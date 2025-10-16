“La marcha con peor represión que he visto”: congresista Flor Pablo denuncia que la PNP acorraló a manifestantes

Congresista Flor Pablo denuncia que la PNP acorraló a manifestantes - RPP

La movilización del 15 de octubre reunió a miles de personas en diversos puntos del centro histórico de Lima, con concentraciones frente al Palacio de Justicia, en la Plaza Francia y la Plaza 2 de Mayo. De acuerdo con el testimonio de Flor Pablo, los primeros tramos de la marcha transcurrieron en un ambiente pacífico y festivo. Varios manifestantes, entre ellos la propia congresista y reconocidas figuras como Susana Baca, avanzaron por las calles portando pancartas y entonando canciones.

“Nos han acorralado, nos han enrejado”

Según el relato de Pablo a RPP Noticias, la situación se volvió tensa cuando los grupos avanzaron hacia Avenida Abancay, cerca del Congreso de la República. Pablo sostuvo: “Por primera vez de las marchas en las que he participado, nos han acorralado, nos han enrejado. Pusieron un escuadrón de policías bloqueando las salidas laterales, donde siempre hay desfogue para la ciudadanía”.

A demonstrator is detained by police officers during a protest against rising crime, economic insecurity, and corruption, a day after President Jose Jeri presented his cabinet, in Lima, Peru, October 15, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

La parlamentaria explicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) instaló rejas metálicas y formó líneas de agentes que bloqueaban todas las salidas. “Yo me he acercado porque había una madre de familia con un bebé en brazos queriendo salir. No las han dejado salir. Todos estábamos en un tumulto, eso pudo haber sido una desgracia”, expresó Flor Pablo.

Protesta pacífica, represión y denuncias

La legisladora remarcó que la movilización mantenía el carácter pacífico hasta que comenzaron los disturbios frente al Congreso, donde un grupo reducido de personas protagonizó incidentes violentos. Según Pablo, cuando quienes marchaban de forma pacífica intentaron retirarse del lugar, descubrieron que no había rutas de escape disponibles, ya que todas las vías estaban cerradas.

Demonstrators clash with riot police officers during a protest against rising crime, economic insecurity, and corruption, a day after President Jose Jeri presented his cabinet, in Lima, Peru, October 15, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

“No había forma de retirarte. Nos han bloqueado con rejas y policías. La ciudadanía comenzó a retroceder, pero no tenía por dónde salir”, reiteró la congresista, quien advirtió el peligro que implicaba este operativo para quienes se encontraban en la zona, incluidas familias, ancianos y menores.

Durante el repliegue, sostuvo que efectivos policiales lanzaron gases lacrimógenos en dirección a los manifestantes que buscaban alejarse del conflicto. Flor Pablo indicó que “han puesto bombas lacrimógenas por debajo” mientras trataban de avanzar hacia el Parque Universitario.

Demonstrators clash with riot police officers during a protest against rising crime, economic insecurity, and corruption, a day after President Jose Jeri presented his cabinet, in Lima, Peru, October 15, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Cuestionamientos al Ministro del Interior

Pablo anunció que presentará ante el Congreso una moción de interpelación contra el ministro del Interior, reclamando explicaciones por el accionar represivo de la PNP. Señaló que la represión se intensificó tras los primeros actos vandálicos, aunque la mayoría de ciudadanos ejercía su derecho a la protesta de forma pacífica.

La parlamentaria manifestó su indignación ante lo que consideró un uso excesivo de la fuerza e insistió en que la cobertura mediática solo mostró los momentos de mayor violencia, sin recoger la experiencia de quienes protestaron en paz.

Perspectiva ciudadana bajo presión

La jornada se saldó con enfrentamientos, heridos y al menos una persona fallecida, según reportaron las autoridades. La denuncia de Flor Pablo se suma a otros cuestionamientos presentados desde diversos sectores sociales y políticos frente a la gestión policial. La congresista remarcó: “No me vengan a decir que han respetado el derecho ciudadano porque nos han enrejado”, y aseguró que exigirá respuestas sobre la metodología implementada por las fuerzas del orden en el control de manifestaciones.