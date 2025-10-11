Diane Keaton falleció: Ramón García revela divertida anécdota con actriz durante el rodaje de ‘The Young Pope’

Ramón García y su anécdota con Diane Keaton mientras grababan serie ‘The Young Pope’. IG: cine_peruano.

La reciente muerte de la actriz estadounidense Diane Keaton, a los 79 años, ha provocado numerosas reacciones en el mundo del cine y la televisión. Desde Hollywood hasta Latinoamérica, artistas, directores y colegas han recordado su talento, su estilo único y su calidez humana.

Entre ellos, el actor peruano Ramón García compartió una divertida anécdota que vivió junto a la ganadora del Óscar mientras grababan la serie de HBO ‘The Young Pope’, protagonizada por Jude Law.

Ramón García y Diane Keaton: un encuentro inesperado

En 2016, el actor peruano Ramón García tuvo la oportunidad de compartir set con Diane Keaton en la serie The Young Pope, una producción internacional dirigida por Paolo Sorrentino y emitida por HBO.

El intérprete, recordado por papeles en telenovelas y películas peruanas, dio vida al cardenal Aguirre, uno de los miembros del Vaticano en la historia protagonizada por Jude Law.

Durante una entrevista con el portal Cine Peruano, García recordó con humor una escena que compartió con la actriz estadounidense:“Yo tuve una sola escena con Diane Keaton y no teníamos texto. Éramos el séquito que seguía al Papa el día que visitaba un hangar donde estaban los regalos que le enviaban de todo el mundo”, narró.

“En un momento, dicen ‘¡Corten!’, y Diane Keaton se me acerca y me pregunta: ‘¿Quién eres tú?’. Yo le respondí: ‘Soy el cardenal Aguirre’. Luego me dice: ‘¿Y de dónde eres?’. ‘I’m from Perú’, le contesté. Entonces me pregunta: ‘¿Y cómo llegaste aquí?’… y yo le dije: ‘En avión’”, contó entre risas.

El actor recordó que la respuesta generó una reacción de sorpresa en la actriz, quien no esperaba un comentario tan espontáneo. “Se molestó un poquito, y le dije: ‘No te molestes, pregúntale a él’, señalando a otro del elenco”, agregó entre carcajadas.

Ramón García y su carrera internacional

Aunque muchos lo asocian principalmente con producciones nacionales, Ramón García es uno de los pocos actores peruanos con participación en cintas y series internacionales.

Además de The Young Pope, ha trabajado en películas como Los Zancos (1984), junto a Antonio Banderas; La hora del asesino (1987), con Erik Estrada y Robert Vaughn; y Fuego en el Amazonas (1993), donde compartió roles con Sandra Bullock.

En 2021, también participó en un breve cameo en Don’t Look Up, la exitosa película de Netflix protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Cate Blanchett. Allí, García apareció junto al actor chileno Andrés Silva.

Su trayectoria demuestra una versatilidad que ha trascendido fronteras, adaptándose a distintos estilos de actuación y contextos de producción. Sin embargo, según ha confesado, su experiencia junto a Diane Keaton fue una de las más memorables por el profesionalismo y la energía de la actriz.

Ramón García actuó en importante serie de HBO. (Foto: Difusión)

Diane Keaton en The Young Pope: el papel de una monja moderna

En la serie’ The Young Pope’, Diane Keaton interpretó a Sister Mary, una monja que crió al Papa Pío XIII (Jude Law) desde niño y que se convierte en una de sus principales consejeras. Su personaje, fuerte y sereno, representaba la voz moral dentro de un Vaticano lleno de secretos y poder.

El trabajo de Keaton fue ampliamente elogiado por la crítica, que destacó su capacidad para aportar humanidad y matices a un papel que, en otras manos, podría haber caído en la rigidez.

La actriz demostró una vez más su talento para adaptarse a nuevos formatos y géneros, brillando con la misma naturalidad en la televisión europea como en las comedias románticas de Hollywood.

Diane Keaton en ‘The Young Pope’. FB

Diane Keaton: una leyenda de Hollywood

La intérprete de películas emblemáticas como 'Annie Hall’, ‘El Padrino’ y ‘Manhattan’ falleció en su casa de California, según informó su familia a la revista PEOPLE.

Keaton fue una figura esencial en el cine estadounidense durante más de cinco décadas. Su naturalidad ante las cámaras, su humor inteligente y su autenticidad marcaron a generaciones de espectadores y artistas.

Su salto a la fama se dio en 1972 con El Padrino, donde interpretó a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone (Al Pacino). Sin embargo, el papel que la consagró llegó en 1977 con Annie Hall, dirigida por Woody Allen, con la que obtuvo el Óscar a Mejor Actriz. A lo largo de su carrera, trabajó con directores como Francis Ford Coppola, Nancy Meyers y Richard Brooks, consolidándose como una artista versátil e icónica.

La actriz Diane Keaton saluda durante la ceremonia de toma de huellas de manos y pies en el Teatro Chino TCL en Los Ángeles, California, EEUU, el 11 de agosto de 2022. REUTERS/Mario Anzuoni