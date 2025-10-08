Abogado de Gustavo Salcedo afirma que sus hijos son los más afectados: “Son más víctimas que el hijo de Christian Rodríguez”. Video: Día D / ATV

“Los hijos de Gustavo son más víctimas que el hijo de Christian Rodríguez”. Con esa afirmación, el abogado Jorge Domingo Petrozzi, representante legal de Gustavo Salcedo, reavivó la controversia en torno al caso que enfrenta al esposo de Maju Mantilla con el productor Christian Rodríguez.

El conflicto, que ha captado la atención pública desde el mes pasado, involucra acusaciones de tentativa de homicidio, acoso y coacción, así como un trasfondo de infidelidad y denuncias cruzadas sobre el impacto psicológico en los hijos de ambos implicados. Mientras el proceso judicial avanza, las posturas de las partes se endurecen y el debate sobre la responsabilidad penal y el daño familiar se intensifica.

Defensa de Gustavo Salcedo

Jorge Domingo Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo, ha sostenido en entrevista con ‘Día D’, de ATV, que los hijos de su cliente han sufrido un daño psicológico mayor que el hijo de Christian Rodríguez a raíz de los hechos recientes.

“No lo estoy negando, pero si el señor pretende usar a su hijo para victimizarse más, ahí sí le respondo que los hijos del señor Salcedo son más víctimas que el hijo del señor Rodríguez. Él es víctima de lesiones sí, veremos si son leves o graves, pero ¿más víctima?”, expresó Petrozzi.

El defensor de Salcedo reconoce que su patrocinado agredió físicamente a Rodríguez el 26 de septiembre de 2025, tras interceptarlo en San Isidro, pero niega de manera tajante que existiera intención de homicidio. Petrozzi insiste en que el incidente vehicular fue apenas “un toque” entre los autos, descartando la versión de un choque deliberado.

“No ha habido un choque, queremos saber si el carro ha pasado por un peritaje, porque el carro de mi defendido no tiene nada. Lo que sí ha habido es un toque entre dos vehículos que le ha dejado una mancha de pintura roja, pero no ha habido un choque”, declaró el abogado a ‘Día D’. Incluso sugirió que las abolladuras en el vehículo de Rodríguez podrían haber sido provocadas por el propio productor para perjudicar a su cliente.

Abogado de Gustavo Salcedo afirma que sus hijos son los más afectados: “Son más víctimas que el hijo de Christian Rodríguez”.

Petrozzi atribuye la reacción de Salcedo a una crisis emocional desencadenada por la revelación de una relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez, hecho que, según la defensa, “le ha desgraciado la vida, le ha destruido el matrimonio y le ha causado a sus hijos un trauma enorme”. El abogado subraya que, aunque la infidelidad no constituye un delito, sí representa una causal de divorcio y un factor determinante en el estado emocional de su patrocinado.

En cuanto a las acusaciones de amenazas y hostigamiento, Petrozzi minimiza los mensajes presentados por Rodríguez y sostiene que deben ser sometidos a peritaje para verificar su autenticidad. Además, acusa al productor de intentar victimizarse y de ser el verdadero generador del conflicto. “El intento de victimizarse es claro y es evidente, se quiere victimizar. El señor Rodríguez es el generador de esta situación y espero que eso quede bien claro, ha participado en la comisión de un adulterio”, afirmó el abogado.

Respecto a la presencia del hijo menor de Rodríguez durante el incidente, Petrozzi desestimó la gravedad de ese aspecto, señalando que “esa es una versión, no es un hecho comprobado”, y reiteró que el mayor daño psicológico lo han sufrido los hijos de Salcedo.

Pruebas y proceso judicial interpuesto por el productor Christian Rodríguez

Frente a la postura de la defensa de Salcedo, Christian Rodríguez y su abogada Gabriela Navarro han presentado una serie de pruebas ante la Fiscalía y en el programa ‘Día D’. Entre los elementos aportados figuran mensajes de texto con amenazas explícitas, fotografías de lesiones, audios y testimonios sobre incidentes previos de acoso y agresión.

Uno de los mensajes atribuidos a Salcedo advierte: “La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre, recién te vas a convencer... y no voy a parar”. Otro mensaje señala: “Por culpa del mari*** que no sale a dar la cara, tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después no digas que no estás advertido. No bromeo”.

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse” | ATV

La denuncia formalizada por Rodríguez incluye acusaciones de tentativa de homicidio, acoso y coacción, y sostiene que las amenazas y el hostigamiento comenzaron en marzo de 2025. La abogada Navarro enfatizó que las coacciones fueron directas y que la presión ejercida por Salcedo forzó la renuncia de Rodríguez al programa ‘Arriba Mi Gente’. “Las coacciones fueron directas. La intención era que dejara el programa, y finalmente lo consiguió”, declaró Navarro a ‘Día D’.

El expediente presentado ante la Fiscalía detalla una serie de incidentes: desde altercados en el malecón de Miraflores y persecuciones en bicicleta, hasta la agresión física frente a una notaría, donde Salcedo habría impactado su vehículo contra el de Rodríguez y posteriormente lo golpeó. La defensa de Rodríguez sostiene que estos hechos ponen en riesgo la integridad y la vida del productor y su familia, y ha solicitado la detención preventiva de Salcedo para garantizar su seguridad.

El caso ha sumado nuevos elementos tras la difusión de un audio en ‘Magaly TV La Firme’, donde Gustavo Salcedo admite haber empujado a Rodríguez durante un encuentro en la Costa Verde, contradiciendo versiones previas. La periodista Magaly Medina instó a las autoridades a considerar este material en la investigación judicial.

Mientras la defensa de Salcedo insiste en que la reacción de su cliente estuvo motivada por una crisis emocional y niega la existencia de un intento de homicidio, la abogada de Rodríguez recalca la gravedad de los hechos y la necesidad de una respuesta judicial proporcional. La investigación judicial continúa abierta, con la Fiscalía evaluando las pruebas.