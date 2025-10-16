Perú

Amigo de rapero fallecido durante la Marcha Nacional relata ataque en Plaza Francia: “Disparo fue a quemarropa”

Eduardo Ruiz Sáenz de 32 años perdió la vida en las manifestaciones del Cercado de Lima en contra del Ejecutivo y Legislativo. Ante ello, la Fiscalía de la Nación está recabando información de testigos y cámaras de seguridad para hallar al responsable

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Amigo de rapero fallecido narra los momentos en que su compañero recibió un impacto de bala| Noticias Peru

La muerte de Eduardo Ruiz Sáenz el 15 de octubre, después de participar en laMarcha Nacional, sigue en investigación para identificar a los responsables del disparo que terminó con la vida del joven de 32 años. Frente a ello, amigos que acudieron a la movilización narraron el preciso momento que evidenciaron que estaba herido en la Plaza Francia.

Este compañero refiere que una persona abrió fuego en la Plaza Francia. Asimismo, explicó que se encontraban conversando y caminando cerca de un pasaje cuando en ese momento corren.

“Y cuando nos estamos desplegando en Plaza Francia [...] de la nada apareció un policía de civil, que venía asustado corriendo de Quilca y desapareció en Plaza Francia. Y cuando nosotros nos dispersamos, el policía nos vio y comenzó a disparar a quemarropa”, declaró.

Testigo afirma que policía de
Testigo afirma que policía de civil disparó en protesta y mató a joven en Lima| Instagram

Además, señaló que habría disparado al menos tres veces contra los manifestantes. Otros testigos señalaron que el disparo que impactó a Ruiz fue efectuado a poca distancia, y el joven cayó herido frente a la Plaza Francia, donde cámaras de vigilancia municipales registraron el momento.

“El policía disparó sin ningún propósito, sin una causa. Nosotros somos jóvenes artistas en la calle”, continuó el amigo del conocido rapero como ‘Trvco’.

Por su parte, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo dispuso el levantamiento del cuerpo en el Hospital Arzobispo Loayza y la recopilación de evidencias audiovisuales y balísticas en la zona donde ocurrió el disparo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Cámaras de seguridad confirman disparo contra rapero

Las imágenes que registraron el instante del disparo se difundieron después de varias horas. En ellas se observa al joven desplazándose junto a sus compañeros hasta que una persona vestida de civil, portando un arma de fuego, se aproxima y, desde una corta distancia, realiza los disparos.

El individuo, identificado por su vestimenta oscura, dispara mientras avanza y luego se retira rápidamente del lugar. Tras el ataque, varios jóvenes se acercan para asistir a la víctima, que fue trasladada de inmediato al hospital, aunque los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

Por su parte, la congresista Ruth Luque indicó que cuando acudió al hospital Arzobispo Loayza se le informó que el joven recibió el disparo a la altura del tórax. “No cesaremos en exigir justicia y que los responsables asuman las consecuencias. Este régimen de Jeri es exactamente igual que el régimen autoritario y asesino de Dina Boluarte”, señaló.

Caos y violencia en la
Caos y violencia en la Marcha Nacional: más de 100 heridos entre civiles y policías, según reportes oficiales

Reporte de heridos

Un total de 29 civiles recibieron atención médica en hospitales y establecimientos de salud públicos tras las manifestaciones en el Centro de Lima, según informó José Roncal Narváez, representante de la Dirección General de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Nacional en Salud, del Ministerio de Salud (Minsa).

De los heridos,17 fueron llevados al Hospital Loayza, 7 al Dos de Mayo, 2 al Casimiro Ulloa, 1 al de Emergencias Grau, 1 al Rebagliati y 1 fue atendido directamente en la zona por personal del Samu. La mayoría de los pacientes presentaban policontusiones de gravedad leve a moderada, y 27 ya recibieron el alta médica.

<br>

<br>

Temas Relacionados

Marcha NacionalPlaza Franciaperu-noticiasPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Elaine Haro, concursante de La Casa de los Famosos México, reveló el momento de terror que vivió durante un viaje a Perú

La joven actriz mexicana narró a sus compañeros de La Casa de los Famosos México la tensa situación que vivió junto a su madre y su exnovio en un taxi durante su viaje a Machu Picchu, cuando tenía solo 16 años.

Elaine Haro, concursante de La

Congreso lamenta muerte de manifestante y condena ataques contra policías: “Rechazamos cualquier forma de violencia”

El Legislativo, en su comunicado, exhortó a las autoridades judiciales y del Ministerio Público a desarrollar una pesquisa “rápida, independiente y transparente que esclarezca los hechos y, con objetividad y respeto al debido proceso, determine las responsabilidades que correspondan”

Congreso lamenta muerte de manifestante

Generación Z acusa a gremios de transportistas por falta de apoyo en las marchas donde falleció un manifestante

A las afueras del hospital Arzobispo Loayza, dirigentes de colectivos ciudadanos se mostraron indignados por el asesinato del rapero Mauricio Ruiz Sanz, conocido como ‘Trvko’ y llamaron a una nueva movilización “indefinida”

Generación Z acusa a gremios

Stefano Salvini y Matilde León confirman su relación: “Nos volvimos a encontrar”

Los actores se lucieron juntos públicamente y confesaron cómo es que iniciaron este romance que ha llamado la atención

Stefano Salvini y Matilde León

Moción de censura contra José Jerí va tomando fuerza: Jaime Quito espera completar firmas y se discuta en el Pleno del Congreso

El legislador cuenta con entre 14 y 15 firmas para la vacancia de toda la Mesa Directivo del Congreso de la República, que incluye al actual presidente José Jerí

Moción de censura contra José
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Moción de censura contra José

Moción de censura contra José Jerí va tomando fuerza: Jaime Quito espera completar firmas y se discuta en el Pleno del Congreso

Marcha del 15 de octubre contra el gobierno de Jerí deja más de 100 heridos; dos de ellos operados y con pronóstico reservado

Fiscalía confirma que joven manifestante murió por disparo con arma de fuego durante la marcha nacional

Jaime Quito anuncia moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva por ser una “repartija de poder”

Marcha Nacional de la Generación Z dejó 78 policías heridos, según reporte del Minsa y Defensoria del Pueblo

ENTRETENIMIENTO

Stefano Salvini y Matilde León

Stefano Salvini y Matilde León confirman su relación: “Nos volvimos a encontrar”

Elaine Haro, concursante de La Casa de los Famosos México, reveló el momento de terror que vivió durante un viaje a Perú

Tony Succar reprograma su concierto por la inseguridad que atraviesa el país: “Estamos muy conmovidos y preocupados”

Magaly Medina critica los disturbios en la Marcha Nacional: “El país necesita calma, no alborotadores baratos”

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Empresario minero y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

DEPORTES

El debut de Diego Romero

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

‘Loco’ Vargas es el jugador más caro de la historia de Perú, por encima de Jefferson Farfán y Claudio Pizarro: este fue su valor

Marco Rivas despierta interés de clubes de España, Portugal y Bélgica a la espera de cerrar su contrato con Club Tigre

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Representante de César Inga reveló si llegó una oferta del Napoli y adelantó si dejará Universitario: “No es una locura”