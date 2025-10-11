Perú

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

El cineasta peruano-estadounidense Aarón Otoya defendió su decisión de incluir a los populares creadores de contenido ‘Cholo Soy’ y ‘Sibenito’ en Alfa y Bravo, cinta grabada íntegramente en Huancayo.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Cholo Soy y Sibenito se
Cholo Soy y Sibenito se han forjado un lugar en la cultura popular peruana.

El director, guionista y actor Aarón Otoya, cineasta peruano-estadounidense con experiencia en Hollywood, decidió dar un giro radical en su carrera y volver al Perú con una misión clara: apostar por el talento nacional sin etiquetas. Su nueva película, ‘Alfa y Bravo’, que se estrena este 16 de octubre en todos los cines del país, combina acción, comedia y una fuerte carga de identidad regional.

La cinta reúne a figuras muy queridas por el público joven y de redes sociales, como Johnny Zare, conocido como ‘Cholo Soy’, Benito Osorio Sabino (‘Sibenito’), Mateo Garrido Lecca, “Pantera” Zagarra y la actriz huancaína Daniela Segura. A ellos se suman reconocidos nombres de la actuación como Emilram Cossio, Santiago Suárez y Brenda Matos.

Grabada íntegramente en Huancayo, “Alfa y Bravo” representa para Otoya una declaración de principios. “Esta es una película hecha con talento de provincia”, asegura el director. “Me dijeron que a Johnny las marcas no lo iban a apoyar, pero a él no lo tienen que apoyar las marcas, sino yo. Por eso aposté por el financiamiento privado. Pongo el talento primero, con actores que representan lo real del Perú”, enfatizó.

Director Alfa y Bravo, Aarón
Director Alfa y Bravo, Aarón Otoya, defiende la elección de su elenco.

El realizador explicó que su intención es romper los moldes tradicionales de la industria local y dar protagonismo a rostros que reflejen la diversidad cultural del país. “En Perú todavía se resiste el hecho de juntar actores con figuras populares de redes sociales, pero en Estados Unidos eso ya se está haciendo hace tiempo. Como director, sé que el papel que han hecho Mateo, Cholo Soy y Sibenito va a sorprender a todo el país”, declaró.

Otoya, hijo de madre trujillana y padre chalaco, señala que su experiencia en el extranjero lo llevó a valorar aún más el potencial de los artistas peruanos. “Perú se merece una industria de cine al mismo nivel de Latinoamérica. Tenemos historias, paisajes y talento. Solo falta creer en nosotros mismos y dejar de pensar que lo internacional siempre es mejor”, expresó con convicción.

Alfa y Bravo reúne a
Alfa y Bravo reúne a figuras populares en las redes sociales con actores experimentados.

‘Cholo Soy’ celebra su debut en la pantalla grande

Uno de los rostros más conocidos de la película es el del comediante y creador de contenido Johnny Zare, popularmente conocido como ‘Cholo Soy’. El artista, originario de Trujillo, cumple el sueño de debutar en el cine como protagonista de ‘Alfa y Bravo’.

Agradezco que me haya dado esta oportunidad de demostrar mi talento. Es un sueño hecho realidad. Siento que la gente no se va a defraudar; esta película se ha hecho con mucha pasión de todo un equipo”, señaló emocionado.

Zare contó que antes de grabar tomó talleres de actuación con Emilram Cossio, quien interpreta al villano Cholo Chulo en la historia. “Mi personaje, Bravo, tiene mucho de mí. El amor que siente por su enamorada refleja gran parte de mi personalidad. Me siento identificado con él”, comentó.

‘Alfa y Bravo’ reúne a
‘Alfa y Bravo’ reúne a influencers y actores reconocidos en una aventura de acción y humor.

El comediante también celebró la visión de Otoya de incluir actores que conecten con la mayoría de los peruanos. “La propuesta del director me parece muy acertada. En países como Nigeria o en Asia ya se hace cine con protagonistas que se parecen al público, y eso genera identificación. Ojalá aquí también empecemos a hacerlo”, opinó.

‘Sibenito’ en el cine

Por su parte, Benito Osorio, conocido como ‘Sibenito’, vive su primera gran experiencia en la pantalla grande. “En la película soy Flaki, un personaje tranquilo, muy amigo de Bravo. Hicimos cosas locas por dinero”, relató entre risas. “Estoy contentísimo de este gran paso, de pasar de crear contenidos a hacer cine. Es un sueño cumplido”.

La película dirigida por Aaron
La película dirigida por Aaron Otoya marca el ingreso de Cholo Soy, Sibenito y Mateo Garrido Lecca a la gran pantalla.

Quiero que el público vea que se puede hacer cine de calidad con gente de acá, sin necesidad de depender de grandes nombres o presupuestos extranjeros. Esta película está hecha con talento, corazón y mucha pasión”, dijo, finalmente, el director Aarón Otoya.

Alfa y Bravo marca el
Alfa y Bravo marca el debut en el cine de Sibenito y Cholo Soy, personajes populares de las redes sociales.

