estado peruano. Aproximadamente 44,5% del total (unos USD 5,64 por pasajero) quedará en LAP para cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento del aeropuerto. El resto se destinará al fideicomiso estatal para el desarrollo aeroportuario del país.

Finalmente, Apavit reafirmó que el turismo es un motor clave para la economía nacional, por lo que cualquier decisión que afecte la experiencia del viajero debe adoptarse con responsabilidad y consideración hacia el contexto actual. “Llamamos al diálogo, al consenso y al trabajo conjunto por un turismo competitivo, sostenible y accesible para todos”, concluyó la asociación.

La ruta Lima-La Habana es
La ruta Lima-La Habana es la otra afectada. Foto: Visitar Cuba

Las rutas canceladas, hasta el momento, por el nuevo TUUA

De momento, hay dos rutas canceladas por la aplicación del nuevo TUUA. En el caso de Lima–La Habana, LATAM Airlines Perú anunció que suspenderá completamente esa ruta a partir del 11 de marzo de 2026. La empresa argumenta que la operación ya enfrentaba dificultades financieras y que el nuevo cobro de la TUUA para pasajeros en conexión internacional —que impacta con especial fuerza en rutas donde un alto porcentaje de usuarios hace escala— hace que continuar con el servicio resulte insostenible.

En sus más de 23 meses de operación, esa ruta había transportado cerca de 110 mil pasajeros. Además, LATAM señala que cerca del 70% de sus pasajeros en esa ruta eran viajeros en transferencia, lo cual hace que la tarifa adicional golpee directamente su modelo.

Respecto a Lima–Cancún, la aerolínea SKY comunicó que cerrará esa ruta, que operaba desde enero de 2021 y había movilizado más de 427 mil pasajeros hasta el momento del anuncio. El cierre será gradual: se mantendrá con vuelos regulares hasta el 10 de marzo de 2026, luego con frecuencia reducida (martes, jueves y sábados) hasta su cese definitivo el 31 de marzo de 2026. SKY atribuye esta decisión al efecto que provocará la TUUA de transferencia —que encarece los costos de operar para pasajeros en conexión— y a una caída en la demanda de vuelos directos, exacerbada por la exigencia de visa para ciudadanos peruanos hacia México.

Temas Relacionados

Aeropuerto Jorge ChávezTUUAperu-economia

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Alexandra Hörler comparte el difícil momento que vive antes del nacimiento de Isabella: “Tengo que estar fuerte por mí y por mi bebé”

La periodista se quiebra al revelar que enfrenta un momento delicado en la recta final de su embarazo, pero muestra fortaleza para proteger la salud de su pequeña

Alexandra Hörler comparte el difícil

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

El streamer peruano tendrá su segunda pelea de box, pero esta vez lo hará en el extranjero, específicamente en Colombia. Conoce los horarios de esta velada

A qué hora comienza el

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

La modelo peruana Flavia López buscará dejar el nombre del país en alto en la final de Miss Grand International 2025. Conoce todos los detalles de la ceremonia aqui

Miss Grand International 2025: fecha,

Ministros del gobierno de José Jerí visitan comisarías limeñas luego de que el presidente interino reconozca la labor de la PNP

El premier Ernesto Álvarez y su gabinete recorrieron comisarías en Lima, en medio de críticas por el aumento de la violencia en la capital y en otras regiones, y cuestionamientos sobre la eficacia y desempeño de la Policía Nacional del Perú

Ministros del gobierno de José
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministros del gobierno de José

Ministros del gobierno de José Jerí visitan comisarías limeñas luego de que el presidente interino reconozca la labor de la PNP

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

ENTRETENIMIENTO

Alexandra Hörler comparte el difícil

Alexandra Hörler comparte el difícil momento que vive antes del nacimiento de Isabella: “Tengo que estar fuerte por mí y por mi bebé”

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

‘Habla Chino’ de Aldo Miyashiro salió temporalmente del aire tras su participación en la marcha de la Generación Z

DEPORTES

A qué hora comienza el

A qué hora comienza el Stream Fighters 4: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?