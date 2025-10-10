Terremoto de magnitud 7.8 en la Antártida: Marina de Guerra del Perú intensifica vigilancia mientras Chile emite alerta de tsunami

Terremoto de 7.6 en la Antártica intensifica vigilancia de la Marina de Guerra del Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Paso de Drake, ubicado al sur de Chile, fue sacudido este viernes 10 de octubre a las 15:29:19 (hora local) por un terremoto de magnitud 7.8, registrado a 262 kilómetros al norte de la Base Frei, en la Antártida chilena. El movimiento telúrico, con una profundidad de 10.5 kilómetros, fue reportado por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y confirmado por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que informó sobre el evento a través de sus redes oficiales.

Hasta el momento, las autoridades peruanas han señalado que se intensifica la vigilancia en la región debido a la magnitud del sismo y su ubicación en una zona de alta actividad tectónica. Aunque no se ha emitido una alerta de tsunami, la Marina del Perú se mantiene atenta mientras se evalúan los reportes de las estaciones de monitoreo del Pacífico Sur.

Reportan terromoto de magnitud 7.8 en el paso de Drake cerca de la Antártida de Chile. (Foto: X/@Hidrografía)

Chile emite alerta de tsunami

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile informó que se estableció un estado de precaución para el territorio antártico chileno tras el fuerte terremoto de magnitud 7.8 registrado en el Paso de Drake, al sur de Chile. Como medida preventiva, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó el abandono inmediato de las zonas de playa en la Antártida, activando además la mensajería SAE a las 17:47 horas para alertar al personal de las bases científicas y operativas presentes en la zona.

De acuerdo con Senapred, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando posibles afectaciones a personas, infraestructura y servicios básicos. Las intensidades del sismo en la escala de Mercalli fueron reportadas como VI en la Base Frei, IV en la Base Fildes y IV en la Base Prat. Además, el organismo recordó a la población actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades locales y equipos de emergencia desplegados en el territorio antártico.

El SHOA canceló el estado de precaución cerca de las 18:40 horas, tras confirmar la ausencia de variaciones significativas en el nivel del mar. No obstante, Senapred decretó alerta roja en la comuna de Cabo de Hornos, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, como medida preventiva ante posibles repercusiones del movimiento sísmico. Asimismo, el personal de las bases Arturo Prat, Bernardo O’Higgins, Eduardo Frei, Bahía Fildes y Escudero se mantendrá alejado de las zonas costeras hasta que se descarte cualquier riesgo asociado.

Senapred de Chile emite alerta tras terremoto de 7.8 en la Antártida. (Foto: X/@Senapred)

Cancelan alerta de tsunami en el pacífico por terremot en Filipinas

Un fuerte terremoto sacudió este viernes la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando alarma entre la población y la activación temporal de una alerta de tsunami en el país y en otras regiones del Pacífico. El sismo, registrado a las 09:43 hora local (01:43 GMT), tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Minutos después del evento, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) advirtió sobre la posibilidad de un “tsunami destructivo”, con olas de gran altura que podrían poner en riesgo vidas humanas en la costa oriental del archipiélago.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que las olas podrían alcanzar hasta tres metros en algunas zonas del litoral filipino y cerca de un metro en el país insular de Palaos, a más de 800 kilómetros al este de Filipinas. Sin embargo, horas más tarde, las autoridades confirmaron que el terremoto “ya no presenta riesgo de tsunami”, según un comunicado del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), que levantó la advertencia para toda la región, incluyendo Indonesia y Palaos.

En la provincia donde se encuentra Manay, testigos reportaron escenas de pánico y daños materiales. La agente de policía Diana Lacorda declaró a la AFP que “los vasos se movían y se caían de las mesas”, además de informar sobre la caída de líneas eléctricas y de comunicación, lo que ha dificultado la evaluación de los daños en las zonas más afectadas. Este sismo ocurre apenas dos semanas después del devastador terremoto que dejó 74 muertos y más de 72.000 damnificados en la isla central de Cebú, incrementando la preocupación por la creciente actividad sísmica en el archipiélago.