Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Una nueva controversia sacude el periodismo político peruano. Los comunicadores Curwen y Fernando Llanos protagonizaron un intenso intercambio público tras la marcha de la Generación Z, realizada el pasado 15 de octubre en Lima, contra el gobierno de José Jerí.El enfrentamiento surgió luego de que Curwen criticara a Llanos por no haber estado presente —ni haber cubierto— la movilización, una de las más masivas y violentas del año, que dejó más de 100 heridos entre civiles y policías, además de decenas de detenidos, según reportes de la Defensoría del Pueblo.

Curwen lanza dura crítica a Llanos: “Cuando uno quiere, se puede”

Durante su programa en vivo, Curwen expresó abiertamente su molestia con algunos colegas del medio que, según él, decidieron ausentarse de la cobertura de la marcha pese a su relevancia nacional. Entre ellos, mencionó de forma directa a Fernando Llanos, conocido periodista y conductor digital, quien no participó en la cobertura por motivos personales.

“Ay, no. Yo tenía un viaje programado hace meses. Me tuve que comprar otro boleto para poder asistir a la movilización y hacer este programa en vivo”, dijo Curwen, visiblemente molesto.“Cuando uno quiere solucionar las cosas, se solucionan. Es bien fácil. Mi chica está en otro país ahorita, pero igual vine. Le dije: ‘Mi amor, anda, yo te hago el alcance’”.

Las declaraciones del comunicador rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron su compromiso periodístico y quienes consideraron que sus críticas fueron innecesarias y poco empáticas hacia sus colegas.

Fernando Llanos responde: “Es ventajista señalarme, yo sí he estado en todas las protestas”

La respuesta de Fernando Llanos no tardó en llegar. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el periodista aclaró que su ausencia se debió a un viaje familiar al extranjero, programado con anterioridad, y rechazó los cuestionamientos de Curwen.

“Cuando fue el debate del retiro de cuatro UIT, hicimos una transmisión de diez de la mañana a once de la noche. Nosotros. ¿Dónde estaban los demás? Rascándose la panza en su cama”, dijo Llanos.“Es bastante cómodo tratar de señalar a alguien que ha estado en cada una de las protestas. Yo sí he estado ahí, 13 y 14 de septiembre, 20 y 21, 27 y 28... Cuando dividieron la marcha en dos, ahí estaba yo. Los que hoy se suben al coche, no los vi”, añadió con evidente molestia.

El comunicador aseguró que no busca protagonismo, pero sí exige que se respete su trayectoria en la cobertura de movilizaciones sociales.

“A quienes confían en mí, saben que yo siempre hago cobertura en la calle. Ahora no estoy en Perú, pero agradezco a los que confían en mi trabajo”, concluyó Llanos.

La marcha de la Generación Z: una jornada marcada por la violencia

El 15 de octubre, miles de jóvenes salieron a las calles de Lima y otras ciudades del país para exigir el fin de la corrupción y mayor transparencia en el gobierno de José Jerí. La protesta, convocada por colectivos juveniles, se convirtió en una de las más concurridas del 2025.

Sin embargo, la jornada terminó en enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden. De acuerdo con el reporte oficial de la Defensoría del Pueblo, se registraron 102 heridos, de los cuales 79 fueron civiles y 23 policías. Los afectados fueron trasladados a los hospitales Loayza, Dos de Mayo, Emergencias Grau y Rebagliati.

La protesta fue transmitida en vivo por diversos medios independientes y plataformas digitales, donde la ausencia de algunas figuras mediáticas —entre ellas Llanos— no pasó desapercibida para el público ni para sus colegas.

El enfrentamiento entre ambos periodistas encendió el debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaron el reclamo de Curwen, señalando que “los periodistas deben estar presentes en los momentos más importantes”, otros defendieron a Llanos, asegurando que un viaje familiar no justifica el desprestigio público.

“Curwen se pasa, no todos pueden cancelar compromisos de la noche a la mañana”, comentó un internauta. “Llanos ha estado en todas, no merece que lo ninguneen”, opinó otro.

Otros, en cambio, aplaudieron la exigencia de Curwen: “Él siempre está en la calle, dando la cara. Si otros no pueden hacerlo, que no se molesten cuando los cuestionan”.

