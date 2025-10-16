Amigo de rapero fallecido durante la Marcha Nacional relata ataque en Plaza Francia: “Disparo fue a quemarropa”

Amigo de rapero fallecido narra los momentos en que su compañero recibió un impacto de bala| Noticias Peru

La muerte de Eduardo Ruiz Sáenz el 15 de octubre, después de participar en laMarcha Nacional, sigue en investigación para identificar a los responsables del disparo que terminó con la vida del joven de 32 años. Frente a ello, amigos que acudieron a la movilización narraron el preciso momento que evidenciaron que estaba herido en la Plaza Francia.

Este compañero refiere que una persona abrió fuego en la Plaza Francia. Asimismo, explicó que se encontraban conversando y caminando cerca de un pasaje cuando en ese momento corren.

“Y cuando nos estamos desplegando en Plaza Francia [...] de la nada apareció un policía de civil, que venía asustado corriendo de Quilca y desapareció en Plaza Francia. Y cuando nosotros nos dispersamos, el policía nos vio y comenzó a disparar a quemarropa”, declaró.

Testigo afirma que policía de civil disparó en protesta y mató a joven en Lima| Instagram

Además, señaló que habría disparado al menos tres veces contra los manifestantes. Otros testigos señalaron que el disparo que impactó a Ruiz fue efectuado a poca distancia, y el joven cayó herido frente a la Plaza Francia, donde cámaras de vigilancia municipales registraron el momento.

“El policía disparó sin ningún propósito, sin una causa. Nosotros somos jóvenes artistas en la calle”, continuó el amigo del conocido rapero como ‘Trvco’.

Por su parte, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo dispuso el levantamiento del cuerpo en el Hospital Arzobispo Loayza y la recopilación de evidencias audiovisuales y balísticas en la zona donde ocurrió el disparo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Cámaras de seguridad confirman disparo contra rapero

Las imágenes que registraron el instante del disparo se difundieron después de varias horas. En ellas se observa al joven desplazándose junto a sus compañeros hasta que una persona vestida de civil, portando un arma de fuego, se aproxima y, desde una corta distancia, realiza los disparos.

El individuo, identificado por su vestimenta oscura, dispara mientras avanza y luego se retira rápidamente del lugar. Tras el ataque, varios jóvenes se acercan para asistir a la víctima, que fue trasladada de inmediato al hospital, aunque los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

Por su parte, la congresista Ruth Luque indicó que cuando acudió al hospital Arzobispo Loayza se le informó que el joven recibió el disparo a la altura del tórax. “No cesaremos en exigir justicia y que los responsables asuman las consecuencias. Este régimen de Jeri es exactamente igual que el régimen autoritario y asesino de Dina Boluarte”, señaló.

Caos y violencia en la Marcha Nacional: más de 100 heridos entre civiles y policías, según reportes oficiales

Reporte de heridos

Un total de 29 civiles recibieron atención médica en hospitales y establecimientos de salud públicos tras las manifestaciones en el Centro de Lima, según informó José Roncal Narváez, representante de la Dirección General de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Nacional en Salud, del Ministerio de Salud (Minsa).

De los heridos,17 fueron llevados al Hospital Loayza, 7 al Dos de Mayo, 2 al Casimiro Ulloa, 1 al de Emergencias Grau, 1 al Rebagliati y 1 fue atendido directamente en la zona por personal del Samu. La mayoría de los pacientes presentaban policontusiones de gravedad leve a moderada, y 27 ya recibieron el alta médica.

