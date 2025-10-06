Los mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo a la esposa del productor de Maju Mantilla: “Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias” | ATV

Los mensajes, enviados desde un número identificado con el nombre de Gustavo Salcedo, incluían advertencias directas: “La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre recién te vas a convencer y no voy a parar”. Otro texto agregaba: “Pero antes solo me voy a divertir viendo como te destruyo. Así que solo te queda salir y contar tu versión, sino la contaré yo mes a mes”.

Gabriela Navarro indicó que este intercambio de amenazas se remonta a marzo y que, con el tiempo, aparecieron nuevos mensajes desde otros números desconocidos, aunque con un contenido similar. Uno de estos mensajes llegó a advertir: “Por culpa del mari*** que no sale a dar la cara. Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después que no diga que no estaba advertido. No bromeo”.

Entre los antecedentes presentados constan mensajes en los que, según Navarro, Salcedo insistía en que Rodríguez dejara su trabajo como productor de Arriba Mi Gente. Sobre estos, la abogada dijo: “En otros mensajes él lo coacciona a que deje el trabajo donde se encontraba en ese momento. Yo me enfoco en que esto es un delito que se viene cometiendo desde marzo de este año”.

Las pruebas han sido entregadas a la policía para su análisis en el proceso que involucra a Salcedo, Mantilla y Rodríguez, mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

Abogado de Gustavo Salcedo confirmó infidelidad de Maju y Christian

La defensa de Gustavo Salcedo confirmó de manera pública que existió una relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez, respaldando así las acusaciones de adulterio esbozadas por Salcedo en días previos. El abogado Jorge Domingo Petrozzi señaló en una entrevista con Día D que su cliente atravesó un “quiebre emocional severo” tras descubrir la relación entre su esposa y el productor televisivo.

“El señor estaba en una situación emotiva, sumamente difícil y grave contra una persona que le ha desgraciado su vida, que le ha destruido el matrimonio y le ha generado un trauma a sus hijos luego de ver lo que ha ocurrido con su madre. Eso se tiene que comprender, no justificar”, declaró Petrozzi en la entrevista.

El letrado responsabilizó directamente a Christian Rodríguez por la ruptura matrimonial y sostuvo que Rodríguez sería “el generador de esa situación. Ha participado en la comisión de un adulterio, no es delito, es causal de divorcio. El señor se victimiza, quizá para quedar bien con su esposa y familia, quizá debió reconocer y no habríamos llegado a esa situación”.

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse”

Las primeras referencias a la infidelidad surgieron cuando Salcedo relató en televisión que halló a Mantilla y Rodríguez en una situación comprometedora dentro de un vehículo. El propio Salcedo afirmó que la crisis familiar tuvo repercusiones emocionales en sus hijos. Por su parte, Mantilla rechazó las acusaciones y solicitó respeto por su privacidad, mientras el proceso judicial sigue en curso y Salcedo anuncia acciones legales bajo la causal de conducta deshonrosa.