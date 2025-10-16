Familiares de manifestante fallecido en Marcha Nacional llegan a la Morgue Central de Lima

Familiares y amigos de Eduardo Ruiz Sáenz, el rapero de 32 años que murió tras las protestas registradas en Lima, acudieron este jueves 16 de octubre a la Morgue Central de Lima para realizar los trámites correspondientes a la entrega del cuerpo. El fallecimiento de Ruiz durante la Marcha Nacional causó conmoción en el entorno de la comunidad del hip hop, que se congregó desde tempranas horas del día en la sede forense.

Según reportó RPP Noticias, los padres de Ruiz se mostraron visiblemente afectados, evitando cualquier contacto con la prensa al arribar al lugar. Un amigo cercano, quien acompañó a los familiares, relató a RPP Noticias que Ruiz era “un chico bueno”, y mencionó que apenas días antes se había celebrado su cumpleaños.

Asimismo, precisó que el joven deja en la orfandad a una hija. El velorio se llevará a cabo en el distrito de San Martín de Porres, donde residía la familia del joven artista. La noticia atrajo la presencia de varios integrantes de la comunidad del hip hop y del género urbano en Lima, quienes acompañaron a los familiares y manifestaron su consternación.

Familiares y amigos de Eduardo Ruiz, el rapero de 32 años que murió tras las protestas registradas en Lima, acudieron este miércoles a la Morgue Central de Lima | RPP Noticias

Video del preciso momento del ataque

Un video registrado por las cámaras de la Municipalidad de Lima muestra el momento preciso en que Eduardo Ruiz Sáenz, conocido como ‘Trvko’ en la escena Hip-Hop, es asesinado cerca de la Plaza Francia, en el Centro de Lima, durante la Marcha Nacional. En la grabación se observa a manifestantes caminando hasta que el ambiente se altera por carreras súbitas; acto seguido, un individuo se vuelve y efectúa dos disparos, el segundo de los cuales impacta en el abdomen del joven de 32 años.

El Ministerio Público confirmó la muerte de Ruiz Sáenz a consecuencia de un disparo de arma de fuego. La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo asumió la investigación y recolectó evidencias en el lugar.

Por el momento,solo una persona ha fallecido producto de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, en el contexto de la marcha de la generación z

El Ministerio de Salud comunicó que Ruiz Sáenz llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza, pese a los intentos de los manifestantes por auxiliarlo tras recibir el impacto durante las protestas.

Presidente José Jerí llegó al Congreso

El presidente de Perú, José Jerí, lamentó el fallecimiento de un joven de 32 años ocurrido y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. Durante una declaración, el mandatario enfatizó la importancia de proteger los derechos tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden, subrayando que un pequeño grupo intentó generar caos aprovechando la protesta ciudadana.

Según comunicó José Jerí, la movilización comenzó como una expresión legítima de desacuerdo social. Sin embargo, un sector minoritario, según lo reportado por el propio presidente, buscó alterar el orden público.

Un manifestante ondea una bandera peruana mientras una muñeca de cartón arde frente al Congreso durante una protesta contra el nuevo presidente José Jeri en Lima, Perú, el miércoles 15 de octubre de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

“No permitamos que un grupo minúsculo pretenda imponer agendas distintas a una expresión ciudadana legítima de inconformidad”, instó el jefe de Estado.

El mandatario señaló que su gobierno enfrenta “múltiples demandas no atendidas por años”. “Tenemos que sostener la estabilidad de nuestro país en base al diálogo para buscar la unidad”, destacó Jerí, según se difundió durante su declaración institucional.

En el ámbito legislativo, el presidente comunicó que ha solicitado a la Mesa Directiva y al Consejo de Ministros tramitar iniciativas para fortalecer la seguridad ciudadana en el país.