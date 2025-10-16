Perú

Congreso lamenta muerte de manifestante y condena ataques contra policías: “Rechazamos cualquier forma de violencia”

El Legislativo, en su comunicado, exhortó a las autoridades judiciales y del Ministerio Público a desarrollar una pesquisa “rápida, independiente y transparente que esclarezca los hechos y, con objetividad y respeto al debido proceso, determine las responsabilidades que correspondan”

Por Alejandro Aguilar

La institución expresó solidaridad y respaldo a la Policía Nacional del Perú ante los ataques sufridos por sus agentes en el contexto de las marchas - Créditos: Andina.

El Congreso de la República manifestó su pesar por la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, ciudadano fallecido durante las recientes protestas sociales, y solicitó una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del hecho, así lo expresó en un comunicado oficial. Además, envió sus condolencias a los familiares de la víctima.

“En referencia a las manifestaciones ciudadanas, estas deben ser un espacio de reclamo pacífico y no uno en el que se ponga en riesgo la integridad y vida de las personas. Rechazamos toda forma de violencia”, mencionó.

Paralelamente, el pronunciamiento parlamentario expresó respaldo a la Policía Nacional del Perú (PNP) ante el registro de agentes heridos.

“Expresamos nuestra solidaridad y firme respaldo a la valerosa Policía Nacional del Perú, cuyos agentes han sido víctimas de ataques violentos perpetrados por delincuentes infiltrados en la marcha ciudadana”, señaló el Congreso.

El Congreso exhortó a las autoridades judiciales y al Ministerio Público a realizar una investigación rápida, independiente y transparente para esclarecer responsabilidades - Créditos: Congreso.

El Congreso exhortó a las autoridades judiciales y del Ministerio Público a desarrollar una pesquisa “rápida, independiente y transparente que esclarezca los hechos y, con objetividad y respeto al debido proceso, determine las responsabilidades que correspondan”, según detalla el documento difundido.

“Que este lamentable suceso nos lleve a una reflexión profunda como sociedad: el Perú necesita reencontrarse en el respeto, la empatía y el diálogo. Ninguna causa justifica la violencia ni la pérdida de vidas humanas”.

Congreso lamenta muerte de manifestante
Congreso lamenta muerte de manifestante y condena ataques contra policías - Créditos: Congreso.

Comunicado del presidente del Congreso

El presidente del Congreso Fernando Rospigliosi expresó su molestia luego de la marcha del 15 de octubre. “¿Los 37 millones de peruanos nos someteremos a una pequeña minoría violenta? Otra vez han provocado disturbios y caos, atacando ferozmente a la policía con el único propósito de capturar el poder", señaló en X.

“¿Cederemos nuevamente? En 2020 lo lograron y la consecuencia han sido 5 años de Castillo/Boluarte. ¡No dejemos que vuelvan a destruir el país! ¡Rechacemos con energía y firmeza la violencia! ¡Unidos podremos derrotarlos!“, añadió.

Comunicado de la Fiscalía

El Ministerio Público confirmó que Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, murió tras recibir un disparo de arma de fuego cerca de la plaza Francia, en el Centro de Lima.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo asumió la investigación del caso, ordenando el levantamiento del cuerpo y la recopilación de registros audiovisuales y material balístico en la zona.

El Ministerio de Salud confirmó que la víctima llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza, después de ser trasladado desde los alrededores de plaza Francia, donde resultó herido por el proyectil. Manifestantes en el lugar intentaron prestarle ayuda.

El Ministerio Público emitió un comunicado tras la muerte de Eduardo Ruiz - Créditos: @FiscaliaPeru.

Por su parte, el ministro del Interior,Vicente Tiburcio, negó la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la muerte del ciudadano.

El titular del Mininter precisó que, según los reportes recibidos, los hechos ocurrieron en la Plaza Francia, pero ahí “no hubo presencia policial” durante la manifestación. Explicó que los agentes se desplazaron en otros puntos estratégicos.

“Dentro del planeamiento, no se han considerado a las fuerzas en ese espacio, porque todo en las concentraciones lo hemos tenido en la Plaza San Martín, en la Plaza Dos de Mayo y en el Parque Universitario”, declaró a RPP Noticias.

