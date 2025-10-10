Perú

Congreso vacó a Dina Boluarte de la presidencia: así votaron las bancadas en el Pleno

La decisión fue respaldada por la mayoría de bancadas parlamentarias, sellando así el fin del mandato de la jefa de Estado en medio de la ola de inseguridad ciudadana

Dina Boluarte es vacada de la presidencia

El Pleno del Congreso de la República aprobó este 10 de octubre de 2025 la moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte, con 122 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones. La decisión fue respaldada por la mayoría de bancadas parlamentarias, sellando así el fin del mandato de la jefa de Estado en medio de la ola de inseguridad ciudadana.

La jefa de Estado no se presentó a la citación a las 11:30 p.m., por lo que la sesión comenzó, pero los legisladores decidieron no realizar ninguna intervención y pasar de manera directa a la votación.

El Parlamento completó el proceso de destitución de Dina Boluarte Zegarra con la aprobación de cuatro mociones de vacancia numeradas 19769, 19770, 19771 y 19772, presentadas por congresistas de diversos bloques. Las mociones fueron impulsadas por legisladores de bancadas como Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial y Renovación Popular, quienes coincidieron en cuestionar el desempeño y la conducción política del Poder Ejecutivo.

Cada moción se estructuró sobre argumentos independientes. La primera abordó presuntos delitos de corrupción en la gestión de Boluarte. La segunda puso el foco sobre la crisis de inseguridad ciudadana. Un tercer documento sustentó su pedido en la omisión de liderazgo frente al avance del crimen organizado y la cuarta señaló el supuesto abandono de funciones junto a la falta de transparencia en las actividades oficiales de la presidenta.

Lawmakers gather on the day
Lawmakers gather on the day opposition lawmakers present a motion to remove Peru’s President Dina Boluarte, one of the world's most unpopular leaders, from office, in Lima, Peru October 9, 2025. REUTERS/Angela Ponce

Así respaldaron las bancadas la vacancia

Entre las bancadas que respaldaron la medida estuvieron:

  • Fuerza Popular: 21 votos a favor.
  • Alianza para el Progreso (APP): 16 votos.
  • Podemos Perú: 13 votos.
  • Renovación Popular: 11 votos.
  • Perú Libre: 9 votos.
  • Acción Popular: 9 votos.
  • Somos Perú: 8 votos.
  • JPP–Voces–Bloque Magisterial: 10 votos.
  • Avanza País: 6 votos.
  • Bancada Socialista: 5 votos.
  • Honor y Democracia: 3 votos.
  • Bloque Democrático: 5 votos.
  • No agrupados: 5 votos.
FOTO DE ARCHIVO: La presidenta
FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU., el 23 de septiembre de 2025. REUTERS/MIKE SEGAR/Foto de archivo

Siete presidentes en 10 años

En la última década, Perú ha atravesado una elevada rotación presidencial. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski asumió el cargo, pero renunció en 2018 tras acusaciones de corrupción. Martín Vizcarra, vicepresidente, tomó el mando, pero fue destituido en 2020 por el Congreso de la República. Manuel Merino asumió brevemente la presidencia, dejando el poder en menos de una semana debido a protestas sociales.

Francisco Sagasti fue nombrado presidente de transición y gobernó hasta julio de 2021. Pedro Castillo ganó las elecciones ese año, pero el Congreso declaró su vacancia en diciembre de 2022. Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, tomó el mando, convirtiéndose en la primera mujer en presidir el país.

Ninguno de los mandatarios ha logrado mantenerse en Palacio de Gobierno por cinco años. La salida de Boluarte se da luego de la ola de extorsiones que atraviesa el país. En las últimas semanas, se han desarrollado diversas movilizaciones, pero la entonces jefa de Estado minimizó estos actos.

