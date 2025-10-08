Perú

Revelan imágenes inéditas de ‘Pequeño J’ junto a una de las víctimas del triple feminicidio en Argentina

Tony Janzen Valverde Victoriano se encuentra recluido en el penal de Cañete, donde cumple 9 meses de prisión preventiva mientras se resuelve su extradición a Argentina

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar

Salen a la luz nuevos detalles sobre los últimos movimientos de ‘Pequeño J’, el principal sospechoso de ser el autor intelectual del triple feminicidio ocurrido en Argentina. Un video difundido por medios locales muestra a Tony Janzen Valverde Victoriano junto a una de las tres víctimas, semanas antes del crimen en Buenos Aires.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, forman parte de la investigación que busca esclarecer los hechos que conmocionaron a Argentina y Perú. Según informó Latina Noticias, el fiscal a cargo del caso, Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, precisó que la grabación tiene fecha del 6 de septiembre, dos semanas antes del asesinato, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de una venganza.

Aunque ‘Pequeño J’ ha negado estar implicado en el crimen de las tres jóvenes, este video complica aún más su situación judicial. No obstante, el representante del Ministerio Público descartó que el material audiovisual acelere el proceso de extradición de Valverde Victoriano, quien permanece recluido en un penal de Cañete. Indicó que el presunto criminal deberá someterse a un juicio en el Perú debido a su nacionalidad, lo que podría retrasar su entrega a las autoridades argentinas.

Revelan imagen inédita de 'Pequeño
Revelan imagen inédita de 'Pequeño J' junto a una de las víctimas del triple feminicidio en Argentina. Foto: captura Latina Noticias

Como se recuerda, durante su audiencia de prisión preventiva, el propio Valverde Victoriano rechazó la extradición voluntaria, lo que demora el proceso. A diferencia de él, su cómplice y mano derecha, Matías Ozorio, ciudadano argentino de 28 años, ya fue trasladado desde Lima y se encuentra a disposición de la justicia de su país.

Ambos son investigados por su presunta participación en una red de narcotráfico y en el asesinato de tres jóvenes argentinas. Las autoridades insisten en que la cooperación judicial entre Perú y Argentina será clave para esclarecer la causa y sancionar a todos los responsables.

‘Pequeño J’ jura inocencia

Pese a las pruebas y testimonios que lo vinculan al triple feminicidio ocurrido en Argentina, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, continúa proclamando su inocencia y sostiene que las autoridades deben hallar a los verdaderos responsables del crimen.

Estas fueron sus primeras declaraciones públicas tras ser capturado en la Panamericana Sur. A la salida de la sede Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, el presunto narcotraficante envió un mensaje a los familiares de las tres jóvenes asesinadas.“Me están echando la culpa nada más. Yo no he matado a nadie. (...) Tienen que encontrar al culpable, porque yo no tengo nada que ver”, exclamó ante los medios.

Pequeño J no se somete a la extraditación anticipada y seguirá proceso en Lima | Poder Judicial / YouTube

Durante su audiencia de prisión preventiva, su defensa mantuvo el mismo argumento. El abogado solicitó que el investigado afrontara el proceso bajo comparecencia simple, alegando que su cliente tenía arraigo laboral y familiar. Según indicó, Valverde Victoriano podría permanecer en la vivienda de su familia, ubicada en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, donde reside con sus hermanas.

El letrado también apeló a la “humanidad” de los magistrados y pidió su libertad para que pueda continuar trabajando. De acuerdo con su versión, antes de huir hacia Argentina, ‘Pequeño J’ se ganaba la vida como vendedor ambulante y realizaba labores eventuales en cultivos de arándanos.

Sin embargo, las autoridades argentinas y peruanas mantienen abierta la investigación que lo señala como autor intelectual del crimen de tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados en el distrito bonaerense de Florencio Varela. Hasta el momento, el Ministerio Público argentino continúa reuniendo pruebas que sustentarían su extradición y el inicio de un eventual juicio en su contra.

Temas Relacionados

Pequeño JTony Valverde VictorianoArgentinaTriple CrimenPerúperu-noticias

Más Noticias

Transportistas quieren “sobrevivir” al gobierno de Dina Boluarte y encontrar la solución a las extorsiones con un nuevo presidente

En conversación con Infobae Perú, Martín Valeriano, presidente de Anitra, afirmó que ni el Congreso, ni el Ejecutivo, han dado la talla para enfrentar la criminalidad que azota al país

Transportistas quieren “sobrevivir” al gobierno

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY: minuto a minuto por la clasificación en la Copa Libertadores Femenina 2025

Las ‘íntimas’ enfrentan la necesidad de obtener una victoria y aguardar el desenlace de otro compromiso para conservar sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs ADIFFEM EN

Patricio Parodi aclara su relación actual con Flavia Laos tras coincidir en la revelación de género del bebé de Mafer Parodi

El modelo explicó que, aunque no son amigos, existe cordialidad cuando se encuentran, dejando claro que la invitación de Laos fue decisión de su hermana y no generó incomodidad

Patricio Parodi aclara su relación

Gustavo Salcedo lanza mensaje tras acusaciones en su contra: “Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros”

Tras la difusión de audios comprometedores, Gustavo Salcedo rompió su silencio con un mensaje en redes sociales donde se declaró un “guerrero” ante las adversidades, desatando nuevas reacciones entre sus seguidores.

Gustavo Salcedo lanza mensaje tras

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM HOY: partido clave por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

El equipo peruano enfrenta un duelo decisivo ante un rival sin opciones. Está obligado a ganar y, además, a esperar un resultado conveniente en el otro partido del grupo para seguir con vida en el torneo

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Phillip Butters tuvo que esconderse

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Morgan Quero defiende a Dina Boluarte y denuncia racismo detrás de insultos y ataques contra la presidenta

Alcalde de Trujillo confirma que César Acuña renunciará al Gobierno Regional de La Libertad para postular a la presidencia

Abogado de Jaime Villanueva asegura que Andrés Hurtado ‘Chibolín’ entregó tesis a Patricia Benavides a cambio de favores

Dina Boluarte culpa a otros gobiernos de escalada delictiva y envía nuevo mensaje a transportistas: “Comprendemos la desesperación”

ENTRETENIMIENTO

Patricio Parodi aclara su relación

Patricio Parodi aclara su relación actual con Flavia Laos tras coincidir en la revelación de género del bebé de Mafer Parodi

Gustavo Salcedo lanza mensaje tras acusaciones en su contra: “Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros”

Jazmín Pinedo elige a su pareja, Pedro Araujo, como padrino de su hija y Magaly Medina la cuestiona: “Ni siquiera es tu esposo”

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

Carol Reali ‘Cachaza’ y André Bankoff anuncian boda civil en 2026 y un nuevo hogar en Brasil: “Es la persona ideal”

DEPORTES

Alianza Lima vs ADIFFEM EN

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY: minuto a minuto por la clasificación en la Copa Libertadores Femenina 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs ADIFFEM HOY: partido clave por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Dónde ver Alianza Lima vs ADIFFEM HOY: canal tv online del partido por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

Inicio polémico en la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿Alianza Lima y Regatas perderán sus partidos por walk over en la fecha 1?