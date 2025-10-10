Perú

Terremoto de magnitud 7.8 en la Antártida: Marina de Guerra del Perú intensifica vigilancia mientras Chile emite alerta de tsunami

El movimiento telúrico, ocurrido a 262 kilómetros al norte de la Base Frei, provocó la activación de protocolos de emergencia y el retiro preventivo del personal de las bases científicas en la Antártida

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Terremoto de 7.6 en la
Terremoto de 7.6 en la Antártica intensifica vigilancia de la Marina de Guerra del Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Paso de Drake, ubicado al sur de Chile, fue sacudido este viernes 10 de octubre a las 15:29:19 (hora local) por un terremoto de magnitud 7.8, registrado a 262 kilómetros al norte de la Base Frei, en la Antártida chilena. El movimiento telúrico, con una profundidad de 10.5 kilómetros, fue reportado por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y confirmado por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que informó sobre el evento a través de sus redes oficiales.

Hasta el momento, las autoridades peruanas han señalado que se intensifica la vigilancia en la región debido a la magnitud del sismo y su ubicación en una zona de alta actividad tectónica. Aunque no se ha emitido una alerta de tsunami, la Marina del Perú se mantiene atenta mientras se evalúan los reportes de las estaciones de monitoreo del Pacífico Sur.

Reportan terromoto de magnitud 7.8
Reportan terromoto de magnitud 7.8 en el paso de Drake cerca de la Antártida de Chile. (Foto: X/@Hidrografía)

Chile emite alerta de tsunami

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile informó que se estableció un estado de precaución para el territorio antártico chileno tras el fuerte terremoto de magnitud 7.8 registrado en el Paso de Drake, al sur de Chile. Como medida preventiva, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó el abandono inmediato de las zonas de playa en la Antártida, activando además la mensajería SAE a las 17:47 horas para alertar al personal de las bases científicas y operativas presentes en la zona.

De acuerdo con Senapred, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando posibles afectaciones a personas, infraestructura y servicios básicos. Las intensidades del sismo en la escala de Mercalli fueron reportadas como VI en la Base Frei, IV en la Base Fildes y IV en la Base Prat. Además, el organismo recordó a la población actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades locales y equipos de emergencia desplegados en el territorio antártico.

El SHOA canceló el estado de precaución cerca de las 18:40 horas, tras confirmar la ausencia de variaciones significativas en el nivel del mar. No obstante, Senapred decretó alerta roja en la comuna de Cabo de Hornos, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, como medida preventiva ante posibles repercusiones del movimiento sísmico. Asimismo, el personal de las bases Arturo Prat, Bernardo O’Higgins, Eduardo Frei, Bahía Fildes y Escudero se mantendrá alejado de las zonas costeras hasta que se descarte cualquier riesgo asociado.

Senapred de Chile emite alerta
Senapred de Chile emite alerta tras terremoto de 7.8 en la Antártida. (Foto: X/@Senapred)

Cancelan alerta de tsunami en el pacífico por terremot en Filipinas

Un fuerte terremoto sacudió este viernes la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando alarma entre la población y la activación temporal de una alerta de tsunami en el país y en otras regiones del Pacífico. El sismo, registrado a las 09:43 hora local (01:43 GMT), tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Minutos después del evento, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) advirtió sobre la posibilidad de un “tsunami destructivo”, con olas de gran altura que podrían poner en riesgo vidas humanas en la costa oriental del archipiélago.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que las olas podrían alcanzar hasta tres metros en algunas zonas del litoral filipino y cerca de un metro en el país insular de Palaos, a más de 800 kilómetros al este de Filipinas. Sin embargo, horas más tarde, las autoridades confirmaron que el terremoto “ya no presenta riesgo de tsunami”, según un comunicado del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), que levantó la advertencia para toda la región, incluyendo Indonesia y Palaos.

En la provincia donde se encuentra Manay, testigos reportaron escenas de pánico y daños materiales. La agente de policía Diana Lacorda declaró a la AFP que “los vasos se movían y se caían de las mesas”, además de informar sobre la caída de líneas eléctricas y de comunicación, lo que ha dificultado la evaluación de los daños en las zonas más afectadas. Este sismo ocurre apenas dos semanas después del devastador terremoto que dejó 74 muertos y más de 72.000 damnificados en la isla central de Cebú, incrementando la preocupación por la creciente actividad sísmica en el archipiélago.

Temas Relacionados

Terremoto 7.8TsunamiChileMarina de GuerraAntártidaperu-noticias

Más Noticias

Maxloren Castro falló increíble gol tras perfecto pase de Joao Grimaldo en Perú vs Chile por amistoso FIFA

El canterano de Sporting Cristal quedó solo frente al arquero, pero no pudo definir de la mejor forma y se perdió el 1-0 en Santiago

Maxloren Castro falló increíble gol

Luis Advíncula surge como importante opción para reforzar a Alianza Lima en la próxima temporada por Liga 1 2026

El conjunto ‘blanquiazul’ empieza a proyectarse en la conformación de la nueva estructura deportiva. En ese sentido, el nombre del experimentado lateral de Boca Juniors aparece en la agenda

Luis Advíncula surge como importante

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ rompió el silencio sobre la polémica salida de la argentina, a quien consideraba una referente dentro del plantel. Además, habló de cómo quedó su relación con la jugadora: “Yo siempre decía que ella era un ejemplo”, lamentó.

Infobae

Chancay recibe a miles de visitantes en el inicio del Festival del Chancho al Palo 2025

El tradicional evento gastronómico, símbolo del Norte Chico, cambia de sede y reúne a miles de asistentes en su jornada inaugural

Chancay recibe a miles de

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Con Grimaldo y Ramos en el ataque, la ‘bicolor’ se enfrenta a la ‘roja’ en un nuevo clásico del Pacífico, que marcará el debut de Manuel Barreto. Sigue todas las incidencias

Perú vs Chile EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte rompe el silencio

Dina Boluarte rompe el silencio tras su destitución y rechaza asilo político: “Estoy en mi hogar”

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Eduardo Salhuana aconseja a José Jerí optar por un gabinete técnico y de reconciliación: “Tiene que estar ahora cerca al pueblo”

José Jerí asume el poder con un Congreso cuestionado por aprobar leyes que favorecieron al crimen organizado: ¿cuáles son?

¿Dina Boluarte puede postular a las Elecciones 2026 tras su abrupta salida de la presidencia? Esto dice el JNE

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla deja su hogar

Maju Mantilla deja su hogar tras conciliar con Gustavo Salcedo, pero “él se queda con sus hijos” y ella tendrá un régimen de visitas

El mensaje de la viuda de Paul Flores tras ataque a Agua Marina: “No normalicemos la violencia”

Gian Marco conmueve con ‘Mis palabras no son balas’ en medio de la crisis peruana: “A mi pueblo se le acaba la paciencia”

Agua Marina lanza fuerte mensaje tras atentado en Chorrillos y cambio de presidente del Perú: “No más discursos ni indiferencia”

Maju Mantilla niega ser causante de las agresiones de su esposo Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez

DEPORTES

Luis Advíncula surge como importante

Luis Advíncula surge como importante opción para reforzar a Alianza Lima en la próxima temporada por Liga 1 2026

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Jairo Concha asume la ’10′ de Perú: el reto de liderar y ser el conductor en la nueva era de la selección

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025