Perú

Avena: qué cantidad debes comer al día para reducir el colesterol y regular la glucosa

La avena contiene betaglucano, una fibra soluble que forma una especie de gel en el intestino y que ayuda a disminuir la absorción de colesterol y glucosa

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
La cantidad necesaria de avena
La cantidad necesaria de avena para alcanzar 3 gramos de betaglucano varía dependiendo del tipo y la marca del producto (Freepik)

La avena es uno de los cereales más recomendados como parte de una alimentación saludable. Su popularidad se debe a que es una fuente rica en fibra soluble, especialmente de betaglucanos, compuestos que tienen efectos muy beneficiosos sobre la salud. En Perú, tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el Seguro Social de Salud (EsSalud) promueven el consumo diario de alimentos ricos en fibra, como la avena, las frutas y las legumbres, para prevenir enfermedades cardiovasculares, regular la glucosa y mejorar el tránsito intestinal. De hecho, el Minsa resalta que la fibra soluble ayuda a atrapar el colesterol y a mantener estable el azúcar en la sangre, reduciendo así el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón.

Sin embargo, la fibra de la avena no solo cumple una función digestiva. Además de prevenir el estreñimiento, también reduce el colesterol LDL (colesterol “malo”) y regula la glucosa sanguínea, por lo que su consumo diario resulta clave para personas de todas las edades. Pero para aprovechar al máximo sus beneficios, es importante conocer la cantidad adecuada de avena que se debe consumir al día, así como los mejores momentos para incluirla en la alimentación.

Avena: qué cantidad debes comer al día

Los efectos saludables de la avena provienen de su contenido de betaglucano, una fibra soluble que forma una especie de gel en el intestino y que ayuda a disminuir la absorción de colesterol y glucosa. Para lograr resultados efectivos, se recomienda un consumo que aporte al menos 3 gramos de betaglucano al día, cantidad que puede reducir los niveles de colesterol LDL hasta en un 10 %.

La cantidad necesaria de avena para alcanzar esos 3 gramos de betaglucano varía dependiendo del tipo y la marca del producto, pero en promedio equivale a entre 40 y 60 gramos de avena seca al día, lo que representa entre media taza a tres cuartos de taza de copos. Esta porción es suficiente para contribuir al control del colesterol, la regulación de la glucosa y la prevención del estreñimiento.

El momento más recomendable para
El momento más recomendable para consumir avena es en el desayuno, ya que proporciona energía de liberación lenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mejorar sus efectos digestivos, se recomienda acompañar la avena con suficiente agua o leche vegetal, ya que la fibra necesita líquido para cumplir su función de limpiar el intestino. Si se combina con frutas ricas en antioxidantes, como manzana o arándanos, los beneficios cardiovasculares y metabólicos pueden ser aún mayores.

El mejor momento del día para comer avena

El momento más recomendable para consumir avena es en el desayuno, ya que proporciona energía de liberación lenta y ayuda a mantener la saciedad durante la mañana. Además, al ingerirla al inicio del día, su contenido de betaglucano contribuye a reducir el pico de glucosa en sangre que se produce tras las comidas, lo cual beneficia especialmente a las personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.

No obstante, la avena también puede consumirse como merienda o cena ligera, siempre que no se acompañe de azúcares añadidos. Prepararla en forma de avena cocida, batidos, panqueques o galletas caseras permite mantener una dieta variada y saludable sin perder sus propiedades. Lo importante es mantener un consumo regular, evitando los productos industrializados que incluyen avena refinada o exceso de edulcorantes.

Beneficios de la avena en niños y adultos

En adultos, la avena es
En adultos, la avena es un aliado natural para cuidar el corazón y mantener un peso saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de avena ofrece ventajas en todas las etapas de la vida. En niños, ayuda a mejorar el tránsito intestinal y proporciona energía de buena calidad. Además, al ser rica en vitaminas del grupo B, hierro y magnesio, contribuye al crecimiento y desarrollo cognitivo.

En adolescentes, la avena resulta útil para controlar los picos de hambre y aportar fibra que mejora el metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Esto puede ayudar a prevenir el sobrepeso, que afecta a uno de cada tres adolescentes peruanos, según datos de EsSalud.

En adultos, la avena es un aliado natural para cuidar el corazón y mantener un peso saludable. Su fibra soluble contribuye a disminuir el colesterol LDL y a mantener estables los niveles de glucosa, factores clave en la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial.

Por último, en los adultos mayores, la avena es ideal para prevenir el estreñimiento, un problema común en esta etapa de la vida debido a la menor motilidad intestinal. Además, su fácil digestión y contenido de proteínas la convierten en una excelente opción para complementar la dieta diaria.

Temas Relacionados

avenacolesterolglucosafibra solubleperu-salud

Más Noticias

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

El federativo nacional explica que a su llegada a la Federación Peruana de Fútbol solo encontró el archivo del infructuoso Plan Centenario, con el que se guiará para una nueva hoja de ruta que sirva por las próximas dos décadas

Jean Ferrari detalla cómo prepara

Protesta estudiantil en Huancavelica cumple ocho días: bloquean carretera interregional y exigen intervención del Minedu y la Sunedu

Sin laboratorios ni infraestructura adecuada, los alumnos denuncian años de abandono y presuntos actos de corrupción. Pobladores se unieron al bloqueo del sector Imperial–Pampas para exigir una reforma universitaria

Protesta estudiantil en Huancavelica cumple

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

El titular del MTC propuso adelantar la reunión, originalmente prevista para el 14 de octubre, al jueves 9 con el fin de generar un espacio donde autoridades y representantes gremiales puedan coordinar medidas frente a la creciente violencia que afecta a los transportistas

Ministro César Sandoval plantea adelantar

Alerta naranja por precipitaciones y descargas eléctricas en Lima y otras 14 regiones en Perú, advierte Senamhi

El aviso meteorológico alerta sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte, central y sur, además de granizo y nieve en zonas por encima de los 2.800 m.s.n.m.

Alerta naranja por precipitaciones y

Sancionan a empresa de transportes interprovinciales por realizar paradas en lugares no autorizados para captar nuevos pasajeros

La Comisión de Indecopi en Arequipa revocó un fallo inicial y determinó que la empresa Flores Hnos. vulneró el deber de idoneidad al efectuar más de quince detenciones durante un viaje entre Arequipa y Lima, imponiéndole una multa de 3,49 UIT y el pago de las costas procesales

Sancionan a empresa de transportes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga lanza boulevard

Rafael López Aliaga lanza boulevard para hinchas de Alianza Lima con fondos públicos: “La ‘U’ también tiene el apoyo metropolitano”

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensión mínima de S/ 3.300 a docentes jubilados: promulgación queda en manos del Congreso

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022, insinúa atentado contra Dina Boluarte: “Vamos a desenterrar los juguetes”

Congreso: Proponen que licencia de paternidad pueda comenzar cuando termine la licencia de la madre

Congreso y conductores acuerdan exigir al Ejecutivo declarar en emergencia al transporte, ¿qué implica esta medida?

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo admitió haber puesto

Gustavo Salcedo admitió haber puesto GPS en los autos del Christian Rodríguez y de su esposa: “lo tuve ‘trackeado’”

Christian Domínguez pide disculpas púbicas a Karla Tarazona por las declaraciones de su hija mayor: “Ensucian tu imagen”

Cachaza confesó que no sentía amor cuando Rafael Cardozo le pidió la mano: “ya se había terminado”

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas: “Nos parecía una falta de respeto”

Nicola Porcella y las veces que el actor peruano afirmó sentirse “más mexicano que nunca”

DEPORTES

Jean Ferrari detalla cómo prepara

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

San Martín anuncia su ‘Noche Santa’ con Regatas como rival: día, hora y canal TV del clásico entre “las más campeonas”

Jean Ferrari dejó firme defensa a Agustín Lozano por críticas “direccionadas” a su gestión en la FPF: “¿Qué de bueno le hacen al fútbol peruano?"

Fabio Gruber se compromete a defender la camiseta de la selección peruana por identificación: espera ansioso la próxima convocatoria

Administrador de Alianza Lima estalla contra la Conar y lanza fuerte acusación: “Arbitraje delincuencial. Nos roban mucho”