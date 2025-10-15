Perú

Óscar Arriola negó interferencia política en la falta de captura de Vladimir Cerrón

Arriola detalló su participación en los dos operativos, en Mikonos y Junín, que se ejecutaron para capturar a Cerrón

Mariana Quilca Catacora

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, negó de forma tajante que exista algún tipo de intervención política en la falta de captura del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Con toda seguridad”, respondió Arriola, descartando así una posible injerencia del Gobierno o de otras instancias políticas en el caso. De inmediato, explicó que los operativos para ubicar al exgobernador de Junín se desarrollan bajo criterios estrictamente técnicos y de inteligencia policial.

“Fui el que hizo la intervención en Mikonos por una información de inteligencia. Fui con mi equipo y yo, sin que lo sepa absolutamente nadie, intervenimos. En Monobamba (Junín), cuando no lo sabía nadie, e ingresamos a un inmueble cuando no lo sabía nadie y fue muy sorpresivo todo. Y había estado ahí, por lo menos, un tiempo antes”, detalló en declaraciones a Canal N.

Arriola enfatizó que la captura de Cerrón es uno de los principales objetivos de la Policía, junto con la ubicación de todos los prófugos de la justicia.

PNP confirma filtración en operativo
“Los objetivos son el señor Cerrón y todos los que cuentan con orden de captura. Claro, los prófugos de la justicia, con seguridad que sí”, precisó.

Durante la misma entrevista, el comandante general se refirió también a las medidas de seguridad para la marcha convocada este 15 de octubre, subrayando que la institución garantizará tanto la seguridad ciudadana como el derecho a la protesta pacífica.

“La Policía está obligada constitucionalmente a proteger a las personas, a aquellas que han tomado la decisión de ejercer el derecho constitucional y fundamental al libre tránsito y a la libre expresión en manifestaciones públicas”, señaló.

Arriola agregó que se reforzará el resguardo en zonas sensibles del Centro Histórico de Lima, especialmente en los alrededores del Congreso y Palacio de Gobierno, para evitar desmanes y proteger el patrimonio cultural.

Mininter anuncia equipos especiales para prófugos

El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que su gestión no brindará ningún tipo de protección a Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, ni a otros investigados o sentenciados con órdenes judiciales pendientes. Durante una entrevista, el titular del sector fue consultado por las críticas hacia la Policía Nacional debido a la falta de resultados en la captura del exgobernador de Junín, prófugo desde octubre de 2023.

Cerrón fue inicialmente condenado a tres años y medio de prisión por corrupción en el caso Aeródromo Wanka, fallo que fue ratificado y lo convirtió en fugitivo. Aunque la sentencia fue posteriormente anulada por la Corte Suprema en marzo de 2025 y el Tribunal Constitucional en diciembre de 2024, el dirigente sigue siendo requerido por otras investigaciones judiciales, entre ellas los casos Antalsis y financiamiento ilegal de campañas, además de 23 carpetas fiscales activas.

Tiburcio fue enfático al asegurar que no habrá favoritismos. “Aquí no hay protección para nadie. Ya se ha dado la disposición y vamos a armar los equipos que tienen que hacerlo, porque todos deben ponerse a disposición del Poder Judicial”, afirmó en RPP.

El ministro adelantó que se conformarán equipos especializados dentro de la Policía Nacional para reforzar la búsqueda y captura de los prófugos más relevantes del país. “Algunos no lo hacen, pero es trabajo de la Policía”, subrayó.

