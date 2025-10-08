Revelan imágenes inéditas de ‘Pequeño J’ junto a una de las víctimas del triple feminicidio en Argentina

Salen a la luz nuevos detalles sobre los últimos movimientos de ‘Pequeño J’, el principal sospechoso de ser el autor intelectual del triple feminicidio ocurrido en Argentina. Un video difundido por medios locales muestra a Tony Janzen Valverde Victoriano junto a una de las tres víctimas, semanas antes del crimen en Buenos Aires.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, forman parte de la investigación que busca esclarecer los hechos que conmocionaron a Argentina y Perú. Según informó Latina Noticias, el fiscal a cargo del caso, Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, precisó que la grabación tiene fecha del 6 de septiembre, dos semanas antes del asesinato, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de una venganza.

Aunque ‘Pequeño J’ ha negado estar implicado en el crimen de las tres jóvenes, este video complica aún más su situación judicial. No obstante, el representante del Ministerio Público descartó que el material audiovisual acelere el proceso de extradición de Valverde Victoriano, quien permanece recluido en un penal de Cañete. Indicó que el presunto criminal deberá someterse a un juicio en el Perú debido a su nacionalidad, lo que podría retrasar su entrega a las autoridades argentinas.

Revelan imagen inédita de 'Pequeño J' junto a una de las víctimas del triple feminicidio en Argentina. Foto: captura Latina Noticias

Como se recuerda, durante su audiencia de prisión preventiva, el propio Valverde Victoriano rechazó la extradición voluntaria, lo que demora el proceso. A diferencia de él, su cómplice y mano derecha, Matías Ozorio, ciudadano argentino de 28 años, ya fue trasladado desde Lima y se encuentra a disposición de la justicia de su país.

Ambos son investigados por su presunta participación en una red de narcotráfico y en el asesinato de tres jóvenes argentinas. Las autoridades insisten en que la cooperación judicial entre Perú y Argentina será clave para esclarecer la causa y sancionar a todos los responsables.

‘Pequeño J’ jura inocencia

Pese a las pruebas y testimonios que lo vinculan al triple feminicidio ocurrido en Argentina, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, continúa proclamando su inocencia y sostiene que las autoridades deben hallar a los verdaderos responsables del crimen.

Estas fueron sus primeras declaraciones públicas tras ser capturado en la Panamericana Sur. A la salida de la sede Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, el presunto narcotraficante envió un mensaje a los familiares de las tres jóvenes asesinadas.“Me están echando la culpa nada más. Yo no he matado a nadie. (...) Tienen que encontrar al culpable, porque yo no tengo nada que ver”, exclamó ante los medios.

Pequeño J no se somete a la extraditación anticipada y seguirá proceso en Lima | Poder Judicial / YouTube

Durante su audiencia de prisión preventiva, su defensa mantuvo el mismo argumento. El abogado solicitó que el investigado afrontara el proceso bajo comparecencia simple, alegando que su cliente tenía arraigo laboral y familiar. Según indicó, Valverde Victoriano podría permanecer en la vivienda de su familia, ubicada en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, donde reside con sus hermanas.

El letrado también apeló a la “humanidad” de los magistrados y pidió su libertad para que pueda continuar trabajando. De acuerdo con su versión, antes de huir hacia Argentina, ‘Pequeño J’ se ganaba la vida como vendedor ambulante y realizaba labores eventuales en cultivos de arándanos.

Sin embargo, las autoridades argentinas y peruanas mantienen abierta la investigación que lo señala como autor intelectual del crimen de tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados en el distrito bonaerense de Florencio Varela. Hasta el momento, el Ministerio Público argentino continúa reuniendo pruebas que sustentarían su extradición y el inicio de un eventual juicio en su contra.