Perú

‘Tarjeteros en la Línea 1’ del Metro de Lima siguen operando con impunidad: mafias mueven S/150 mil por estación

Cada tarjeta puede ser utilizada varias veces en un solo día, lo que explica las enormes ganancias que genera este sistema

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
‘Tarjeteros de la Línea 1’ del Metro de Lima siguen operando con impunidad

En plena hora punta, cuando miles de limeños intentan abordar el tren de la Línea 1, un grupo de hombres y mujeres se mueve con destreza entre las colas. No llevan uniforme ni credenciales, pero conocen a la perfección el funcionamiento del sistema y los horarios de llegada de los trenes. Esperan al pasajero apurado, agitan discretamente la mano, ofrecen un pase rápido y cobran en efectivo. En cuestión de segundos, una tarjeta sale de un canguro, se acerca al sensor y permite el ingreso del cliente. Así funciona, a plena vista de todos, la mafia de las tarjetas del Metro de Lima.

Los llamados tarjeteros operan sin temor en estaciones concurridas y estratégicas como Ayacucho, La Cultura o Gamarra. Su negocio consiste en revender pasajes a S/ 2 o S/ 2.50, aprovechando la prisa de los usuarios o la falta de saldo en sus propias tarjetas.

Lo que parece una simple reventa, en realidad, es la fachada de una organización criminal sofisticada, capaz de mover entre S/ 80 mil y S/ 150 mil por estación cada mes, según estimaciones de especialistas.

Mafias de 'salderos' operan con
Mafias de 'salderos' operan con impunidad en la Línea 1. Foto: captura Latina Noticias

Durante varios días, un equipo de Latina Noticias registró la rutina de estos revendedores. Desde las diez de la mañana hasta altas horas de la noche, los tarjeteros permanecen cerca de los accesos, observando, captando clientes y manipulando tarjetas.

Cuando el saldo se agota, se dirigen a sus escondites —ubicados detrás de las estaciones o en bicicletas estacionadas— para obtener nuevos lotes. Cada tarjeta puede ser utilizada decenas de veces en un solo día, lo que explica las enormes ganancias que genera este sistema paralelo.

Mafia de las tarjetas en
Mafia de las tarjetas en el Metro de Lima: el negocio ilegal que mueve miles de soles a diario. Foto: captura Latina Noticias

Tarjetas clonadas y adulteradas

Walter Matos, ex investigador Divindat y experto consultado por el medio, explicó que estas tarjetas “no están haciendo uso de un saldo lícito; han sido adulteradas y tienen montos que no les corresponden”. Se trata de tarjetas clonadas o manipuladas en máquinas de recarga con dinero falso.

Los salderos, intermediarios de este negocio, compran las tarjetas clonadas, las recargan de forma fraudulenta y luego las entregan a los tarjeteros, quienes las utilizan para revender los viajes. El dinero cobrado nunca llega al Estado, sino que alimenta los bolsillos de los operadores de esta red ilícita.

La escena más evidente de esta impunidad se vive en la estación La Cultura, en San Borja. A las 11:00 am, una mujer logra hacer pasar a más de diez personas en menos de cinco minutos. Un agente de seguridad intenta detenerla, pero ella continúa sin inmutarse. Operan sin límites en las instalaciones del Metro.

Salderos esconden las tarjetas adulteradas
Salderos esconden las tarjetas adulteradas en zonas aledañas a las estaciones

Mientras tanto, la policía ferroviaria observa a pocos metros sin intervenir. “Se ponen en la entrada de la cola y la policía lo permite. No entiendo por qué”, reclamó una pasajera.

A lo largo del día, decenas de personas pagan un poco más por un pase rápido, sin cuestionar el origen de las tarjetas ni el perjuicio que esta práctica causa al sistema.

Tarjeteros del Metro de Lima:
Tarjeteros del Metro de Lima: la organización que lucra con el transporte público sin control. Foto: captura Latina Noticias

Los especialistas advierten que lo que ocurre en la Línea 1 no es una simple infracción administrativa, sino un delito de fraude informático y apropiación ilícita, ya que el saldo utilizado pertenece al Estado. “El dinero que se pierde con este tipo de prácticas puede superar los ciento cincuenta mil soles mensuales por estación”, advirtió el experto.

Temas Relacionados

Metro de LimaLínea 1La CulturaMTCtarjeterosmafiasperu-noticias

Más Noticias

Crisis en Perú por protestas contra José Jerí y el Congreso EN VIVO: últimas noticias los reclamos sociales y situación de los heridos en protestas

Fiscalía confirmó la muerte de una persona por arma de fuego, mientras que alrededor de 20 jóvenes permanecen detenidos. Defensoría reportó más de 70 policías heridos y dos jóvenes fueron operados por heridas en la cabeza y abdomen

Crisis en Perú por protestas

Pleno del Congreso EN VIVO: José Jerí llegó al Parlamento en medio de la tensión por fallecido y heridos en las protestas

El Congreso solicitó investigaciones rápidas y transparentes tras las protestas que dejaron un fallecido y varios heridos, instando a las autoridades a esclarecer los hechos y establecer responsabilidades

Pleno del Congreso EN VIVO:

A la CIDH le preocupa nuevo uso de la vacancia, caída de Boluarte y asunción de Jerí: “Es la sexta vez en 8 años”

Comisión exhorta a que se delimite la figura de “permanente incapacidad moral”, así como las de acusación constitucional y cierre del Parlamento

A la CIDH le preocupa

Más de 10 periodistas heridos en la marcha del 15 de octubre: en su mayoría por disparos de perdigones

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció que varios hombres y mujeres de prensa sufrieron lesiones y restricciones a su labor, mientras cubrían la manifestación

Más de 10 periodistas heridos

El 70% de los jóvenes en Perú renuncian a su trabajo porque ganan poco o no les ofrecen horarios flexibles, según Arcos Dorados

Juventud en éxtasis: 9 de cada 10 trabajan en empleos temporales. Además, el 75,6% considera insuficientes los beneficios y la capacitación en los empleos formales, frente al 40% de los empleadores que comparte esa visión

El 70% de los jóvenes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pleno del Congreso EN VIVO:

Pleno del Congreso EN VIVO: José Jerí llegó al Parlamento en medio de la tensión por fallecido y heridos en las protestas

Presidente José Jerí acude al Congreso de la República tras manifestaciones que dejaron un fallecido

Corrupción en Loreto: sentencian a exalcaldesa a seis años de prisión por autorizar pagos por materiales que no se entregaron

General en retiro de la PNP es herido durante protesta y acusa a Óscar Arriola: “Eres un cobarde”

Congresista Ruth Luque critica a José Jerí y uso excesivo de la fuerza policial: “es el principal responsable político de esta situación”

ENTRETENIMIENTO

Matilde León afirma que no

Matilde León afirma que no tiene problemas con Johanna San Miguel, ex de Stefano Salvini: “Todos nos conocemos”

Natalie Vértiz asistió al Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en Nueva York: el look que usó para la esperada gala

Super Junior en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto en el Estadio San Marcos

Pamela López y Alexandra Méndez dejan atrás los problemas y se lucen juntas: “Vamos a facturar”

Elaine Haro, concursante de La Casa de los Famosos México, reveló el momento de terror que vivió durante un viaje a Perú

DEPORTES

“Canté una canción de Alianza

“Canté una canción de Alianza Lima”: Felipe Chávez hizo sorprendente relevación sobre su primer día en la selección peruana

Alianza Lima decidió que Aline Timm, flamante refuerzo, se marche del equipo de vóley sin debutar: “No cumplió las expectativas”

Así va la lucha por no descender de la Liga 1 2025: posiciones y partidos que le quedan a los equipos en el Torneo Clausura

San Martín vs Regatas Lima: día, hora y canal TV de la ‘Noche Santa’ previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Carlos López acepta representar a la selección peruana “por todo lo que me ha dado como deportista y persona”