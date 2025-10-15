Silvia Cornejo y todos los escándalos que protagonizó con su pareja Jean Paul Gabuteau

Jean Paul Gabuteau es captado ingresando a un hotel por la noche. Magaly TV La Firme

La polémica relación de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras la reciente difusión de un informe en 'Magaly TV, La Firme’, la expareja ha vuelto a ser tendencia en redes sociales y programas de espectáculos, reavivando una historia llena de controversias, infidelidades y segundas oportunidades.

Nuevo ampay de Jean Paul Gabuteau en hotel limeño

El sábado 11 de octubre, las cámaras del programa de Magaly Medina captaron a Jean Paul Gabuteau, esposo de la exMiss Perú, ingresando de madrugada a un hotel en Lima.

Según el informe, el empresario llegó al lugar a las 10:29 p. m. y permaneció allí hasta las 2:04 a. m., momento en el que salió sin compañía.

Antes de este episodio, Gabuteau habría asistido a un reencuentro con antiguos compañeros de promoción, donde también estuvo presente Analía Jiménez, madre de su hijo. Durante la reunión, ambos fueron vistos conversando y tomándose fotografías en grupo.

Pese a ello, la situación volvió a generar especulaciones sobre la estabilidad del matrimonio de Cornejo, que en los últimos años ha estado constantemente bajo el escrutinio mediático.

La historia de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau ha sido una montaña rusa emocional desde sus inicios. A lo largo de los años, la pareja ha enfrentado rumores de infidelidad, separaciones temporales y reconciliaciones públicas.

Ambos comparten un hijo y, pese a las crisis, han intentado mantener la unión familiar. Sin embargo, cada nuevo escándalo parece reabrir heridas del pasado.

“Miren cómo sobrevivieron a los cachos y a la infidelidad”, comentó una conductora de televisión al mostrar las imágenes, haciendo alusión a los turbulentos episodios que marcaron la relación.

El accidente que expuso la crisis más fuerte de Silvia Cornejo

Uno de los momentos más recordados y polémicos ocurrió en 2020, cuando Silvia Cornejo chocó el auto de Jean Paul Gabuteau en plena vía pública. Según imágenes difundidas por Rodrigo González en redes sociales, la exconductora habría perseguido el vehículo de su pareja al descubrirlo en compañía de otra mujer.

El episodio generó gran conmoción, ya que no solo puso en evidencia una presunta infidelidad, sino que también mostró la reacción impulsiva de Cornejo ante una situación límite. A raíz de este incidente, la modelo fue apartada de la conducción de un segmento de espectáculos de América Televisión, optando por priorizar su vida personal y familiar.

El video del choque se volvió viral y reabrió debates sobre los límites de la vida privada de los personajes públicos. En esa misma noche, Gabuteau denunció por violencia física a Cornejo por el choque a su vehículo.

Las infidelidades de Jean Paul Gabuteau

En marzo del 2019, Silvia fue al restaurante donde Jean Paul comía con su expareja Analía Jiménez, quien supuestamente sería la tercera en discordia. En dicho encuentro, la modelo no dudó en insultarla y gritarle fuertes calificativos delante de los comensales. La expareja señaló a ‘Válgame Dios’ que se reunieron para hablar sobre las necesidades de su menor hijo.

En agosto del mismo año, ‘Magaly TV, la firme’ difundió imágenes que comprometen a Jean Paul. En ellas, se ve a la pareja de la conductora besándose con una mujer, quien sería, nuevamente, la mamá de su primer hijo. Pese a este video, la modelo continuó la relación.

En octubre ambos fueron vistos nuevamente juntos, disfrutando de actividades familiares con su hijo y ella tomándole la mano al empresario, lo que hizo pensar que todavía existía cierta relación entre ellos. Pese a todos estos videos, la modelo continuó la relación con el empresario.

Una relación entre el amor y la controversia

Pese a los escándalos, Silvia Cornejo mantiene una imagen pública aparentemente de serenidad. En redes sociales, la exconductora de TV comparte contenido sobre bienestar, maternidad y estilo de vida, evitando referirse directamente a su vida amorosa.

Por su parte, Jean Paul Gabuteau ha preferido mantenerse al margen de los medios, aunque su nombre continúa ligado a la figura de la modelo. Su aparición en los programas de espectáculos suele ser involuntaria, pero cada registro suyo genera revuelo inmediato.

En el mundo del entretenimiento, la historia de Silvia y Jean Paul se ha convertido en una suerte de telenovela de la vida real, donde cada capítulo es seguido con atención por los televidentes.

El silencio que alimenta las especulaciones

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre el reciente informe de ‘Magaly TV, La Firme’. Su silencio ha sido interpretado por algunos como una forma de evitar más conflictos mediáticos, aunque también aviva las dudas sobre el verdadero estado de su relación.

En el pasado, Silvia ha optado por no responder a los cuestionamientos, incluso cuando los titulares sobre su vida sentimental acaparaban los principales programas de farándula.