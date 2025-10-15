Mayra Couto cuestiona a Maju Mantilla por ‘besos reales’ con George Slebi: “Eso pasa cuando no estudias actuación”

Mayra Couto cuestiona a Maju Mantilla.

Mayra Couto no tuvo ningún reparo en hablar sobre el trabajo actoral de Maju Mantilla. Durante una aparición en el programa ‘Préndete’, la recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio puso en el centro del debate el límite entre la ficción y la realidad en las producciones televisivas.

Su postura surgió luego de las escenas que prtagonizó Maju Mantilla con el actor colombiano George Slebi para una producción, un vínculo que trascendió la pantalla y motivó cuestionamientos sobre la preparación de los intérpretes.

Maju Mantilla y George Slebi en la telenovela Te volveré a encontrar. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Eso pasa cuando no estudias actuación, porque te enseñan que los besos en la televisión no son reales. En la tele estás pendiente de la luz, de que te están mirando”, dijo Mayra Couto afirmó.

La actriz, conocida por su participación en producciones nacionales, señaló la importancia de la formación profesional para enfrentar estos retos sin que los sentimientos personales interfieran en el trabajo. Agregó que en su experiencia personal establece una clara diferencia entre sus relaciones fuera de cámaras y las escenas románticas en la pantalla: “A mi novio le he dicho ‘a ti te beso así, en la tele no son de verdad’. Hay que ordenar las cosas”, insistió Couto durante la entrevista.

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla sacó los pies del plato con George Slebi en plena telenovela. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

¿Qué pasó con Maju Mantilla y George Slebi?

Maju Mantilla, quien fue Miss Mundo en 2004 y se ha consolidado como conductora y actriz, se vio señalada públicamente cuando la relación de su personaje con George Slebi fue percibida fuera del guion.

El caso ganó mayor relevancia por la intervención del entorno personal de Maju Mantilla. Magaly TV La Firme difundió un audio donde Gustavo Salcedo, esposo de la conductora, relató detalles de su relación ante los rumores de un posible ‘affaire’ de la exreina de belleza con el productor Christian Rodríguez.

Maju Mantilla habría tenido ‘affaire’ con George Slebi, según confirmación de Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La grabación contenía la versión de Salcedo sobre el momento en que descubrió a su esposa en circunstancias que pusieron en duda la estabilidad matrimonial tras más de 13 años. “Yo descubro a Maju el 9 de julio del 2023, el día antes de su cumpleaños. Cuando la descubro, Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar”, narró Salcedo en declaraciones obtenidas por Magaly TV La Firme.

Esta revelación coincidió con imágenes de Maju Mantilla visiblemente afectada durante la transmisión de ‘Arriba mi gente’, donde la conductora apareció conmovida ante cámaras. El testimonio de Gustavo Salcedo apuntó que esa reacción estaría relacionada con el incidente descrito. “Ella sale llorando el día de su cumpleaños en el canal, porque yo el día anterior le había ampayado”, indicó Salcedo, según la grabación difundida por el programa de Magaly Medina.

Escándalo Maju Mantilla: Gustavo Salcedo confirmó a Magaly que hubo romance con George Slebi. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Quién es George Slebi?

El nombre de George Slebi ha cobrado notoriedad luego de que medios peruanos difundieran versiones de un posible vínculo fuera de cámaras entre el actor colombiano y Maju Mantilla durante las grabaciones de la telenovela Te volveré a encontrar.

El tema surgió a raíz del escándalo que envuelve a la exMiss Mundo y su esposo, Gustavo Salcedo, quien habría confirmado el acercamiento amoroso ante la periodista Magaly Medina.

La ex Miss Mundo peruana salió al frente para desmentir los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con el actor colombiano, dejando claro que tomará medidas legales para proteger su imagen y tranquilidad (Amor y Fuego)

Nacido en Barranquilla en 1982, Slebi se ha consolidado en el mercado hispano como actor y modelo. Su formación incluye estudios actorales en Buenos Aires y Londres, lo que le permitió construir un perfil internacional. A lo largo de su carrera, ha participado en proyectos como “Leandro”, “Diomedes, el cacique de la junta” y “La venganza de Analía”. En “Te volveré a encontrar”, grabada en 2018 y estrenada en 2020 en Perú, compartió escenas de romance y complicidad con Mantilla.

El conflicto mediático escaló cuando la periodista Medina relató: “Nosotros fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un ‘affaire’ que pasó de la pantalla a la vida real”.

Mientras Gustavo Salcedo señaló que el propio actor le confirmó la relación, Maju Mantilla negó la acusación de infidelidad.

La historia de George Slebi, el actor colombiano que habría conquistado a Maju Mantilla en las grabaciones de una novela. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme