Ministro de Justicia anunció que Ejecutivo evaluará otorgar beneficio económico a familiares de Eduardo Ruiz Sanz

El titular del Mininter, Walter Martínez, anunció la creación de un grupo de trabajo multisectorial para elaborar una propuesta de decreto de urgencia que también asegure apoyo tanto a la víctima como a los heridos durante las protestas

Por Alejandro Aguilar

Evalúan otorgar económico a deudos de Eduardo Ruiz (Créditos: Exitosa)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, anunció la conformación de un grupo de trabajo multisectorial con el objetivo de elaborar una propuesta de decreto de urgencia para asegurar un apoyo económico a la familia del joven Eduardo Ruiz Sáenz y a las personas heridas durante la manifestación ocurrida el último 15 de octubre.

De acuerdo con lo informado por el titular del Minjusdh a los medios, el grupo de trabajo tendrá la misión de presentar una propuesta formal que permita canalizar los recursos necesarios en favor de los familiares de la víctima y de los manifestantes que sufrieron lesiones en los recientes enfrentamientos.

El ministro explicó que la medida contempla criterios de urgencia por el impacto social derivado del fallecimiento de Ruiz Sáenz y el saldo de personas afectadas tras las protestas.

La investigación fiscal confirmó lo que muchos temían: el rapero Mauricio fue asesinado con arma de fuego. (Facebook)

“En el Consejo de Ministros se ha aprobado, en ese sentido, la emisión de una resolución ministerial que crea un grupo de trabajo multisectorial que se encargará de una propuesta de decreto de urgencia para brindar un apoyo económico a la familia del fallecido y también a los heridos”, declaró ante los medios, según reportó Exitosa.

El funcionario precisó que se encuentra garantizada la defensa legal tanto para los participantes de la movilización como para quienes resultaron lesionados, con respaldo desde la defensa pública del propio ministerio.

Por otra parte, el titular de Justicia y Derechos Humanos indicó que se evaluarán informes necesarios para determinar medidas.

“Respecto a la declaratoria del estado de emergencia, efectivamente, como ha señalado nuestro premier, vamos a esperar los informes necesarios para poder dar impulso a esta medida, que se verá anunciada en los próximos días”, sostuvo Martínez Laura ante los reporteros acreditados.

El grupo de trabajo tendrá
El grupo de trabajo tendrá como misión presentar una propuesta formal para canalizar recursos a favor de los familiares de la víctima y de los manifestantes lesionados durante los enfrentamientos recientes - Créditos: Exitosa/Facebook.

Ministro del Interior niega a Óscar Arriola y defiende a Luis Magallanes

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el caso del asesinato de Eduardo Ruiz, ocurrido durante la protesta de la Generación Z el miércoles 15 de octubre, sigue bajo investigación. Explicó que Luis Magallanes realizó disparos con su arma, aunque aún no se ha confirmado si fue responsable de la muerte del joven de 32 años. Esta declaración difiere de lo señalado por el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien previamente indicó que el suboficial era el autor del homicidio.

Vicente Tiburcio sostiene que no está confirmado que Luis Magallanes sería el asesino de Eduardo Ruiz | RPPTV

“Aquí quiero ser responsable, como siempre lo he hecho, a través de mi vida, sobre la situación del suboficial, en este caso de Luis Magallanes. Deberán agotarse las investigaciones a fin de delimitar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho”, afirmó en entrevista con RPP.

Tiburcio subrayó que “así como cualquier ciudadano, el suboficial tiene el derecho de ejercer su defensa sobre los hechos ocurridos, y es responsabilidad de las autoridades dar justicia”

Señaló, además, que la Policía no respalda acciones fuera de la ley, aunque ofrece respaldo institucional a su personal. “Nosotros siempre, a través del tiempo de mi vida, siempre vamos a defender la causa justa”, declaró.

“Todo este planeamiento que realizó la Policía Nacional para la marcha convocada el quince, contenía lineamientos y equipos de intervenciones para la flagrancia delictiva. Esos equipos de flagrancia delictiva estaban dispuestos para personal de la Dirección de Investigación Criminal. Por eso, el efectivo Luis Magallanes es de secuestros”, apuntó.

