Imitadora de Lady Gaga deslumbra al jurado de ‘Yo Soy’ con impresionante look

La concursante se lució en el escenario con una caracterización impecable, recibiendo elogios del jurado y revelando la historia personal que la llevó a buscar un lugar en la movida artística local (Latina)

El escenario de “Yo Soy” vivió una de sus noches más memorables con la aparición de Luca Castro Figari, quien asumió el desafío de interpretar a Lady Gaga. Con una presentación llena de fuerza y una estética cuidada hasta el mínimo detalle, la joven artista cautivó al jurado y al público.

Su historia personal, marcada por una década fuera del país y un profundo vínculo con el arte, sumó emoción a su debut televisivo. Entre risas, anécdotas familiares y una confesión de nervios, Luca dejó claro que la pasión y el respeto por el escenario siguen siendo el motor de quienes buscan trascender con su voz y su autenticidad.

Una presentación que deslumbró desde el primer acorde

El debut de Luca Castro Figari como Lady Gaga en “Yo Soy” combinó elegancia, fuerza vocal y una puesta en escena que conquistó al jurado desde los primeros segundos de su actuación. (Latina)

Luca Castro Figari irrumpió en el set con la confianza de quien ha esperado mucho tiempo para pisar el escenario. “Estoy tan feliz de estar aquí hoy día”, expresó con una sonrisa amplia antes de su interpretación. Jely Reátegui, visiblemente emocionada, confesó: “Había esperado este momento demasiado. Quería ver a este artista al fin en Yo Soy”.

La energía de Luca conquistó al jurado apenas inició su actuación. Sus movimientos, el dominio del espacio y la seguridad en cada gesto evocaron a la verdadera Lady Gaga. Ricardo Morán, entre sorpresa y admiración, comentó: “Ha hecho un gesto característico de esta artista y de su fandom. Es impresionante”.

Con un vestuario que reflejaba la extravagancia y el estilo de la cantante estadounidense, la imitadora demostró que su propuesta iba más allá del parecido físico. Cada nota, cada pausa y cada mirada transmitieron una entrega total que recordó la teatralidad y la intensidad emocional de Gaga.

Arte, familia y un regreso al país

Entre risas y recuerdos, Luca Castro Figari reveló su vínculo con la escena cultural limeña y su deseo de reencontrarse con el arte peruano tras años de creación en el extranjero. (Latina)

Durante la conversación con los jueces, Luca reveló su historia. “He estado fuera del país por 10 años”, contó, explicando que durante ese tiempo se dedicó a producir conciertos y a investigar temas socioculturales. “Escribo artículos de teoría sociocultural y también hago mi propio arte”, añadió.

El diálogo tomó un giro personal cuando Ricardo Morán reconoció el apellido. “¿No eres hija de Nina Figari?”, preguntó. “Sí”, respondió con una sonrisa tímida. El jurado recordó entonces el legado de su madre, quien por décadas ha estado al frente de La Estación de Barranco, un espacio emblemático de la escena cultural limeña.

Entre bromas, Morán señaló: “Por caso de nepotismo, vamos a decir que no. Pero mándale un saludo enorme”. Luca respondió con humor: “Le diré, le diré que lo haga”. Su espontaneidad provocó risas en el set y dejó ver una personalidad auténtica y cercana.

La artista confesó que, pese a las advertencias maternas, decidió asumir el reto. “Mi madre me dijo: ‘Cuidadito presentándote, porque no sabes los genios que hay ahí’. Pero cuando admiras algo tanto, llega un momento en que tienes que lanzarte a la piscina”, relató. Esa mezcla de nervio y valentía fue la chispa que la llevó al escenario más visto de la televisión peruana.

El poder del arte como reencuentro

Con emoción y gratitud, Luca explicó que eligió “Yo Soy” para reencontrarse con el público peruano y reafirmar su compromiso con la creación y la expresión artística. (Latina)

Luca explicó que su regreso a Lima tuvo un propósito claro: reconectarse con la escena artística nacional. “Cuando estaba regresando, pensé: ¿cómo hago para volver a integrarme a este mundo tan precioso que existe acá? Y dije: Yo Soy es el programa más querido ahorita de la televisión”, relató.

Esa determinación no pasó desapercibida para el jurado. “Qué buena actitud”, comentó Ricardo Morán, mientras Jely Reátegui añadió: “Esa energía tan bonita y esa honestidad son motor suficiente para entregarse en el escenario. Es la gasolina que necesitamos para hacerlo con el alma”.

El público sintió esa misma vibra. La conexión entre la intérprete y los jueces fue inmediata, marcada por la empatía y el respeto mutuo. En ese intercambio, Luca no solo se presentó como imitadora, sino como una artista completa que entiende la importancia del arte como espacio de expresión y reencuentro.

Lady Gaga en versión peruana: talento y emoción

El público aplaudió de pie la actuación de Luca Castro Figari, quien con técnica, pasión y carisma logró revivir la esencia de Lady Gaga en una noche de pura emoción. (Latina)

Al anunciar su personaje, la imitadora se presentó con firmeza: “Yo soy Lady Gaga”. La frase provocó aplausos inmediatos y expectativa entre los asistentes. La elección no fue casual. La cantante estadounidense representa, para muchos artistas, un símbolo de libertad creativa, diversidad y poder escénico.

Luca asumió ese desafío con solvencia. Su interpretación reflejó estudio, precisión y una conexión emocional evidente. Cada detalle, desde la postura hasta el tono vocal, reveló horas de preparación y una comprensión profunda del personaje.

Ricardo Morán destacó la complejidad del reto: “No es fácil interpretar a alguien con tanta teatralidad y fuerza vocal. Pero hay momentos en los que realmente la veo en ti”.

Jely Reátegui, por su parte, elogió la entrega de la participante: “Esos giros me agradan. Tenía muchas ganas de ver a este artista en el programa. Ha valido la espera”.

Luca Castro Figari no solo imitó a Lady Gaga; encarnó su espíritu. Con su voz, su presencia y su autenticidad, logró transformar el escenario en un espacio de pura emoción. Su debut en “Yo Soy” marcó una noche especial donde el talento, la pasión y la valentía se unieron en una misma actuación.